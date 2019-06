Misano A./Riccione. Parata di 20 Super Car del Tcr Dgs Endurance. S’è così aperto un intenso weekend.

DTM 2018 2

Misano World Circuit, 5 giugno 2019 – Altro non è che una parata con venti auto del TCR DSG Endurance, il Campionato italiano ACI riservato alle Turismo due litri turbo, ad aprire giovedì pomeriggio il lungo weekend di corse automobilistiche che a Misano World Circuit vedrà protagoniste le gare spettacolari del DTM, col debutto in pista di Andrea Dovizioso.

La parata si avvierà alle 17.30 dal Marco Simoncelli e arriverà a Riccione, in viale Ceccarini, dove l’accoglienza sarà a base di musica e le macchine si posizioneranno per essere ammirate dal pubblico. Lungo il percorso la parata toccherà Portoverde e poi verso il centro in via dei Platani a Misano Adriatico, dal ‘mitico’ Paolino, per un rapido brindisi.

La presenza delle gare del TCR DGS Endurance, organizzato da ACI Sport in collaborazione con la scuderia del Girasole, è solo una delle novità del prossimo weekend, con la gara endurance in programma dalle 20.35 di sabato.

COMMENTO. “Con il DTM e la gara endurance del TCR DSG Endurance entriamo nel vivo di una grande stagione sportiva – questo il commento di Andrea Albani, managing director di MWC – che associa spettacolo sportivo a indotto economico sul territorio. Uno studio lo ha quantificato in oltre 6,4 milioni lo scorso anno, ma sono certo che quest’anno avremo una impennata sia di pubblico che di coinvolgimento sul territorio. Il circuito mostra pienamente la sua duttilità: proveniamo infatti dal weekend record dei truck, ora questo bellissimo evento per le auto e a fine mese il mondiale Superbike”.

Fra le novità 2019 del DTM a Misano World Circuit, anche il debutto della nuova Serie W, campionato femminile con auto monoposto equipaggiate da motore 1.8 turbo 4 cilindri. Fra le 18 donne in pista, anche l’italiana Vicky Piria con la Tatuus F3 T-318.

Al centro dell’attenzione nel weekend ci sarà Andrea Dovizioso, in pista grazie alla wild card di Audi nelle gare in programma fra sabato e domenica. La casa tedesca ha preparato anche una livrea speciale per la RS5 del ‘Dovi’, reduce dal terzo posto in MotoGP al Mugello e la settimana precedente dai test a MWC, dove ha compiuto 183 giri in pista. Nel DTM il numero 4 è già occupato, quindi correrà con il numero 34.

Misano ospiterà la terza gara stagionale del campionato, attualmente guidato dalla BMW M4 di Philipp Eng, seguito da vicino in classifica da René Rast con la sua Audi RS5 e Marco Wittmann (BMW M4). Le gare del DTM saranno trasmesse in diretta sul canale Youtube https://www.youtube.com/user/DTMinternational

Il DTM a Misano sarà un evento straordinario, programmato proprio nel weekend di Pentecoste per favorire l’arrivo in Riviera dei tanti tedeschi appassionati di automobilismo e in particolare dello spettacolare campionato a ruote coperte. E’ la seconda edizione consecutiva per MWC, e tutti ricorderanno lo scorso anno la grande eco anche mediatica, con la partecipazione eccezionale di Alex Zanardi.

Appuntamento anche con la musica: sabato alle 19.30 il paddock di MWC si trasformerà in una grande arena concerti ed ospiterà Marlon Roudette, leader dei Mattafix, notissimi col brano ‘Big City Life’; a seguire lo show di Gabry Ponte, il dj italiano più conosciuto al mondo, autore di successi intramontabili come “Blue”, “Geordie”,”Che ne sanno i 2000″, che ha scelto Misano per aprire il suo tour estivo.

Prevendita dei biglietti al link www.misanocircuit.com/biglietteria/dtm/

