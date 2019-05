Lugo. Indetta un’ asta pubblica per l’affitto di ben sette negozi sotto al ‘Pavaglione’ e in via Garibaldi.

Il Pavaglione

LUGO. L’Unione dei Comuni della Bassa Romagna per conto del comune di Lugo ha pubblicato un’asta pubblica per la concessione in locazione di locali di proprietà comunale siti all’interno del Pavaglione e in corso Garibaldi. Si tratta in tutto di sette lotti, ciascuno all’asta singolarmente. Il termine per la presentazione delle offerte è il 29 maggio alle 13, mentre le buste saranno aperte il 30 maggio alle 8.30 presso la sede dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna – Sala appalti, in piazza dei Martiri 1 a Lugo.

I cinque locali all’asta sotto al Pavaglione si trovano ai civici 21; 40; 55; 76 e 78, mentre quelli in corso Garibaldi sono collocati ai civici 18 e 20. L’asta sarà dichiarata valida anche se perverrà una sola offerta. Le basi d’asta vanno da 2.910,50 euro per 10,88 mq a 9.649,20 euro per 57,20 mq, a seconda delle dimensioni e delle caratteristiche del locale. Sono possibili solamente offerte economiche al rialzo rispetto alle basi d’asta.

Gli interessati potranno visionare gli immobili rivolgendosi all’Ufficio tecnico del comune di Lugo – Servizio Patrimonio previo appuntamento telefonico ai numeri 0545 38432; 0545 38437 o 347 4350919. Per ulteriori informazioni, contattare il servizio Appalti e Contratti dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna al numero 0545 38597, email appalti@unione.labassaromagna.it, oppure visitare il sito www.labassaromagna.it.

