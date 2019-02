Voltana di Lugo. Settimana voltanese: antichi fasti per la festa di San Giuseppe ( 2 marzo/7 aprile).

Falò ( rep) download (1)

VOLTANA DI LUGO. Da sabato 2 marzo torna a Voltana di Lugo la ‘Settimana voltanese’ con tanti appuntamenti nei diversi luoghi simbolo del paese. Culmine dei festeggiamenti sarà, come da tradizione, la Sagra di San Giuseppe, in programma da giovedì 14 a domenica 17 marzo.

La Settimana voltanese, promossa dal maestro Francesco Silvagni nel 1986, nacque per riportare agli antichi fasti la festa di San Giuseppe e, fin dalla sua creazione, ruota attorno alla presentazione dell’Almanacco di Voltana, una pubblicazione che raccoglie eventi dell’anno scorso, ricordi e testimonianze: un tenace filo rosso che lega passato e futuro della comunità.

L’edizione 2019 vede come protagonisti i ragazzi della scuola elementare e media che si sono cimentati nella realizzazione di lavori sul territorio e si improvviseranno ‘Ciceroni per un giorno’ oltre che fotografi per il concorso ‘Cartoline da Voltana‘.

Insieme a loro i partecipanti potranno guardare il territorio con occhi diversi, riscoprendo le tradizioni e, tra queste, le abilità artigianali, spesso nascoste, che rappresentano una ricchezza per la realtà locale.

Si comincia sabato 2 marzo alle 20.30 a Villa Ortolani, con l’evento ‘Un incontro: arte e poesia‘, in cui la poesia di Enzo Dall’Ara incontra le foto-pitture di Lorenza Altamore e i mosaici di Patrizia Dalla Valle.

Le mostre saranno visitabili fino a martedì 12 marzo su appuntamento contattando la delegazione comunale (telefono 0545 72885). Domenica 3 marzo alle 16 spazio alla musica con il concerto del duo Jamin-à. Camilla Missio al contrabbasso e basso elettrico e Gianni Weber Penazzi alla chitarra e voce si esibiranno nella sala comunale della Casa del popolo in ‘Tutte le donne di Fabrizio De André‘.

Si continua martedì 12 marzo alle 11, nella biblioteca Ca’ vecchia, con la premiazione del concorso fotografico ‘Cartoline da Voltana‘, rivolto agli studenti della scuola media.

Dal 14 al 17 marzo torna la Sagra di San Giuseppe, quattro giorni di appuntamenti con musica, street food, mostre, laboratori artigianali e iniziative per bambini. Si comincia giovedì 14 marzo alle 20.30 con l’inaugurazione nella sala Comunale della Casa del popolo della mostra ‘I lavur d’una volta’ e la presentazione di ‘Macedonia Enrica di Voltana‘ con il coro delle Mondine di Porporana. Saranno inoltre realizzati i laboratori di tessitura al telaio, con la partecipazione di Mario Scalorbi, e di stampa a ruggine su tela, a cura di Egidio Miserocchi dell’associazione ‘Il lavoro dei contadini’.

Venerdì 15 marzo appuntamenti dalle 10 alle 12 con la presentazione in piazza dell’Unità dei plastici delle classi quarte e quinte della scuola elementare. Sabato 16 marzo prime iniziative dalle 10 alle 12 nel complesso di Villa Ortolani e scuderie con ‘Ciceroni per un giorno‘: gli studenti della scuola media e della classe quinta della scuola elementare illustreranno la storia di Voltana. Nell’area street food (piazza della Chiesa) dalle 21 musica con la Ligaband.

Ultima giornata di festeggiamenti domenica 17 marzo. Alle 10 a Villa Ortolani inaugura la mostra ‘Piero Dosi Voltana nel cuore’, a cura di Carmine Della Corte, Aldo Savini, Elena Valvassori, con la collaborazione di Alberto e Angela Angelini e Nicola Dosi.

L’esposizione sarà visitabile fino a domenica 31 marzo, su appuntamento contattando la Delegazione comunale (0545 72885). Durante la giornata le scuderie di Villa Ortolani resteranno aperte dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18. Alle 10.30, visita della mostra di mosaici realizzati dal corso dell’Università per adulti con il maestro Andrea Hafsi;

alle 10.45 presentazione del volume di Patrizia Dalla Valle ‘Il tempo della memoria’ a cura di Enzo Dall’Ara.

Alle 11 spazio alla presentazione dell’Almanacco 2018. Ad accompagnare la giornata di festeggiamenti numerose iniziative in centro e lungo le vie principali: mostra-mercato di San Giuseppe, laboratori artigianali con la partecipazione dell’associazione ‘Il lavoro dei contadini’, l’autoraduno Roadster&Porsche e il Carnevale dei ragazzi con rogo finale della Segavecchia.

Inoltre, dal 15 al 17 marzo street food con la ‘Festa dell’arrosticino… e non solo’ in piazza della Chiesa, a cura di Euro Eventi Food, e il luna park in piazza dell’Unità, oltre a dj set, cavalli e pony per i più piccoli.

Gli appuntamenti della ‘Settimana voltanese‘proseguono mercoledì 20 marzo al teatro parrocchiale ‘Casa del bambino‘, alle 21, con la commedia dialettale ‘Dal volt la vita l’è propi una fregheda’ della compagnia teatrale Gad Città di Lugo. Il giorno dopo, il 21 marzo, il circolo parrocchiale di San Giuseppe di Chiesanuova ospita, dalle 19.30, una cena a base di capriolo e polenta.

Sabato 30 marzo un’iniziativa per i più piccoli alla biblioteca Ca’ vecchia: alle 10.30 ‘Ti leggo una storia… in biblioteca’, letture a bassa voce per bambini dai 2 anni a cura dei volontari del progetto ‘Nati per leggere’.

Numerose anche le iniziative dedicate allo sport in palestra che culmineranno con il 15esimo trofeo di ginnastica artistica ‘Agnese e Angelica Martini’.

Da venerdì 5 a domenica 7 aprile torna invece la Motosalsicciata in piazza Unità d’Italia, con l’immancabile stand gastronomico e appuntamenti sportivi e musicali per tutto il fine settimana. Le iniziative sono organizzate dalla Consulta di Voltana-Chiesanuova-Ciribella e dal comune di Lugo, in collaborazione con le associazioni di volontariato di Voltana.

