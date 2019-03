Cesenatico. Lettera ai proprietari delle ex colonie marine: 17 situate a Ponente e 8 a Levante.

Ces ( rep) Colonie 4

CESENATICO. Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha inviato una lettera a tutti i proprietari delle ex colonie marine situate nel territorio comunale di Cesenatico che, oggi, versano in stato di abbandono e degrado. La lettera, controfirmata dalla dirigente della Polizia locale dott.ssa Iris Gavagni, è stata indirizzata ai proprietari delle 25 colonie abbandonate; nello specifico 17 situate nella zona di Ponente e 8 in quella di Levante. Nella lettera si intimano i proprietari ad intervenire per mettere in atto ogni mezzo di difesa passiva o di impedimento fisico teso ad ostacolare l’utilizzo abusivo e incompatibile con lo stato precario della colonia stessa. Inoltre un altro obbligo a carico dei proprietari è la manutenzione delle aree cortilizie: lo sfalcio dell’erba, le potature e il ripristino delle recinzioni.

Oltre al richiamo all’Ordinanza sindacale del 23 aprile 1997 viene richiamato l’art. 31 ter del ‘Decreto sicurezza’ convertito poi nella legge n.132 del 1° dicembre 2018. La comunicazione a tutti i proprietari è un ulteriore passo che fa seguito agli incontri avvenuti presso la prefettura di Forlì-Cesena e aventi ad oggetto il monitoraggio degli immobili abbandonati, al fine di evitare occupazioni abusive, degrado e pericoli collegati alla sicurezza.

Nei mesi scorsi, infatti, Polizia locale di Cesenatico e Carabinieri hanno svolto un monitoraggio accurato di tutte le colonie esistenti, individuando le criticità e le varie aperture che devono essere ripristinate dai proprietari.

“Sul tema dell’occupazione degli immobili abusivi – spiega il sindaco Matteo Gozzoli – c’è molta attenzione da parte del Prefetto e delle Forze dell’ordine. Insieme alla Polizia locale stiamo collaborando per sollecitare tutti gli interventi necessari per migliorare le situazioni di degrado che, in alcune aree di Cesenatico, hanno ormai raggiunto livelli inaccettabili. Come indicato anche dalla Prefettura all’interno del nuovo regolamento di Polizia urbana, al quale stiamo lavorando, inseriremo articoli specifici sul decoro e sulla sicurezza degli immobili abbandonati per sanzionare i proprietari inadempienti.

Si tratterà di una misura ad hoc, condivisa con la Prefettura, per superare le ormai datate ordinanze sindacali.Va detto – conclude il Sindaco – che questo lavoro prezioso svolto dai nostri agenti insieme ai Carabinieri spesso si deve confrontare anche con immobili che sono coinvolti in procedure fallimentari e, in questi casi, vi sono diverse difficoltà per ottenere i ripristini.

Inoltre, in questi giorni, stiamo intervenendo su via Cristoforo Colombo con la sostituzione dei vecchi impianti di pubblica illuminazione che sono stati convertiti a led; si tratta di un’altra misura di contrasto al degrado, un’area maggiormente illuminata è più sicura e meno appetibile per i mal intenzionati”.

