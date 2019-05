Forlì. ‘FabbricaLab 2019′ ultimi giorni per l’iscrizione al Laboratorio. Alla fumettoteca ‘Calle’.

FORLI‘. Chi non conosce i personaggi Batman, Tex, Zagor, Dylan Dog, Nathan Never, Diabolik, Lupin III e tanti altri del mondo fumettistico? Partecipando a questo Laboratorio si avrà l’occasione di conoscere non solo i personaggi ma anche gli stessi autori che li creano!

Ci avviciniamo ai nastri di partenza per il Laboratorio gratuito di ‘VideoFumetto‘, rivolto a tutti i partecipanti di ‘FabbricaLab 2019′, che verrà attivato a partire dal 04 di giugno. La Fabbrica delle candele di piazzetta Corbizzi, anche quest’anno sarà animata da proposte rivolte ai ragazzi del territorio, e fra queste vi è il Laboratorio realizzato dalla Fumettoteca Alessandro Callegati ‘Calle’ e dedicato a tutti gli interessati del mondo fumettistico.

Quindi, per i giovani desiderosi di conoscere il mondo della nona Arte, rimangono pochi giorni alla scadenza per la presentazione della domanda di iscrizione, ovvero, venerdì 30 maggio 2019.

Docenti degli incontri autori ed esperti del settore fumettistico di grande fama, nazionale ed internazionale, porranno le proprie competenze ed esperienze a servizio delle nuove generazioni per stimolare interessi e passioni, collegando l’arte e la cultura alla formazione ed allo sviluppo di eventuali professionalità future. Infatti, il fumetto non è solo esempio di Arte ma anche di Lavoro e, come in tutte le attività, se fatto bene, molto ben remunerato.

Occasione unica per poter conoscere, e vedere all’opera, grandi ed affermati autori del mondo fumettistico, e questo Laboratorio targato 2019 ne propone ben 7, professionisti di fama nazionale e mondiale. Le docenze saranno condotte da noti fumettisti di Forlì, Davide Fabbri, Onofrio Catacchio, Marco Verni e Guglielmo Signora, oltre alla partecipazione di altri noti autori da fuori provincia come Davide Reviati, Maurizio Geminiani e Domenico Neziti.

Grazie a loro i partecipanti potranno esplorare lo sconosciuto territorio della letteratura disegnata, realizzando con le proprie mani una storia a fumetti completa; non solo un lavoro di gruppo ma, soprattutto, di confronto e socializzazione. Di seguito, la stessa storia sarà adattata e mutata in un innovativo ed interessante VideoFumetto. Al termine del Laboratorio il prodotto fumettistico sarà pubblicato e reso scaricabile online, come i precedenti lavori, mentre il VideoFumetto finale sarà pubblicamente proiettato, oltre che inserito negli spazi video appositi.

I PARTECIPANTI. I partecipanti dai 18 ai 30 anni saranno ammessi, con un numero massimo, in base all’ordine di arrivo delle domande; disponibilità di apertura, per coloro che non rientrano nel target d’età, come il pubblico uditore.

Il Laboratorio di ‘VideoFumetto‘ si svolgerà dal 04 giugno al 12 luglio 2019, tutti i martedì e i venerdì sera dalle ore 20.30 alle ore 22.30 presso la Sala Arancio della Fabbrica delle candele e la scadenza per la presentazione delle domande è per il 30 maggio 2019. La Fumettoteca omaggia gli iscritti con donazione di fumetti.

I laboratori sono promossi dall’assessorato alla Cultura ed alle Politiche giovanili del comune di Forlì e dal Servizio Cultura e Turismo – Unità politiche giovanili ed inseriti nel progetto d’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese con il sostegno della regione Emilia Romagna assessorato alla Cultura, Politiche Giovanili e Politiche per Legalità (L.R. 14_08).

Grazie al supporto del Centro nazionale studi Fanzine – Fanzinoteca d’Italia 0.2, la ‘Biblioteca dei fumetti’ promuove azioni attivate per il coinvolgimento concreto dei giovani alla vita civica e sociale, anche proprio grazie al fumetto. La Fumettoteca è disponibile per tutti gli interessati previo accordo. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni fumettoteca@fanzineitaliane.it – www.fanzineitaliane.it/fumettoteca – 339 3085390.

Nella foto, precedenti corsi con folta presenza di partecipanti

