Faenza. 25° concorso per il calco della medaglia del ‘Passatore’. Vinto da Linda Fiorentini (classe 2^A).

Prima classificata - Linda Fiorentini

FAENZA. Mercoledì 17 aprile 2019, alle 15, presso il laboratorio di Discipline plastiche-scultoree del Liceo artistico di Faenza, si è riunita la commissione giudicatrice per l’assegnazione dei premi inerenti il Concorso per la realizzazione della medaglia della 47^ ’100 km del Passatore‘.

Coordinata dalla prof.ssa Anna Lombardo, docente del Liceo artistico (non avente diritto al voto), la giuria, composta dal presidente della Cento Giordano Zinzani, dal vice presidente Lorenzo Leoncavallo, dallo storico direttore di gara commendatore Pietro Pirì Crementi, dall’artista Luciano Laghi (intervenuto in qualità di ospite esterno e già docente dell’Istituto Ballardini), da Viola Emaldi (ospite e storica dell’arte) e dal ceramologo Marco Tadolini (dell’associazione ex allievi del Ballardini nonché già docente del liceo artistico Ballardini), ha comunicato l’esito del concorso dopo accurata visione dei 31 modelli presentati in forma totalmente anonima, in seguito ad una pre-selezione operata precedentemente da una commissione interna, con i calchi contrassegnati solo da numerazione.

Tema del concorso, quest’anno, ‘L’eredità di Leonardo 1519-2019′, in riferimento al 500^ anniversario della sua morte. La giuria, dopo le attente valutazioni del caso, ha eletto vincitrice l’opera di Linda Fiorentini della classe 2^A, premiando la coerenza verso il tema, la facile lettura, la pulizia stilistica derivata dalla semplificazione in chiave contemporanea dell’Uomo di Vitruvio, la più classica iconografia leonardesca.

Seconda classificata Carolina Petrosino della classe 2^B, la cui opera è caratterizzata da un’alta qualità esecutiva che mette in risalto una figura equestre leonardesca, dando vita ad una composizione dinamica e leggibile. A chiudere il podio Fiorenza Berti della 2^C, il cui elaborato presenta, oltre alla coerenza con il tema e ad una buona esecuzione tecnica, una particolare inventiva creativa che si realizza nella fusione della fisionomia leonardesca e dantesca di facile leggibilità.

SEGNALAZIONI. La giuria ha inoltre segnalato le opere degli studenti Noemi Midolo, Marta Branzaglia, Nicole Palmeri, Simone Camminata, Filippo Elia Poletti, Serhii Murhoch e Carloni Silvia per la qualità esecutiva e l’originalità interpretativa. E’ opportuno specificare che, a termine dei lavori, la giuria è stata informata del risultato del sondaggio popolare espresso on line sulla base dei bozzetti grafici realizzati in fase progettuale. Al contest hanno partecipato 303 utenti esprimendo 495 voti di preferenza. La graduatoria sarà pubblicata nel catalogo ufficiale.

Ti potrebbe interessare anche...