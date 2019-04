Ravenna. Concerto al ‘San Francesco’: sul palco lo ‘Stabat Mater’ di Gioacchino Rossini.

Gioachino Rossini

RAVENNA. In occasione della celebrazione dei misteri pasquali, in compartecipazione con il comune di Ravenna – assessorato alla Cultura e grazie alla collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati minori conventuali di Ravenna, all’ interno dell’ottava edizione della rassegna Musica&Spirito nella Basilica di San Francesco a Ravenna verrà eseguito lo ‘Stabat Mater‘ di Gioacchino Rossini. Una fortunata collaborazione tra tre realtà del territorio che, diretti dal maestro Antonio Ammaccapane, portano in scena la celebre sequenza liturgica del compositore di Pesaro.

Lo Stabat Mater è una delle opere più intensamente liriche di Rossini: inizialmente pensato come concerto sacro commissionato dallo spagnolo Padre Varela, resta una composizione complessa per cui il genio italiano si ispirò alla produzione di Pergolesi. L’ occasione di assistere in un luogo evocativo come la basilica di San Francesco di Ravenna risponde appieno allo spirito della manifestazione Musica&Spirito, che intende avvicinare la riflessione spirituale all’ascolto guidato della musica sacra.

Il concerto si articola in dieci sezioni per altrettanti brani che partono dal celebre Stabat Mater Dolorosa fino a terminare con il coro Amen, in sempiterna eseguito in stile fugato.

L’importanza del concerto è sottolineata dallo sforzo organizzativo di coordinare solisti, tre cori e l’orchestra. Sarà il m° Antonio Attaccapane a dirigere questa edizione del famoso concerto sacro rossiniano. Come al solito, in ossequio allo spirito della manifestazione, l’ascolto verrà introdotto da una breve riflessione spirituale a cura di padre Luciano Fanin, mentre la presentazione verrà eseguita dal musicologo prof.Paolo Fabbri, senz’altro uno tra i maggiori conoscitori del compositore pesarere.

Si tratta di un esperimento che ha visto lavorare assieme tre realtà con forti legami sul territorio: i cori ravennati Ludus Vocalis, il coro e l’orchestra della Cappella musicale della basilica di San Francesco e la selezione faentina Coro Città di Faenza. Il progetto dello Stabat Mater di Rossini rientra in un preciso percorso di collaborazione per contribuire alla diffusione della cultura musicale e di un ascolto aperto a un pubblico più ampio possibile.

Ti potrebbe interessare anche...