San Mauro Pascoli. Si parte l’ 8 giugno con ‘Disco tagliatella’. L’estate in piazza prossima, e non solo…

Eventi estivi - Discotagliatella

SAN MAURO PASCOLI. Musica, concerti, cinema in piazza, la cucina di Zvanì, gli appuntamenti enogastronomici, gli spettacoli e l’animazione per bambini, il teatro di figura e la poesia.

Sono i tantissimi appuntamenti in programma nel calendario ‘Estate in Piazza… e non solo‘ che allieteranno l’estate sammaurese nei mesi di giugno, luglio e agosto nelle piazze del centro del paese, nel parco Giovagnoli, nel giardino di Casa Pascoli e a Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli. Un calendario realizzato dall‘Amministrazione comunale, assessorato alla Cultura, in collaborazione con l’associazione Made in San Mauro Pascoli e l’associazione culturale Sammauroindustria.

A dare il via alle iniziative sarà la serata dedicata alla cena di piazza realizzata da Made in San Mauro Pascoli. Sabato 8 giugno si svolgerà in piazza Mazzini e nelle vie del centro l’evento ‘Disco tagliatella’: menù a base di tagliatella in tutte le sue declinazioni e intrattenimento musicale con repertorio anni’80. A proporre i piatti saranno tutti gli esercizi del centro che collaborano all’iniziativa.

Musica e spettacoli

Venerdì 21 giugno di nuovo spazio alla musica, ai gruppi emergenti che invaderanno le piazze del centro del paese con concerti a rotazione in occasione della Festa europea della musica (nona edizione): i concerti si terranno dalle 20,30 alle 24,00 in piazza Mazzini, piazzetta Don Luigi Reggiani, piazza Giorgi, nel giardino di Casa Pascoli e in piazza Fabbri.

Domenica 23 giugno concerto Orchestrona in piazza Mazzini alle ore 21,00 con la Scuola di musica popolare di Frolimpopoli.

Domenica 14 luglio sempre in piazza Mazzini alle ore 21,00 il concerto di Giacomo Toni Quartet.

Giovedì 18 luglio in piazza Mazzini alle ore 21,00 festa e Cena a cura dell’Avis con il concerto pop dei Fosfena.

Venerdì 2 e sabato 3 agosto al parco Giovagnoli la rassegna di concerti con gruppi musicali del territorio e di livello nazionale ‘Sammaurock‘, a cura dell’associazione Sammaurock.

Torna anche quest’anno la rassegna di Burattini e Figure a cura del teatro del Drago con tre appuntamenti in piazza Mazzini alle ore 21,00: mercoledì 3 luglio, mercoledì 10 luglio, sabato 13 luglio.

Appuntamenti enogastronomici. Mercoledì 10 luglio in piazza Mazzini si terrà l’evento Soul Pida a cura di Made in San Mauro Pascoli con il concerto della Giancarlo Ronchi Band. Giovedì 1 agosto in piazza Mazzini e piazza Battaglini torna uno degli appuntamenti più attesi dai sammauresi e dagli amanti della buona cucina: in collaborazione con Made in San Mauro Pascoli il Comune ripropone la cena di piazza sotto le stelle dedicata al Poeta Giovanni Pascoli “A cena con Zvanì”, accompagnata dalla musica degli Espresso Club.

Cinema in piazza. Da 1 luglio in piazza Battaglini partirà la rassegna del cinema in piazza che quest’anno prevede 5 titoli con commedie per ragazzi e cinema d’autore: si parte lunedì 1 luglio alle ore 21,30 con il film ‘La forma dell’acqua‘, lunedì 8 luglio ‘Jurassic World – Il regno distrutto‘; venerdì 12 luglio’Wonder’; lunedì 15 luglio ‘The Greatest Show Man’; mercoledì 17 luglio ‘Assassinio sull’Orient Express’.

Museo Casa Pascoli Anche i luoghi pascoliani accenderanno i riflettori per le serate estive sammauresi. Il Museo in particolare già dal mese di luglio ospiterà gli spettacoli della rassegna la rassegna del Giardino della Poesia (20 luglio – 7 agosto) e promuoverà l’Itinerario Pascoliano, l’escursione gratuita che durante tutta la stagione estiva ogni giovedì mattina, con partenza dall’ufficio turistico di San Mauro Mare alle 8.30, accompagna turisti per raggiungere Casa Pascoli (ingresso € 2 – visita guidata gratuita) infine visita guidata a Villa Torlonia.

Eventi a Villa Torlonia. Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli sarà per l’intera stagione estiva location ideale e carica di suggestioni per una serie di iniziative culturali, artistiche e musicali (per aggiornamenti la pagina facebook Villa Torlonia Parco Poesia Pascoli).

Primo appuntamento è la serata promossa dal Museo Casa Pascoli domenica 9 giugno alle ore 21,00 nella Sala degli archi con la proiezione del documentario ‘In ogni piccola cosa’, cortometraggio in costume realizzato dagli alunni delle classi II dell’istituto comprensivo Giovanni Pascoli di San Mauro e girato negli interni ed esterni di Casa Pascoli.

Oltre ai tradizionali appuntamenti estivi, la festa dei SS. Pietro e Paolo realizzata dall’associazione Torre venerdì 28, sabato 29 e domenica 30 giugno, gli appuntamenti della rassegna il Giardino della Poesia, e il Processo del X agosto dedicato a ‘Niccolò Macchiavelli’, quest’anno Villa Torlonia ospiterà altri eventi come la serata di premiazione de ’Il talento per la scarpa’ venerdì 14 giugno;

la seconda edizione di Birre in Villa (13-14-15 luglio), la rassegna Acieloaperto che torna, per il quinto anno consecutivo, con le date del 3 e del 18 agosto; infine la seconda edizione della Festa medievale promossa dalla Pro Loco Aisém Corte di Giovedia il 23-24-25 agosto.

La rassegna estiva si concluderà domenica 1 settembre con la Festa dello Sport, Benessere e Salute a cura delle associazioni sportive sammauresi e dell’associazione Made in San Mauro Pascoli.

Info: Comune di San Mauro Pascoli, Urp 0541 934021; Biblioteca Pascoli 0541 933656

www.comune.sanmauropascoli.fc.it

Ti potrebbe interessare anche...