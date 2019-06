Rimini. Laboratorio aperto, un seminario per comunicare al meglio con i motori di ricerca.

Web

RIMINI. Mercoledì 5 giugno alle ore 14:30 il Laboratorio aperto di Rimini (via dei Cavalieri, 22) ospita il seminario ‘Scrivere per il web per manipolare Google’, un incontro organizzato da Laboratorio aperto, comune di Rimini e l’agenzia di comunicazione Immaginificio, dedicato a tutte le persone che vogliono imparare le tecniche per costruire contenuti validi per i motori di ricerca e non solo.

L’incontro è il primo di una serie di eventi formativi aperti al pubblico dedicati al miglioramento della presenza on line della città di Rimini attraverso motori di ricerca, pagine social e creatività.

Cercando la parola ‘Rimini’ su Google si trovano 89.500.000 risultati, tra i quali ci sono siti istituzionali, quotidiani, siti di alberghi e blog personali. Attraverso strumenti specifici e con un piano editoriale condiviso tra diverse realtà è possibile comunicare in modo nuovo la Città.

L’incontro, inoltre, ha l’obiettivo di fornire informazioni, strumenti e tecniche su come realizzare contenuti per fare del web uno strumento di lavoro professionale. Particolare attenzione sarà data ai percorso professionale che possono intraprendere le persone che si specializzano nella scrittura per il web.

L’evento è un’occasione per docenti, studenti e persone appassionate che vogliono approfondire gli argomenti legati alla presenza on line e alla creazione di contenuti per sfruttare a meglio Google.

Davide Gambardella (SEO e Head of Strategic Marketing) ed Elis Mati (Data Analyst e Social Media Manager) dell’agenzia di comunicazione Immaginificio) illustreranno come scrivere contenuti interessanti e come rendere la propria passione un vero e proprio lavoro.

