Lugo. La blogger di iFood Elisa Melandri con uno show-cooking sulla focaccia, ricetta senza tempo.

FoodAddiction in Store_Lugo_10mag19_locandina

LUGO. Prosegue il tour di FoodAddiction in Store: tanti eventi dedicati alle bontà gastronomiche del bel paese, organizzato da iFood e Dissapore in collaborazione con Scavolini, che riapre le porte dei suoi showroom per accogliere tutti gli amanti della buona cucina. Show-cooking e degustazioni per esperienze culinarie indimenticabili, perfezionate dalle sapienti mani di food blogger, food coach e artigiani del cibo, per conoscere e apprendere tutti i segreti della cucina.

L’appuntamento. Uno show-cooking all’insegna del divertimento e della buona cucina: l’appuntamento è per venerdì 10 maggio a partire dalle ore 19:00 presso lo Scavolini Store Lugo in compagnia della blogger di iFood Elisa Melandri. L’ospite condurrà il pubblico nella preparazione di un prodotto tipico della cucina italiana, la focaccia, preparata con una variante pungente e colorata che arriva dall’India: la curcuma.

L’evento è gratuito e aperto al pubblico che, dopo aver assistito la blogger nella preparazione della ricetta, potrà degustarla per apprezzarne il delizioso risultato finale.

L’ospite speciale. Elisa Melandri coltiva una filosofia di cucina legata alla tradizione grazie alle sue due nonne, che le hanno insegnato quanto sia importante avere un pacco di farina in dispensa per far nascere una ricetta.

Nel suo blog Elisa Cooking Time, che cura dal 2013, ama condividere i ‘sapori di casa’, la Romagna, proponendo al pubblico ricette con prodotti locali di stagione, suggerendo come accostarli per creare ricette deliziose. Elisa partecipa spesso a show cooking, eventi e fiere che la portano a contatto diretto con gli appassionati del mondo food e ultimamente si è avvicinata anche al settore dei vini.

Il tema e la ricetta

Il piatto che Elisa propone è uno di quelli che più ricordano la genuinità della cucina tradizionale: la focaccia, preparata con un tocco di curcuma per rendere la ricetta un melting pot di sapori. La focaccia è una ricetta tipicamente italiana, proposta in varianti differenti in base ad una diversa regione. Per legarsi al territorio romagnolo, l’accostamento ideale è con formaggi e salumi tipici.

Dopo aver messo le mani in pasta, è il momento di infornare. La blogger suggerisce una cottura in forno a vapore. Per questa occasione verrà utilizzato il forno Electrolux CombiSteam, un forno che preserva il sapore naturale dei cibi aggiungendo la giusta quantità di vapore (25% – umidità bassa) al calore durante la cottura.

La location

Lo Scavolini Store Lugo, situato in Via Fiumazzo 77/1, è uno spazio di 300mq che raccoglie un’ampia selezione della gamma cucine, bagni e living Scavolini. Accompagnati dal personale dello showroom, gestito dalla famiglia Baggioni, che da oltre 30 anni collabora con Scavolini, i visitatori dello Store potranno ammirare le proposte più recenti tra cui Foodshelf, Favilla e Motus, oltre ai best seller come LiberaMente per arredare la zona giorno. Per la linea bagno i modelli Aquo, Idro, Lagu e Rivo completano l’offerta per una casa tutta Scavolini.

Scavolini

Scavolini nasce a Pesaro nel 1961 grazie all’intraprendenza dei fratelli Valter ed Elvino Scavolini e in pochi anni si trasforma da piccola azienda per la produzione artigianale di cucine in una delle più importanti realtà industriali italiane. In poco tempo, ha raggiunto dimensioni considerevoli e oggi dispone di un insediamento industriale che, a livello di Gruppo, raggiunge i 240.000 mq (di cui 110.000 coperti) dove lavorano oltre 660 dipendenti.

Il risultato dell’impegno aziendale è dimostrato dal fatturato di Gruppo, che ha raggiunto nel 2018 i 225 milioni di euro. Inoltre, l’indotto costituito dai fornitori di parti componibili, che negli anni è cresciuto attorno all’Azienda, è oggi una realtà importante per il territorio locale.

iFood.it – Quando i blogger ci mettono la faccia e si sporcano il grembiule

iFood.it è la nuova realtà editoriale nativa del Web, che raccoglie in un unico sito con oltre 200 food-blogger. La passione dei blogger, unita all’esperienza nell’editoria digitale di Netaddiction, attivo nel settore da oltre 15 anni, ha dato vita al nuovo portale e a un network che racconta il cibo come un’esperienza che si condivide attraverso la fotografia, il viaggio e i libri.

Trasformare l’infinito amore per il cibo di chi cucina per passione in contenuti editoriali di eccellenza è la sua mission. iFood.it raggiunge ogni mese più di 1 milioni di utenti unici e oltre un milione di utenti attraverso i social network.

Ti potrebbe interessare anche...