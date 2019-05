Riccione. Corso di formazione di Marketing digitale per lo sport. Con tante star nazionali presenti.

COMMENTO. “Siamo super felici di portare a Riccione questa nuova Star Edition2019, sicuri di aver costruito un Festival che sarà indimenticabile! – afferma Arianna Ioli, Content manager e coordinatrice del Festival – Questi Speaker sono straordinari; lo Sport Business è un settore che cresce in modo vertiginoso e in cui si stanno aprendo moltissime opportunità di lavoro. La trasformazione digitale sta cambiando gli assetti anche di questo settore in modo irreversibile: i player tradizionali si uniscono e mescolano con piattaforme rivoluzionarie che portano alla ribalta nuovi sport e cambiano completamente il modo di vedere l’atleta e di coinvolgere il tifoso!

E quando c’è una rivoluzione in atto, è importante fermarsi, incontrare chi già la cavalca, imparare a gestire le crisi che i cambiamenti portano con sé e diventarne, in questo modo, protagonisti.

Al Palariccione si potrà vivere un evento straordinario con tanti personaggi, ma mantenendo la dimensione ravvicinata di incontro e racconto del Festival, in cui noi crediamo e che tanto è piaciuta al nostro pubblico lo scorso anno!”.

Il Festival sarà presentato da Rudy Bandiera- digital coach, TedX speaker e autore di best seller ‘social’- che porterà sul palco dell’evento professionalità, intensità e ironia.

Main partnerdell’evento il Master Social Media e Digital Marketing di Europa InnovationBusiness School.

Informazioni e ticket sul sito ufficiale: www.sportdigitalmarketing.eu

Lo Sport Digital Marketing Festival è rivolto ad atleti ed ex atleti di tutti gli sport, appassionati di sport e digital marketing; a chi lavora in club e squadre – organizzazioni sportive a tutti i livelli – e associazioni dilettantistiche; a responsabili e addetti uffici marketing e commerciali;

agenzie di comunicazione, social media marketing e pr – freelance e blogger; studenti universitari, neolaureati; giornalisti, uffici stampa e professionisti della comunicazione; start up, PMI e aziende, imprenditori del settore Wellness.

