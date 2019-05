Cesena. In arrivo le bollette Tari 2019: prima scadenza 31 maggio. Le novità informatiche.

Hera rifiuti balle carta media

CESENA. E’ iniziata in questi giorni la spedizione dei primi moduli della Tari (Tassa sui rifiuti), in vista della scadenza della prima rata, fissata per il 31 maggio. Nelle prossime settimane tutti i contribuenti interessati riceveranno a casa l’avviso di pagamento con allegati i modelli F24 precompilati da utilizzare per il versamento.

Come di consueto ci saranno quelli relativi alle tre rate 2019: la prima, riferita al periodo gennaio-aprile, dovrà essere versata entro il 31 maggio; la seconda, riferita al periodo maggio – agosto, scadrà il 31 luglio; per la terza, relativa al periodo settembre-dicembre, il termine ultimo è il 2 dicembre. Quando si va a pagare, occorre fare attenzione a utilizzare, per ogni scadenza, il modulo F24 corrispondente.

Inoltre, quest’anno, sarà allegato anche il modello F24 per il pagamento in un’unica soluzione, da effettuarsi entro il 31 maggio (in passato, in questo caso, bisognava pagare simultaneamente i bollettini delle tre rate). Naturalmente, se si opta per questa modalità, i modelli di pagamento rateali vanno ignorati.

Gli avvisi di pagamento in distribuzione in questi giorni sono stati calcolati sulla base delle nuove tariffe approvate nel febbraio scorso e che, grazie alla diminuzione dei costi per la copertura del servizio e ala lotta all’evasione, sono state ridotte rispetto al 2018.

NOVITA’ 2019

Varie le novità di carattere informatico introdotte quest’anno a servizio dei cittadini.

· PORTALE AL CITTADINO ‘LINK-MATE’

Dal 1° maggio il comune di Cesena ha messo a disposizione dei contribuenti un nuovo sportello telematico denominato Link Mate, raggiungibile al seguente indirizzo: http://sportellotel.servizienti.it/cesena, che va a sostituire il precedente ‘Portale al cittadino per la fiscalità locale’.

Collegandosi a LinkMate, cittadini, imprese o delegati (CAF, Consulenti fiscali, Tecnici,ecc.) possono consultare e stampare la propria situazione tributaria Tari e le bollette (sia l’attuale che le annualità pregresse), stampare la propria visura catastale, segnalare eventuali errori riscontrati in banca dati, verificare i versamenti eseguiti, scaricare la modulistica.

Ai contribuenti che negli scorsi anni si erano registrati al ‘Portale al cittadino per la fiscalità locale’ è stata inviata nei giorni scorsi una mail informativa con le credenziali di accesso al nuovo sito.

Tutti gli altri, che possono accedere al portale Link Mate seguendo le istruzioni riportate sul sito del comune di Cesena, nella sezione Tributi (indirizzo: https://www.comune.cesena.fc.it/tributi ).

VIDEO INFORMATIVO TARI

Da quest’anno è possibile consultare la propria posizione tributaria TARI, scaricare la modulistica necessaria, compresi i modelli di pagamento F24 precompilati, attraverso il video informativo TARI a cui si può accedere inquadrando il QR Code stampato nella bolletta TARI che sta per essere recapitata.

NOVITA’ DIGITALI DAL 2020

In arrivo ulteriori novità digitali. Già previsto che si possa richiedere (è possibile farlo fin da ora): l’addebito permanente in conto corrente (SEPA – SDD) delle bollette TARI 2020 l’invio dell’invito di pagamento Tari mediante posta elettronica e/o PEC delle bollette TARI 2020.

I moduli per attivare questi servizi digitali sono scaricabili collegandosi al sito del Comune (https://www.comune.cesena.fc.it/tributi/tari ), al portale del Cittadino “LINK-MATE”, al video informativo TARI.

Informazioni. Per qualsiasi informazione ci si può rivolgere allo Sportello comunale Tari (presso lo Sportello Facile), aperto al pubblico il lunedì dalle ore 10.00 alle ore 13.00,

il mercoledì dalle ore 8.00 alle ore 13.00, il giovedì dalle ore 14.30 alle ore 17.00

