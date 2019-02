Santarcangelo d/R. In via di definizione le procedure per l’arrivo di una fornita sede Amazon.

Amazon images

SANTARCANGELO d/R. Terza in Italia e prima in Romagna, la nuova sede logistica dell’azienda – leader nel settore dell’e-commerce a livello mondiale – dovrebbe sorgere nel tratto di via Tosi compreso fra gli stabilimenti Marr e la ferrovia: le procedure per il rilascio del permesso di costruire all’azienda sono ormai in dirittura d’arrivo. L’area, che già prevedeva una destinazione urbanistica coerente alle necessità aziendali, rientra in un piano di completamento e non rappresenta quindi una nuova edificazione.

A beneficio della comunità di Santarcangelo, oltre alla creazione di circa 50 nuovi posti di lavoro, la realizzazione della rotatoria sulla Tolemaide all’incrocio tra via Vecchia Emilia e via Pasquale Tosi.

COMMENTO. “Il tessuto economico di Santarcangelo ha risposto positivamente alla crisi: lo dimostrano gli oltre 800 addetti in più per le imprese locali negli ultimi 5 anni, che non è solo un numero ma significa occupazione e quindi opportunità concrete per cittadini e famiglie” dichiara il sindaco Alice Parma.

“Ma qui siamo di fronte a qualcosa di più: grazie ai nuovi strumenti di pianificazione territoriale, che devono ancora esprimere tutto il loro potenziale, Santarcangelo si dimostra una volta di più realtà economica capace di attrarre grandi aziende, in cerca di una buona rete di infrastrutture e di paesi visibili per decidere dove investire.

Se consideriamo che la logistica si sta caratterizzando sempre di più come hub di distribuzione necessario per il futuro dei consumi, si apprezza pienamente la rilevanza di questo risultato. Un risultato positivo non solo perché risponde a chi è alla ricerca di un’occupazione – conclude il Sindaco – ma anche perché potrebbe consolidare il percorso di internazionalizzazione già intrapreso da tante aziende del territorio, attraverso un lavoro di rete all’interno dell’area produttiva di Santarcangelo”.



