Cesena. Iscrizioni aperte per gli asili nido fino al 30 aprile. Vengono messi a disposizione ben 605 posti.

Asilo nido

CESENA. Si ricorda che le famiglie dei bambini nate negli anni 2017-2018-19 hanno tempo fino al 30 aprile per effettuare le iscrizioni per il prossimo anno scolastico ai 7 asili nido comunali (fra cui la sezione part time Yo-yo, a San Mauro) e agli 8 privati convenzionati attivi a Cesena.

Solo per i nati fra il 1 aprile e il 15 giugno 2019 l’iscrizione sarà possibile fino al 17 giugno 2019.

In realtà, le domande di ammissione ai nidi vengono accolte anche dopo il termine ultimo indicato e anche nel corso dell’anno scolastico; queste domande vanno a far parte di una graduatoria di riserva, a copertura di eventuali posti rimasti disponibili al nido – dopo l’esaurimento della graduatoria ordinaria – o in seguito alle rinunce.

Complessivamente i nidi cesenati mettono a disposizione 605 posti (361 nei nidi comunali, i restanti 244 nei privati convenzionati); di questi, 282 spettano ai bimbi che già ora frequentano, mentre per i nuovi iscritti saranno disponibili 323 posti, di cui 201 nei nidi comunali e 122 nei convenzionati.

Possono presentare domanda di iscrizione le famiglie residenti nel comune di Cesena, ma anche quelle residenti fuori Comune. Queste ultime concorreranno solo per i posti nei nidi comunali, mentre per quelle residenti a Cesena sono disponibili sia i posti nei nidi comunali che nei privati convenzionati.

Le domande devono essere presentate solo in via telematica, collegandosi al link del comune di Cesena www.comune.cesena.fc.it/iscrizionenidi (per farlo occorre essere in possesso delle credenziali fedERa o Spid).

Per le famiglie non residenti nel comune di Cesena e per chi incontrasse difficoltà nell’accesso alla piattaforma informatizzata, lo Sportello facile del Comune (entrata lato Rocca) metterà a disposizione i propri operatori per assistere gli utenti alla compilazione on-line della domanda nei seguenti giorni e orari: da lunedì a sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00 senza appuntamento; giovedì anche dalle ore 14.00 alle ore 15.00 solo su appuntamento.

