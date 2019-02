Emilia Romagna.Il Convivio di Bibendum riparte dalle materie prime, con due eventi per tutti

Pane Marta Pulini

MODENA. Il Convivio di via Ginzburg riprende la sua attività e propone due appuntamenti istruttivi aperti a tutti, perché la cucina è innanzi tutto cultura. Martedì 26 febbraio la serata è dedicata alla ‘Scuola di Bibendum’: protagonisti sono i grani antichi e Andrea Gherpelli, agricoltore e custode delle antiche varietà, che insegna a impastare e cuocere diversi tipi di pane, a cui segue la loro degustazione. Il martedì successivo, 5 marzo, una cena didattica a cura della chef Marta Pulini conduce attraverso la ‘Via delle erbe‘ con la guida dell’erborista e naturopata Emanuela Lugli, per approfondire l’utilizzo e le insospettabili proprietà delle più comuni erbe aromatiche

Il pane e le erbe aromatiche come non li avete mai conosciuti.

Si comincia martedì 26 febbraio, dall’alimento più diffuso e consumato nel mondo, il pane, seguendo un percorso che va dal campo al piatto, senza aggiungere niente o modificare i ritmi della natura. Si tratta di una vera e propria scuola di cucina: l’obiettivo della serata è quello di fare conoscere, e insegnare a preparare, il pane prodotto con i grani antichi, tutti da riscoprire, non solo per le loro proprietà nutritive, ma anche in quanto espressione del nostro patrimonio culturale.

L’evento è diviso in due parti: a partire dalle 18.30 è Andrea Gherpelli, attore-contadino, a guidare i partecipanti nell’utilizzo delle farine di grani antichi, ottenute quasi sempre attraverso la macinazione a pietra: queste sono meno raffinate rispetto a quelle industriali; hanno una minor quantità di glutine, sono molto nutrienti e si digeriscono più facilmente.

Gherpelli, volto noto di serie tivù come Squadra Antimafia, Don Matteo, Nero Wolfe, da qualche anno ha deciso di tornare a occuparsi dell’azienda agricola di famiglia, ritagliando all’interno una startup destinata al recupero, alla selezione e alla moltiplicazione dei grani antichi. Per chi di scuola non vuol sentir parlare, l’appuntamento è a partire dalle 20, per una cena a buffet in cui degustare il pane preparato al momento che viene servito con vini, salumi, verdure e formaggi della tradizione italiana.

Tutti abbiamo qualche erba aromatica, fresca o in vasetto, ma spesso ne ignoriamo le proprietà salutari e come utilizzarle al meglio in cucina. Ad esempio il basilico – che va usato sempre a crudo – è un potente antiossidante e fonte di vitamina C, la salvia è utile per placare i dolori addominali, il rosmarino un vero e proprio tonico naturale energizzante, ottimo in caso di inappetenza, astenia e nausea.

Martedì 5 marzo alle 20.30 viene proposta una cena didattica con degustazione dedicata proprio alla ‘Via delle erbe‘, con la guida dell’erborista naturopata Emanuela Lugli: le erbe aromatiche rendono i piatti più gustosi, permettono di ridurre l’uso del sale e aggiungono un quid di salute e benessere a qualsiasi pietanza. Imparare a conoscerle non significa soltanto mangiare più sano, ma anche aiutare l’organismo a purificarsi e il corpo a sgonfiarsi. Nel corso della cena Marta Pulini propone piatti cucinati utilizzando una serie di erbe, mentre la dottoressa Lugli ne spiega l’uso e le proprietà curative.

