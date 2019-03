Lugo. Pro loco: ripartenza sprint col Carnevale del Ghetto. Le conferme sui primi eventi del 2019.

Carnevale Ghetto 5

LUGO. Si è chiuso con un altro successo il Carnevale del Ghetto che si è tenuto a Lugo domenica scorsa, 10 marzo, e che ha visto impegnati attivamente i volontari della Pro loco, molto soddisfatti per la grande partecipazione di grandi e piccoli a questo gioioso evento. Sono state due ore di pura allegria con tanta buona musica e tanto divertimento mentre i carri sfilavano compiendo più giri attorno alla Rocca.

Questo evento, dedicato a Federico Cimatti, instancabile volontario scomparso prematuramente, si è rivelato un altro successo targato Pro loco: l’associazione è ripartita di slancio dopo aver chiuso un 2018 che l’ha vista in prima linea nell’organizzazione di una grande quantità di eventi con cui solennizzare i 50 anni della propria vita.

“La sfida per il 2019 è quella di tenere alto il profilo – dicono dirigenti e volontari della Pro loco in maniera unanime – che ha delineato tutte le manifestazioni per il 50°. Non dimentichiamo, a questo proposito, oltre ai consolidati mercatini di Pasqua e ‘Dona‘ per Natale, la riproposta della Caveja al Tondo che ha reso le squadre entusiaste e ha portato grande sportività in campo. Non da meno è stata l’indimenticabile mostra per il 150° anniversario della morte di Gioacchino Rossini curata dal maestro Giuseppe Montanari col quale, tra l’altro, stiamo preparando nuove avventure e la presenza all’ inaugurazione del maestro Riccardo Muti”.

Ma i 50 anni hanno portato la Pro loco anche a cimentarsi in cucina, partecipando alla gara culinaria, vincendola, ‘Basta cus megna’ proposta alla fiera biennale dell’artigianato, e a rinnovare il gemellaggio con Nervesa della Battaglia. “Esattamente dopo 50 anni dal gemellaggio tra i comuni legati alla figura di Francesco Baracca, le Pro loco di entrambi i paesi hanno sancito questo traguardo – ricordano – in occasione del centenario della morte del grande aviatore firmando un nuovo patto di gemellaggio tra Pro loco alla presenza della autorità e dei massimi esponenti regionali dell’UNPLI Veneto ed Emilia Romagna”.

In sintesi è stato un cammino costellato di successi che ha spinto i volontari della Pro loco di Lugo a fare sempre di più per la propria città. Per questi motivi il presidente Mauro Marchiani rivolge ‘un sentito ringraziamento a tutti i volontari che hanno reso possibile tutto questo. E li ringrazio in anticipo per tutto quello che faranno nel 2019 perché ci attendono tanti altri eventi e iniziative, tutti rivolti a far vivere Lugo e a rendere la città sempre più attraente e attrattiva’.

Sono già confermate la quinta edizione di VinLugo, che si svolgerà dal 25 al 28 aprile, i classici Mercatini di Pasqua, la Festa del ghetto e Halloween – la Piligrena. “Ma il cartellone degli eventi è in fase di composizione e presto confidiamo di annunciare altri eventi” assicura il presidente Marchiani.

Ti potrebbe interessare anche...