Forlimpopoli. Dal Canada all’Italia, alla scoperta della cucina domestica di Casa Artusi.

Fraser Macfarlane, Andrew Thorne e Michael Russell + volontarie dell’Associazione delle Mariette di Forlimpopoli + Carla Brigliadori

Forlimpopoli (17 aprile 2019) – Dal Canada all’Italia con tappa d’obbligo a Casa Artusi. È avvenuto nei giorni scorsi nell’ambito del progetto Authentic Italian table della Camera di commercio italiana dell’Ontario (Toronto) insieme a Roberto Fracchioni, docente di origine piacentina del Centennial College, che ha condotto alla scoperta del bello ed il buono in Emilia Romagna, gli chef Fraser Macfarlane, Andrew Thorne e Michael Russell.

Grande è l’interesse in Canada per il manuale artusiano, conosciuto grazie alla versione in lingua inglese pubblicata dalla University of Toronto Press. Il Canada (Ontario, Quebec e British Columbia) è stato al centro nel novembre scorso anche di un’importante azione della regione Emilia Romagna, in collaborazione con la Camera di commercio italiana a Toronto, nella quale la vicedirettrice, Tiziana Tedesco, ha favorito e promosso il tour nel nostro Paese.

All’arrivo a Forlimpopoli, in Casa Artusi, gli ospiti sono andati alla scoperta del patrimonio culturale di cui la città artusiana è depositaria e dell’articolato e significativo progetto che ruota attorno al tema della cucina di casa.

In Scuola di cucina hanno fatto esperienza della preparazione della pasta fresca fatta a mano attraverso le volontarie dell’associazione delle Mariette di Forlimpopoli, i secondi piatti di carne e pesce con il maestro Paolo Teverini (vice presidente Associazione Chef to chef emiliaromagnacuochi) e lo street food con il maestro Fabrizio Mantovani.

Il tour è proseguito a Cesena nel Campus di scienze e tecnologie degli alimenti dell’Università di Bologna, dove sono stati accolti da Alessandra Bendini e, guidati da Enrico Valli e da Enrico Casadei, hanno effettuato una degustazione d’olio d’oliva. In tale occasione hanno sperimentato l’attività di analisi sensoriale per la verifica della corrispondenza ai parametri organolettici presenti nei disciplinari DOP Brisighella e DOP Colline di Romagna.

Il tour ha fatto tappa anche in un caseificio di produzione del Parmigiano Reggiano DOP, nell’Azienda agricola e relais Antica corte Pallavicina che produce Culatello di Zibello DOP, in una Acetaia di produzione dell’Aceto balsamico di Modena DOP, in uno stabilimento di produzione Piadina romagnola IGP e naturalmente i cuochi canadesi hanno vissuto l’esperienza unica e straordinaria di Fico Eataly World.

Il tour si è concluso con la visita al Vinitaly, ospiti di Enoteca regionale Emilia Romagna. A seguito di questa esperienza gli chef canadesi, nel mese di giugno, organizzeranno degli eventi di degustazione presso i loro ristoranti per condividere con i propri clienti le eccellenze agroalimentari del nostro territorio.

Ti potrebbe interessare anche...