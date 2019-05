Cesena. ‘Donne al quadrato’, un corso per imparare a pianificare il bilancio famigliare. Gratuito e aperto a tutti.

Bilancio famigliare ( rep) download (1)

CESENA. Sarà dedicato alla pianificazione del budget famigliare il corso ‘Donne al quadrato‘, che prenderà il via mercoledì 5 giugno nei locali del Centro di documentazione educativa di via Aldini 22, per iniziativa della Global Thinking Foundtion, in collaborazione con il Forum Donne Cesena, il Gruppo Consorti Rotary Cesena e Assiom Forex e con il patrocinio del comune di Cesena.

Il corso, completamente gratuito, è aperto a tutti, ma è pensato soprattutto per le donne: una formazione di base in campo economico e finanziario, infatti, rappresenta uno strumento importante per prevenire la violenza economica e favorire il recupero dell’autonomia finanziaria.

In programma quattro appuntamenti che si terranno dalle ore 18 alle ore 20

nelle giornate del 5 – 12 – 19 – 26 giugno, affrontando un ampio ventaglio di argomenti.

Il 5 giugno si parlerà della pianificazione famigliare finanziaria, a cominciare dalla redazione di un bilancio familiare congruo e adeguato; al centro dell’incontro del 12 giugno ci saranno i prodotti bancari (le diverse tipologie di conto corrente e i relativi costi e servizi, gli strumenti di pagamento, le modalità di accesso al credito bancario, il mutuo per la casa); nella lezione in programma il 19 giugno si approfondiranno i temi della diversificazione e della relazione rischio-rendimento; infine, il 26 giugno saranno presi in esame le assicurazioni e gli strumenti di previdenza.

Una cinquantina i posti disponibili.

Per iscriversi basta collegarsi al sito www.gltfoundation.com/donne-al-quadrato/

tel. 331 7918617 – email donnealquadrato@assiomforex.it.

Per maggiori informazioni si può contattare il Centro Donna del Comune di Cesena (tel. 0547/355758).

