Vinitaly 00033

VERONA. Gioia, allegria, passione, amore, festa, ma anche sostenibilità, ambiente, cultura, turismo: tutto questo è il vino dell’Emilia Romagna. Tutto questo sarà al Padiglione 1 del Vinitaly 2019 (in programma a Verona dal 7 al 10 aprile), grazie alla presenza di oltre 200 fra aziende vitivinicole e Consorzi di tutela e grazie all’organizzazione e alla regia di Enoteca regionale Emilia Romagna. Perché il vino dell’Emilia Romagna vuole lasciare il segno, vuole regalare nuove esperienze, diversificate, da ricordare e da raccontare.

Dalla riviera alle verdi colline, passando per la rigogliosa pianura, dai borghi medioevali alle città d’arte, dalle terme ai ‘motori’ ogni singolo territorio esprime spiccate vocazioni turistiche ‘abbinate’ a cibi e vini di eccellente qualità: Albana e Sangiovese per la Romagna, Pignoletto per il Bolognese, Fortana per il Ferrarese, Lambrusco per il Modenese, il Reggiano e il Parmense, Malvasia per il Parmense e il Piacentino, Gutturnio per il Piacentino, senza dimenticare i tanti autoctoni che costellano la nostra Regione.

E ancora una volta sarà la via Emilia, spina dorsale della nostra regione, a mettere assieme tutte queste preziosità e a essere la traccia tangibile di quanto di bello e di buono possiamo offrire ai tanti turisti, italiani e stranieri, che scelgono l’Emilia Romagna alla ricerca di uno stile di vita autentico e piacevole.

E proprio il binomio turismo-vino sarà il tema di fondo proposto da Enoteca regionale a questa edizione del Vinitaly.

Pierluigi Sciolette e Ambrogio Manzi, rispettivamente presidente e direttore di Enoteca regionale Emilia Romagna: «Le aziende vitivinicole dell’Emilia Romagna, negli ultimi anni, hanno fatto grandi investimenti e sono in grado di accogliere i tanti turisti che sempre più numerosi arrivano nella nostra regione. Enoteca regionale ha avviato e sta portando avanti un progetto, in collaborazione con tutti gli enti e le associazioni territoriali, per creare dei percorsi che conducano i turisti/visitatori direttamente nelle aziende».

Domenica 7 aprile, giornata inaugurale del Vinitaly, nella sala eventi del Padiglione 1 ci sarà proprio un appuntamento per fare il punto sullo stato dell’arte del turismo del vino in Emilia Romagna.

COMMENTO. «Le attività che quotidianamente mettiamo in campo vedono l’Emilia Romagna style e la promozione dei valori vitivinicoli fondersi con la cultura del buon e salutare vivere. Una spinta propulsiva che abbraccia la sostenibilità, l’etica e il rispetto dell’ambiente – proseguono Sciolette e Manzi – .

Su questo versante, ci teniamo a rimarcare ancora una volta, che stiamo lavorando, per primi in Italia, per realizzare, in collaborazione con la comunità scientifica e le principali università regionali, una certificazione di sostenibilità territoriale sociale».

Come ormai da tradizione, anche in questo Vinitaly si terrà la cerimonia di consegna del riconoscimento di Ambasciatore dei vini dell’Emilia Romagna, premiando giornalisti e opinion leader che per la loro storia e attraverso il proprio lavoro si sono contraddistinti per la promozione e valorizzazione dei vini regionali. A questa cerimonia si aggiungerà anche quella di conferimento del Premio “Carta Canta”, rivolto ai gestori di ristoranti, enoteche, bar, agriturismi e hotel situati in regione, in Italia o all’estero che propongono un assortimento qualificato di vini regionali all’interno dei propri menù. L’appuntamento è fissato per lunedì 8 aprile.

Oltre agli eventi già sopracitati, il Padiglione 1 ospiterà molti altri appuntamenti fra degustazioni, incontri, presentazioni con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il patrimonio vitivinicolo regionale a trecentosessanta gradi.

Un po’ di numeri del Padiglione 1. Su uno spazio di circa 4.000 mq (distribuiti fra piano terra e diversi soppalchi per sfruttare al meglio lo spazio in tutte le dimensioni) saranno presenti oltre 200 tra aziende e Consorzi.

20 i sommelier addetti alle degustazioni e ai 7 banchi d’assaggio nei quali sono presenti oltre 500 vini. 15.000 i calici disponibili per le degustazioni, gestiti da 30 persone. 1 ristorante – con accesso su invito a disposizione delle Aziende espositrici per valorizzare le proprie produzioni vitivinicole attraverso l’abbinamento cibo/vino – all’interno del quale opera una brigata di 40 persone fra cuochi e camerieri provenienti dall’Istituto alberghiero ‘Bartolomeo Scappi’ di Castel San Pietro Terme.

Il Vinitaly 2019 vivrà anche quest’anno un’appendice serale fuori salone. Per 'Vinitaly and the City' Enoteca regionale Emilia Romagna gestirà lunedì 8 aprile il grande palco allestito in piazza San Zeno sul quale si esibiranno il comico Paolo Cevoli, la band dei Ridillo, chef stellati, con il duo Fede&Tinto a presentare la serata.

Il calendario completo con i dettagli di ogni appuntamento del Padiglione 1 Emilia Romagna sarà pubblicato sul sito http://www.enotecaemiliaromagna.it/it. Sui canali social, Facebook (Enoteca regionale Emilia Romagna) e Twitter (EnotecaEmiliaRomagna; @EnotecaEmRom), sarà possibile seguire gli eventi con aggiornamenti, foto e materiale multimediale.

Per aiutare i tanti visitatori attesi anche quest’anno al Padiglione 1, è sempre disponibile ‘Via Emilia Wine & Food’, l’app scaricabile gratuitamente da Apple Store e da Google Play, che racconta i sapori più autentici della regione: 300 cantine, otre 1.000 vini, 21 denominazioni, 44 prodotti Dop e Igp declinati in oltre 200 ricette, 25 musei del gusto, 13 strade dei Vini e dei sapori, centinaia di itinerari e offerte vacanze direttamente prenotabili.

Editata da PrimaPagina Cesena per conto di APT Servizi Emilia Romagna, l’app è gestita in collaborazione e per conto degli assessorati Agricoltura e Turismo della regione Emilia Romagna, in partnership con Enoteca regionale Emilia Romagna, Associazione italiana sommelier Emilia Romagna, Unioncamere Emilia Romagna.

Aziende e Consorzi* espositrici al Padiglione 1 Emilia Romagna

*all’interno degli spazi dei Consorzi sono presenti collettive di aziende per un totale di oltre 200 aziende presenti all’interno del Padiglione 1

Provincia di Piacenza

Bonelli F.lli

Cantina di Vicobarone

Cantina Valtidone

Cantine 4 Valli

Cantine Campana- La Ciocca

Cantine Casabella

Cantine Romagnoli

Consorzio Tutela Vini DOC Colli Piacentini

Mossi 1558

Tenuta Pernice

Torre Fornello

Zerioli Azienda Agricola

Provincia di Parma

Cantine Ceci

Consorzio Volontario Tutela Vini Colli di Parma

Monte delle Vigne

Oinoe Società Agricola

Provincia di Reggio nell’Emilia

Azienda Vinicola Bertolani Alfredo

Ca’ de’ Medici

Cantina Puianello

Cantina Sociale di Gualtieri

Cantina Sociale di San Martino in Rio

Cantine Lombardini

Cantine Riunite & CIV Soc. Coop. Agr.

Casali Viticultori

Consorzio per la Promozione dei Marchi Storici dei Vini Reggiani

Emilia Wine

Rinaldini – Azienda Agricola Moro di Rinaldini Paola

Società Agricola Venturini Baldini

Tenuta di Aljano

Provincia di Modena

Acetaia Leonardi 1871

Azienda Agricola Manicardi

Azienda Agricola Pezzuoli

Azienda Vitivinicola Fattoria Moretto di Altariva Fausto e C. Soc. Semplice Agricola

Cantina di Carpi e Sorbara

Cantina di Santa Croce Soc. Agr. Coop.

Cantina Formigine Pedemontana

Cantina Settecani -Castelvetro

Cavicchioli U. & Figli

Chiarli

Cleto Chiarli Tenute Agricole

Consorzio Marchio Storico dei Lambruschi Modenesi

Tenuta Forcirola

Gavioli Antica Cantina

Tenuta Galvana Superiore Soc. Agr.

Provincia di Bologna

Branchini Az. Agr. – Soc. Agricola

Cantine Sgarzi Luigi

Casa Vinicola Poletti

Consorzio Pignoletto Emilia Romagna

Consorzio Vini Colli Bolognesi

Dalfiume Nobilvini

Fattoria Monticino Rosso

I.N.S.I.A.- Tenuta Palazzona di Maggio

Tre Monti Soc. Agricola

Zuffa – Anima di Vino Italiano

Provincia di Ferrara

Consorzio Tutela Vini D.O.C. Bosco Eliceo

Mattarelli Azienda Vinicola

Tenuta Garusola Coop. Agr. Giulio Bellini

Provincia di Ravenna

Azienda Agricola Stefano Ferrucci

Bolé

Cantine Intesa

Caviro Soc. Coop. Agricola

Consorzio Vini di Romagna

La Sabbiona Azienda Agricola

Randi Vini

Spinetta Azienda Agricola di Monti e altri

Tenuta Masselina Agricola

Tenuta Uccellina di Amoroso Anna Antonietta

Terre Cevico Soc. Coop. Agricola

Trerè Azienda Agricola

Provincia di Forlì-Cesena

Bissoni Raffaella Alessandra Azienda Agricola

Calonga di Baravelli Maurizio Soc. Agr.

Campodelsole Soc. Agricola

Cantina Braschi di Enoica

Cantina Forlì Predappio Soc. Agr. Coop.

Cantina Sociale di Cesena Soc. Agr. Coop. -Tenuta Amalia

Celli S.N.C. Società Agricola di Sirri & Casadei

Colonna Giovanni – Gest. Agr. Spalletti

Consorzio Vini di Bertinoro

Due Tigli

Fattoria Nicolucci di Nicolucci Alessandro

Fattoria Paradiso S.S. di Pezzi Mario & C.

I Sabbioni

Madonia Giovanna Soc. Agr.

Pandolfa-Noelia Ricci

Pertinello Azienda Agricola di Caterina Boscherini & C.

Poderi dal Nespoli

San Martino S.S. Az. Agr. – Tenuta Villa Rovere

Società Agricola Montaia

Tenuta Casali

Tenuta la Viola Azienda Agricola Gabellini di Serra Lidia

Tenuta Villa Trentola di Prugnoli Federica

Villa Papiano Società Agricola

Zavalloni Stefano Azienda Agricola

Provincia di Rimini

Enio Ottaviani Vini e Vigneti

Tenuta Biodinamica Mara

