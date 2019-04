Forlì. Commercianti per un giorno. Mercatino del riuso, riciclo, recupero, hobbistica e tant’ altro.

COMMERCIANTI

FORLI’. Torna alla Fiera di Forlì ’Commercianti per un giorno‘, l’appuntamento con il risparmio e l’acquisto utile e intelligente. Domenica 7 aprile 2019, dalle 9.00 alle 19.00, i padiglioni di via Punta di Ferro si apriranno alla manifestazione totalmente ed esclusivamente dedicata ai privati senza partita Iva, associazioni, enti di beneficenza i quali, per un’intera giornata, potranno vendere, comprare o scambiare merci e prodotti di loro proprietà.

GLI ESPOSITORI. Saranno 350 gli espositori presenti e visitando la Fiera, oltre a trovare straordinarie opportunità di acquisto e risparmio, si potranno aiutare le realtà che a Forlì e in Romagna si prendono cura degli altri. A Commercianti per un giorno sono presenti gli stand di associazioni di volontariato, istituti scolastici e Club service del territorio che mettono in vendita la propria merce a scopo benefico.

Attraverso un ‘acquisto utile’ al loro stand, si possono sostenere i volontari di ‘Qua la zampa‘, l’associazione sportiva per disabili “Incontro Senza Barriere”, i progetti solidaristici del Rotary Club Forlì e contribuire a realizzare laboratori per i bambini delle scuole Santa Maria del Fiore di Forlì e Rodari di Forlimpopoli.

Loro e tutti gli altri espositori presenti, sono accomunati dalla volontà di dare una seconda chance ad oggetti che altrimenti sarebbero destinati ad invecchiare in casa o in cantina, proponendoli invece ai visitatori per essere scambiati o acquistati.

Questo consentirà loro di fare veri e propri affari dal punto di vista economico, ma permetterà anche all’oggetto di rivivere e diventare una risorsa. L’etica di questo evento ha, infatti, radici sane: non solo si ricava un utile da prodotti non più utilizzati, ma si dà anche l’opportunità ad ognuno di noi di rispettare l’ambiente attraverso il riciclo, sbarazzandosi del non-utile in modo ecologico ed evitando, quindi, costosi e dannosi sprechi.

La manifestazione, organizzata da Romagna Fiere, non è semplicemente un grande mercato dell’usato, riciclato e recuperato, è un’occasione per ridare nuova vita a prodotti inutilizzati, contenere la produzione di rifiuti, educare ad una migliore gestione del denaro.

Ciò che a qualcuno non serve più, per altri è utile. Setacciando i banchi è sorprendente la quantità di merce esposta. Tra il grande assortimento di oggetti si può trovare di tutto e rinnovare il guardaroba, gli ambienti della casa, l’angolo giochi dei bambini, spendendo pochi euro e divertendosi a cercare l’oggetto più adatto alle esigenze e ai gusti di ognuno: giocattoli, bambole, lampade, biciclette, riviste, vecchi dischi e cd, mobili, quadri, pregiate bottiglie, abbigliamento, accessori, computer, telefonia, supporti audio-video.

Alla Fiera di Forlì si può trascorrere una domenica diversa e originale ottenendo un doppio scopo: ripulire la casa e offrire la possibilità di trovare oggetti che, di seconda mano, possono essere acquistati a prezzi irrisori.

‘Commercianti per un giorno’ si svolge a Forlì, domenica 7 aprile, all’interno dei padiglioni della Fiera, in via Punta di Ferro 2, dalle ore 9.00 alle ore 19.00 con apertura a orario continuato. Ingresso: intero 7.00 €, ridotto 5 € con coupon scaricabile dal sito www.commerciantiperungiorno.it.

