Bellaria Igea Marina. Primo anno per le Primarie e le Scuole dell’infanzia: iscrizioni fino al 31 gennaio.

BELLARIA IGEA MARINA. Comunicazioni dall’Ufficio scuola. In particolare, vi è obbligo di iscrizione alla classe prima delle scuole primarie per i bambini nati nel 2013, con possibilità di ‘anticipo‘ per i nati in gennaio, febbraio, marzo e aprile 2014.

Le iscrizioni, per le quali c’è tempo fino a giovedì 31 gennaio, devono essere effettuate attraverso il sito ministeriale www.iscrizioni.istruzione.it.

Alle scuole dell’infanzia possono invece essere iscritti i bambini nati negli anni 2014, 2015 e 2016, con facoltà di ‘anticipo’ per i nati in gennaio e febbraio 2017. Anche in questo caso, le iscrizioni devono avvenire entro il mese di gennaio e gli interessati sono chiamati a rivolgersi presso le segreterie degli Istituti comprensivi di Bellaria e di Igea (Scuole Medie – via Nicolò Zeno, 21).

Si segnala infine la possibilità di iscrivere i propri figli alla scuola dell’infanzia paritaria comunale ‘Salvador Allende’. Per l’anno 2019/2020, le iscrizioni devono essere effettuate sempre entro il 31 gennaio e possono interessare i bambini nati negli anni 2014, 2015 e 2016, con possibilità di ‘anticipo’ per i nati nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2017. In questo caso, la domanda deve essere presentata unicamente online, accedendo all’indirizzo http://bellariaigeamarina.ecivis.it/ECivisWEB/.

Per informazioni e supporto nella compilazione, è possibile rivolgersi all’Ufficio scuola del Comune ai numeri 0541.343748 / 797, mentre martedì 22 gennaio dalle ore 16.30 alle ore 19.00 la scuola ‘Allende’ aprirà le sue porte in occasione di un “open day”: i genitori potranno così visitare e conoscere la struttura.

