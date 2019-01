Rimini. Nuovo libro di Meldini ‘ La Riminese. Venti ritratti di donne da Francesca alla Saraghina’.

LA-RIMINESE-LOCANDINA-2

RIMINI. “Nel libro sono raccolti venti ritratti di donne riminesi, dall’età romana alla seconda guerra mondiale” racconta l’autore, che aggiunge: “Testi di storici illustri e di modesti cronisti locali, di grandi scrittori e di oscuri letterati, e inoltre brani da manoscritti inediti, diari privati, confessioni intime. Parlano di donne famose, a cominciare da Francesca e Isotta e di donne sconosciute, di donne realmente esistite e di donne inventate come la Saraghina di Federico Fellini. Ma tutte per qualche verso straordinarie, perché in una storiografia de viris illustribus, narrata da uomini, popolata di uomini e destinata a uomini, le donne rappresentano l’eccezione e lo scandalo, e approdano al racconto storico solo se figure esemplari, in bene o in male: se sante o peccatrici, se vittime o assassine, se vergini o puttane”.

Lontane secoli l’una dall’altra e differenti in tutto, queste venti donne sembrano tuttavia avere qualcosa in comune: un filo rosso che attraversa più di duemila anni di storia e le lega fra loro. Al lettore – alla lettrice – il piacere di scoprire qual è.

Piero Meldini, riminese, già direttore della Gambalunghiana, è autore di libri e saggi di storia contemporanea, storia locale e storia del cibo. Ha scritto anche cinque romanzi, i primi tre pubblicati da Adelphi e gli altri da Mondadori, tradotti in sei lingue.

In libreria ed edicola dal 24 gennaio 2019, il libro sarà presentato venerdì 1 febbraio alle 17,30 c/o la sala degli Arazzi del Museo della Città di Rimini di via Tonini. Dialogherà con l’autore la giornalista Vera Bessone, durante la serata l’attrice Giorgia Penzo leggerà ed interpreterà dal vivo alcuni brani tratti dal libro.

Piero Meldini, La riminese. Venti ritratti di donne da Francesca alla Saraghina (Interno 4 Edizioni) € 12,00 pagine 112 con illustrazioni, formato 14×21, Isbn 978-88-85747-16-6.

Disponibile anche in e-book, in edicola nel riminese e in libreria, distribuzione nazionale Messaggerie Libri.

