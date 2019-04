Cesena. Un panino #TagliaSmall per FoodAddiction in Store. Evento gratuito e aperto al pubblico.

CESENA. Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzato da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina.

Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento

Sabato 27 aprile a partire dalle 18 presso lo Scavolini Store Cesena Marco De Padova, blogger ed esperto del settore food, presenterà uno show-cooking firmato iFood durante il quale realizzerà una ricetta gourmet che farà gola a chiunque: ‘La Caprese scottata’ #TagliaSmall. Un panino che si distingue grazie ai suoi ingredienti delicati ma gustosi e grazie al suo formato mini.

Il pubblico verrà coinvolto nella preparazione della ricetta e potrà gustare il risultato della creatività ai fornelli. L’evento è gratuito e aperto al pubblico.

L’ospite speciale

Marco De Padova, classe 1968, vive da sempre a Milano ma viaggia molto, spostandosi tra Londra, New York e Miami. Dopo anni trascorsi nei locali in qualità di food&beverage manager ha deciso di seguire la sua grande passione, il cibo. Così ha iniziato a parlarne in veste di food blogger e food PR organizzando anche Food&Bar Catering di successo.

Cucina di frequente sia a casa che in pubblico in occasione di show-cooking. La sua carta d’identità dice ‘cibologo e consulente del gusto’ ed è sempre alla ricerca di piatti customizzati. Predilige la cucina italiana e ama raccontarla nel suo blog FacciaDaCibo in cui studia le ricette degli amici cuochi e strizza l’occhio agli chef stellati. Last but not least, tutti lo chiamano Il Direttore, rigorosamente con l’articolo.

Il tema e la ricetta

Marco De Padova ha ideato una ricetta davvero sfiziosa. Si tratta di un panino dagli ingredienti semplici e dalla taglia molto piccola, da poter presentare in ogni tipo di occasione.

Il panino ‘La Caprese scottata’ contiene ingredienti genuini come pomodorini, mozzarelle, yogurt greco, basilico, olio di arachidi e glassa di aceto balsamico. La #TagliaSmall di questi panini è proprio il loro punto di forza: uno tira l’altro!

Possono essere serviti durante un aperitivo o un buffet, proposti in tantissime varianti per consentire a tutti di gustarne più di uno, con le farciture che più piacciono e conferendo alla tavola colore e allegria.

La location

Lo Scavolini Store Cesena nasce dall’esperienza e vocazione imprenditoriale per il settore del design e dell’arredo di Paolo Bravetti e di tutto lo staff di Co-Fa Arredamenti. Su una superficie di 250 mq in esposizione alcune tra le più importanti collezioni Scavolini, come i programmi cucina LiberaMente, Mood, Sax e Motus dallo stile moderno o Favilla e Madeleine dallo stile più classico.

A completare l’offerta, le soluzioni per l’arredo bagno Aquo e Rivo.

All’interno dello Store un personale competente e altamente qualificato accoglierà il cliente, affiancandolo in tutte le fasi dell’acquisto, dalla progettazione del proprio arredo all’assistenza post-vendita, proponendo le migliori soluzioni per la casa firmate Scavolini. Molti i plus offerti: rilievo misure, progettazione computerizzata, trasporto e montaggio, tutti compresi nel prezzo.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti.

Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito con oltre 200 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di Netaddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri. Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.

