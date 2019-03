Forlì. Prima tappa per Huawei P Smart 2019 DoubleTap, la gara di talenti più attesa dai giovani.

mix

Milano, 11 marzo 2019 – Dopo il grande successo dell’edizione 2018, che ha radunato oltre 25 mila giovani in tutta Italia, torna DoubleTap, l’evento più atteso dai giovanissimi organizzato dall’agenzia digital 2MuchTV e sponsorizzato quest’anno da Huawei in qualità di Title Sponsor 2019. La nuova edizione del tour prenderà il via il 16 marzo alle ore 17:00 e a ospitarne la tappa d’apertura sarà il Centro commerciale Punta di ferro di Forlì.

Giudici di questa prima tappa, presentata da Andrea Prada insieme al vincitore dell’edizione 2017 TelJ, saranno gli youtuber Alessandro Montesi e il duo Sespo e Valerio Mazzei, in questi giorni in cima alle classifiche con il loro primo successo editoriale.

A fare da team leader saranno, invece, le popolari star del web Marta Losito e Virginia Montemaggi.

Il contest e come candidarsi

HUAWEI P Smart 2019 DoubleTap è l’unico contest-show itinerante dove i migliori talenti TikTok e Instagram possono esibirsi dal vivo e mostrare il proprio talento sul palcoscenico nelle categorie canto, ballo e video. Huawei ha siglato una partnership con DoubleTap, diventandone Title Sponsor, in occasione del lancio dello smartphone P Smart 2019.

Protagonista di tutte le tappe del tour, il nuovo P Smart 2019 si caratterizza per eccellenti performance racchiuse in un design ricercato, un ampio display Dewdrop da 6.21” e una doppia fotocamera potenziata dall’intelligenza artificiale. HUAWEI P Smart 2019 è pensato per essere l’alleato perfetto dei giovani millennial, che cercano uno smartphone conveniente, senza rinunciare a una user experience di qualità e a un design trendy e partner perfetto con cui vivere la DoubleTap.

Per celebrare la partnership, nell’edizione 2019 di Double Tap compare la nuova categoria ‘Huawei Challenge‘, un’esibizione realizzata in onore di HUAWEI P Smart 2019, con la partecipazione fissa di Virginia Montemaggi, Marta Losito e TelJ, ideatore della performance Huawei. Per ogni tappa, i due vincitori della Huawei Challenge avranno la possibilità di diventare HUAWEI Brand Lover, il programma che premia gli amanti del brand con prodotti in anteprima, partecipazione a eventi esclusivi e molto altro.

Per candidarsi, gli utenti devono registrarsi sul sito ufficiale www.doubletap.live, scegliendo la città e la categoria di preferenza e caricando i propri video su TikTok oInstagram usando l’hashtag dedicato #PsmartDoubleTap. Tra questi, verranno scelti due partecipanti per le categorie canto, ballo e video. I vincitori di ogni tappa, si confronteranno nelle semifinali estive e nella finale a Settembre. Per la Huawei Challenge si sfideranno on stage 4 partecipanti e verranno decretati due vincitori per ogni tappa.

Informazioni su 2MuchTvAnche quest’anno il tour toccherà diverse città italiane partendo proprio da Forlì. Altra tappa confermata, quella del 31 marzo ad Arese (Milano).

Le altre date del tour DoubleTap saranno comunicate nelle prossime settimane.

Fondata nel 2010, 2MuchTV è un’agenzia creativa specializzata nell’ideazione e realizzazione di campagne di comunicazione digitali integrate a supporto dei brand. E’ stata la prima realtà in Italia ad aver offerto servizi di consulenza, produzione e monitoraggio delle campagne chiavi in mano, grazie alla disponibilità in house di diverse figure professionali.

Fondata nel 2010 da Fabio Betti (managing director) e Bruno Betti (direttore creativo), 2MuchTV offre ai propri clienti un servizio completo, dalla creatività alla strategia, passando per la produzione, la distribuzione e l’amplificazione delle campagne di comunicazione.

