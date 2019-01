Cesena. Comuni Val di Savio on line. Cinque nuove procedure entrano nel paniere dei servizi web.

On Line

CESENA. D’ora in poi, si potranno effettuare dal computer di casa anche le procedure per richiedere il permesso Ztl, il Bollino rosa dedicato alla mamme in attesa, le visure catastali personali, l’accesso ai documenti amministrativi dell’Edilizia (che interessa soprattutto i tecnici), le certificazioni anagrafiche e di stato civile.

Per utilizzarli basterà essere muniti delle credenziali FEDERA con livello alto di affidabilità, che si possono richiedere allo Sportello facile del Comune, oppure delle credenziali nazionali SPID.

COMMENTO. “Ogni anno i nostri Sistemi informatici – sottolineano gli Amministratori - mettono a regime nuovi servizi, attuando così il piano operativo concordato tra i vari settori dell’ente e validato dalla Giunta, che ha sempre guardato con particolare attenzione alla digitalizzazione dei servizi amministrativi, tant’è vero che Cesena è all’11° posto in Italia sul tema della trasformazione digitale, come ha fotografato Forum PA nella sua recente ricerca nazionale ITCityRace.

Questo perché la riteniamo una scelta strategica nell’interesse dei cittadini. Utilizzando i servizi messi a disposizione sul web, infatti, i cesenati possono risparmiare di tempo e danaro: non devono chiedere giorni di ferie o permessi per recarsi negli uffici comunali, ma possono inviare le loro richieste in qualsiasi momento senza spostarsi di casa; non devono usare l’auto (con benefici anche per l’ambiente) e non devono pagare il parcheggio; inoltre, in alcuni casi le pratiche online sono più convenienti di quelle allo sportello.

Insomma, possiamo dire che investire in servizi tecnologici semplifica la vita delle persone il tutto in piena coerenza con la filosofia dello Sportello facile”.

I PERMESSI ZTL. Il permesso Ztl si chiede dal computer e si risparmia il 20%. Da oggi è possibile richiedere on line il permesso ZTL. Il servizio consente di attivare la richiesta a cui seguirà, sempre on line, l’avviso di convalida da parte dell’ufficio. Il cittadino riceverà apposita notifica e potrà così completare il processo, con il pagamento on line e la stampa del permesso. Inoltre, da qualche settimana è possibile pagare con PAgoPA anche il rinnovo dei permessi ZTL già rilasciati e il Ticket Entro inCentro.

Per questi ultimi lo Sportello facile ha pensato anche a chi non ha familiarità nell’utilizzo delle tecnologie: è attivo, infatti, il servizio anche tramite un intermediario presso il Totem facile.

La vera novità però è l’incentivo all’uso dei servizi digitali. La Giunta ha deliberato lo sconto del 20% per tutti permessi richiesti on line.

Bollino Rosa a portata di mouse. Il Bollino Rosa che consente alle donne in gravidanza o con neonati di poter parcheggiare gratuitamente nei parcheggi di Cesena e tutti i Comuni dell’Unioni Valle Savio e Rubicone, diventa totalmente digitale. Potrà essere richiesto on line e sarà rilasciato digitalmente. L’utente se lo può stampare, il tutto senza recarsi allo Sportello facile.

Visura catastale personale da casa. Se il cittadino ha necessità di avere una visura catastale riferita a propri immobili, potrà effettuare la richiesta on line e si vedrà recapitare il documento digitale, senza muoversi da casa.

Richiesta di Accesso ai Documenti Amministrativi – Edilizia. I tecnici che hanno necessità di richiedere documenti inerenti pratiche edilizie adesso possono farlo senza recarsi allo sportello.

Richiesta certificazione anagrafica e di stato civile. Cesena consente da anni ai propri cittadini di poter ottenere gratuitamente ed in tempo reale un certificato. Si è pensato di estendere il servizio anche per tutti quei documenti storici che non sono stati digitalizzati. In questo caso i documenti, non saranno rilasciati in tempo reale ma saranno sempre consegnati elettronicamente e validati dalla firma digitale del pubblico ufficiale. Questo servizio sarà messo a disposizione anche dei Comuni della Valle del Savio per cui se si avrà necessità di richiedere un certificato anagrafico o di stato civile di un cittadino di Bagno di Romagna o Mercato Saraceno e lo si vuole on line, l’utente potrà richiederlo e ottenerlo on line senza recarsi all’ufficio Anagrafe.

Ti potrebbe interessare anche...