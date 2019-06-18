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Bologna. ‘Vino del Tribuno’ 2019: ecco i premiati. Tanti i vini che hanno ben figurato nel concorso.

18 giugno 2019 0 commenti , , , , ,
Bologna. ‘Vino del Tribuno’ 2019: ecco i premiati. Tanti i vini che hanno ben figurato nel concorso.
Vino_del_Tribuno_Gruppo_Vincitori_2019

BOLOGNA. Il Grand Hotel di Cesenatico  ha ospitato la cerimonia di premiazione dell’edizione 2019 del concorso enologico ‘Vino del Tribuno (domenica 16 giugno). Il Concorso, organizzato e promosso dal Tribunato di Romagna con la collaborazione del Consorzio Vini di Romagna, ha, tra le varie finalità, quelle di: evidenziare la migliore produzione enologica del territorio facendola conoscere ai consumatori e agli operatori; presentare al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici; premiare e stimolare lo sforzo delle aziende vinicole al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti.

Al concorso hanno partecipato quasi un centinaio di vini romagnoli tra D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. I vini sono stati assaggiati alla cieca a inizio giugno a Bagnacavallo (RA) da quattro commissioni composte da enologi, sommelier, tribuni particolarmente esperti di vino e giornalisti del settore.
Hanno conquistato il ‘Diploma di Gran merito’ i vini che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle diverse categorie, raggiungendo almeno 82 punti su 100 (in base al metodo di valutazione dell’Unione internazionale degli enologi), mentre sono stati premiati ex aequo con ‘Diploma di merito’ i vini che hanno ottenuto un punteggio non inferiore agli 80/100.

LA TARGA. La prestigiosa ‘Targa del Tribunato è infine stata conferita al vino che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto: il Romagna Sangiovese Riserva Doc ‘Vigna Dottori’ 2015 di Fiorentini Vini di Castrocaro Terme , e ai produttori che hanno avuto la somma dei punteggi più alti sommando almeno tre vini in concorso (in questo caso 3 aziende): Zavalloni Stefano di Cesena, Caviro e Agrintesa entrambi di Faenza.

 

Inoltre, hanno ottenuto le menzioni speciali: ‘Il Tribuno che apre’ per le categorie 1 e 2 il Romagna Trebbiano Spumante Doc Novebolle ’90° anniversario’ 2017 di Poletti Casa vinicola di Imola (BO);
Il Tribuno che accompagna’ per le categorie da 3 a 12 sempre il ’Vigna Dottori’ 2015 di Fiorentini Vini e ’Il Tribuno che chiude per le categorie da 13 a 15 al Romagna Albana Passito Docg ‘Piccolo fiore’ 2015 dell’azienda Assirelli Cantina Da Vittorio di Dozza (BO).

 

 

 

SEGUE ELENCO DI TUTTI I VINI PREMIATI DIVISI PER CATEGORIE

 

 

 

 

 

Ufficio stampa Tribunato di Romagna:

Pierluigi Papi, tel. 338 3648766  info@pierluigipapi.com

 

 

 

CATEGORIA – 1 – VINI SPUMANTI DOC/IGP BIANCHI E ROSATI

 

A1/2

 

 POLETTI CASA VINICOLA – IMOLA BOROMAGNA TREBBIANO SPUMANTE DOC NOVEBOLLE “90°ANNIVERSARIO”,

BOTTIGLIE N. 2.112

2017

 GRAN MERITO

CATEGORIA – 3 – ROMAGNA ALBANA DOCG SECCO

 

B3/2

 

 AGRINTESA SOC. COOP. AGR. – FAENZA RAROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “PODERI DELLE ROSE”,

BOTTIGLIE N. 3.600

2018

 GRAN MERITO

B3/3

 

 FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FCROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “CLEONICE”,

BOTTIGLIE N. 3.282

2018

MERITO

B3/10

 

 ZAVALLONI STEFANO AZ. AGR – CESENAROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “AMEDEO BIANCO”

BOTTIGLIE N. 1.620

2017

MERITO

B3/9

 

 CANTINA FORLI’ PREDAPPIO SOC. COOP. AGR. – FORLI’ FCROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “TRATTI D’AUTORE”,

BOTTIGLIE N. 3.618

2018

MERITO

B3/1

 

 CELLI SNC SOC. AGR. DI SIRRI-CASADEI – BERTINORO FCROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “I CROPPI”,

BOTTIGLIE N. 3.970

2018

MERITO

B3/4

 

 PODERI DELLE ROCCHE SOC.AGR. – DOZZA BOROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “COMPADRONA”,

BOTTIGLIE N. 6.564

2018

MERITO

CATEGORIA – 4- VINI BIANCHI TRANQUILLI ROMAGNA DOC

 

B4/4

 

 ZAVALLONI STEFANO AZ. AGR – CESENAROMAGNA TREBBIANO DOC

BOTTIGLIE N. 3.796

2018

GRAN MERITO

B4/1

 

 SOC. AGR. ENIO OTTAVIANI-S.GIOV.MARIG.ROMAGNA PAGADEBIT DOC “STRATI”,

BOTTIGLIE N. 9.400

2018

MERITO

CATEGORIA – 5- VINI BIANCHI TRANQUILLI COLLI D’IMOLA, COLLI DI FAENZA, COLLI ROMAGNA CENTRALE, COLLI DI RIMINI DOC, SECCHI/ABBOCCATI

 

B5/6

 

 FONDO CA’ VECJA SOC. AGR. – IMOLA BOCOLLI D’IMOLA CHARDONNAY DOC “PLEBE ST’ANDRÉ’E”

BOTTIGLIE N. 1.666

2018

GRAN MERITO

B5/3

 

 PODERI DELLE ROCCHE SOC.AGR. – DOZZA BOCOLLI D’IMOLA CHARDONNAY DOC “COPPIERE”

BOTTIGLIE N. 2.160

2018

MERITO

B5/2

 

 CÀ PERDICCHI-SOC.AGR.F.LLI GESSAROLI-RIMINICOLLI DI RIMINI REBOLA DOC “SETTANTASETTE”

BOTTIGLIE N. 2.000

2018

MERITO

CATEGORIA –6- VINI BIANCHI TRANQUILLI IGP SECCHI 

 

B6/5

 

 TENUTA UCCELLINA – RUSSI RARAVENNA FAMOSO IGT “RAMBELA”,

BOTTIGLIE N. 2.500

2018

GRAN MERITO

B6/3

 

 FONDO CA’ VECJA SOC. AGR. – IMOLA BORUBICONE MANZONI BIANCO IGT “DUE PIEVI”,

BOTTIGLIE N. 1.600

2017

MERITO

B6/4

 

 FONDO CA’ VECJA SOC. AGR. – IMOLA BORUBICONE SAUVIGNON IGT “COL VENTO”,

BOTTIGLIE N. 1.666

2017

MERITO

CATEGORIA –7- ROMAGNA SANGIOVESE DOC, ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC E ROMAGNA SANGIOVESE DOC CON MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

 

B7/3

 

 AGRINTESA SOC. COOP. AGR. – FAENZAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “PODERI DELLE ROSE”

BOTTIGLIE N. 6.900

2017

GRAN MERITO

B7/1

 

 FELSINA SPA SOC. AGR. – PODERE LA BERTA – BRISIGHELLA RAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “SOLANO”

BOTTIGLIE N. 6.666

2017

MERITO

B7/7

 

 CÀ PERDICCHI-SOC.AGR.F.LLI GESSAROLI-RIMINIROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC

BOTTIGLIE N. 2.900

2016

MERITO

B7/6

 

 FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FCROMAGNA SANGIOVESE CASTROCARO E TERRA DEL SOLE DOC “FIORONE”

BOTTIGLIE N. 2.629

2017

MERITO

B7/13

 

 CAVIRO S.C.A. – FAENZA RAROMAGNA SANGIOVESE PASSITO DOC “1502 DA VINCI IN ROMAGNA”,

BOTTIGLIE N. 15.174

2017

MERITO

B7/18

 

 BALLARDINI RICCARDO AZ. AGR.  – BRISIGHELLA RAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “VIGNA LE CASE”

BOTTIGLIE N. 4.734

2018

MERITO

B7/9

 

 GEST.AGR.COLONNA G. – SAVIGNANO SUL RUB.ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “ROCCA DI RIBANO – V. CROCE”,

BOTTIGLIE N 3.919

2016

MERITO

B7/11

 

 INSIA SOC. AGR TENUTA PALAZZONA DI MAGGIO – OZZANO BOROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “ULZIANO”

BOTTIGLIE N. 2.800

2017

MERITO

B7/8

 

 CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “LE CASE ROSSE”

BOTTIGLIE N. 3.360

2016

 

 MERITO

B7/2

 

 AGRINTESA SOC. COOP. AGR. – FAENZAROMAGNA SANGIOVESE DOC “PODERI DELLE ROSE”

BOTTIGLIE N. 10.000

2018

MERITO

CATEGORIA -8- ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA DOC E ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC

 

B8/11

 

 AZ. ZAVALLONI STEFANO – CESENAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC “AMEDEO”,

BOTTIGLIE N. 4.705

2016

GRAN MERITO

B8/2

 

 CÀ PERDICCHI-SOC.AGR.F.LLI GESSAROLI-RIMINIROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC

BOTTIGLIE N. 1.600

2016

MERITO

B8/9

 

 CAVIRO S.C.A. – FAENZA RAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC “1502 DA VINCI IN ROMAGNA”,

BOTTIGLIE N. 8.142

2016

MERITO

B8/4

 

 DALFIUME NOBILVINI SRL – CASTEL SAN PIETRO TERME BO ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC “V.POGGIOLO LXX RIS. SETTANTA”,BOTTIGLIE N. 3.372

2016

  MERITO

B8/7

 

 SATTA GIROLAMO AZ. AGR. PODERE BARATTA – BERTINORO FCROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC “CONZANO”,

BOTTIGLIE N. 1.300

2016

MERITO

CATEGORIA –9- ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA DOC CON MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)

 

B9/2

 

 FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FCROMAGNA SANGIOVESE RISERVA CASTROCARO E TERRA DEL SOLE DOC “VIGNA DOTTORI”

BOTTIGLIE N. 1.921

2015

GRAN MERITO

B9/1

 

 CELLI SNC SOC. AGR. DI SIRRI-CASADEI – BERTINORO FCROMAGNA SANGIOVESE RISERVA BERTINORO DOC “BRON & RUSEVAL”,

BOTTIGLIE N. 6.660

2016

MERITO

B9/3

 

 ZANETTI PROTONOTARI CAMPI AZ. AGR. – PREDAPPIO FCROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO RISERVA DOC “VILLA I RAGGI”

BOTTIGLIE N. 1.324

2015

MERITO

B9/4

 

 LU.VA. S.S. – MODIGLIANA FCROMAGNA SANGIOVESE MODIGLIANA RISERVA DOC “CUCCO NERO”

BOTTIGLIE N. 1.333

2016

MERITO

CATEGORIA -10- VINI ROSSI TRANQUILLI RISERVA COLLI D’IMOLA, COLLI DI FAENZA, COLLI ROMAGNA CENTRALE, COLLI DI RIMINI DOC

 

B10/3

 

 AZ. ZAVALLONI STEFANO – CESENACOLLI ROMAGNA CENTRALE CABERNET SAUVIGNON RISERVA DOC “RUBEO”,

BOTTIGLIE N. 1.280

2016

GRAN MERITO

B10/1

 

 PODERI DELLE ROCCHE SOC.AGR. – DOZZACOLLI D’IMOLA CABERNET SAUVIGNON RISERVA DOC “MASTIO ROSSO”,

BOTTIGLIE N. 3.768

2015

MERITO

CATEGORIA –11- VINI ROSSI TRANQUILLI COLLI D’IMOLA, COLLI DI FAENZA, COLLI ROMAGNA CENTRALE, COLLI DI RIMINI DOC

 

B11/2

 

 LE SIEPI DI SAN GIOVANNI SOC. AGR. – FONTANELICE BOCOLLI D’ IMOLA ROSSO DOC “CORALTO”,

BOTTIGLIE N. 2.297

2015

 MERITO

CATEGORIA –12- VINI ROSSI TRANQUILLI IGP SECCHI

 

B12/3

 

 CAVIRO S.C.A. – FAENZA RASANGIOVESE ROSATO IGT “DA VINCI IN ROMAGNA”,

BOTTIGLIE N. 6.138

2018

 MERITO

B12/4

 

 AGR.ASSIRELLI CANTINA DA VITTORIO – DOZZARUBICONE CABERNET – SAUVIGNON IGT “GRIFO DI DOZZA”,

BOTTIGLIE N. 1.704

2018

MERITO

CATEGORIA –13- VINI SPUMANTI DOP/IGP DOLCI E ABBOCCATI

 

C13/1

 

 CANTINA FORLÌ PREDAPPIO SOC. AGR. COOP. – FORLI FCROMAGNA ALBANA SPUMANTE DOC “TRATTI D’ORO”,

BOTTIGLIE N. 3.023

2018

MERITO

CATEGORIA 14 – VINI TRANQUILLI DOP/IGP AMABILI/DOLCI/PASSITI

 

C14/1

 

 CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENAROMAGNA ALBANA DOLCE DOCG “DONNA SANDRA”,

BOTTIGLIE N. 2.580

2018

GRAN MERITO

C14/2

 

 ZAVALLONI STEFANO AZ. AGR – CESENA FCROMAGNA ALBANA DOLCE DOCG,

BOTTIGLIE N. 2.133

2018

MERITO

CATEGORIA 15 – ROMAGNA ALBANA DOCG PASSITO E PASSITO RISERVA                                     

 

C15/3

 

 AGR. ASSIRELLI CANTINA DI VITTORIO – DOZZA BOROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG “PICCOLO FIORE”,

BOTTIGLIE N. 950

2015

GRAN MERITO

C15/1

 

 FELSINA SPA SOC. AGR. – PODERE LA BERTA – BRISIGHELLA RAROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG,

BOTTIGLIE N. 1.333

2012

MERITO

C15/2

 

 CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENAROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG “ORO PURO”,

BOTTIGLIE N. 546

2016

MERITO

C15/5

 

 TENUTA UCCELLINA – RUSSIROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG “SOPRANO”,

BOTTIGLIE N. 750

2017

MERITO

 

“TARGA TRIBUNATO”

 
 

  • PUNTEGGIO ASSOLUTO PIU’ ALTO

 

FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FC

ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA CASTROCARO E TERRA DEL SOLE DOC “VIGNA DOTTORI” 2015

 
 

  • SOMMA DEI PUNTEGGI PIU’ ALTI (almeno tre vini premiati)
ZAVALLONI STEFANO AZ. AGR. – CESENA FC

 
AGRINTESA SOC. COOP. AGR. – FAENZA 

 

CAVIRO S.C.A. – FAENZA

 

 

  • MASSIMO PUNTEGGIO IN CATEGORIA 1 A 2 COMPRESA

IL TRIBUNO CHE APRE!

POLETTI CASA VINICOLA – IMOLA BO

ROMAGNA TREBBIANO SPUMANTE DOC NOVEBOLLE “90° ANNIVERSARIO”, 2017

 

  • MASSIMO PUNTEGGIO IN CATEGORIA 3 A 12 COMPRESA

IL TRIBUNO CHE ACCOMPAGNA!

FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FC

ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA CASTROCARO E TERRA DEL SOLE DOC ‘VIGNA DOTTORI’, 2015

 

  • MASSIMO PUNTEGGIO IN CATEGORIA 13 A 15 COMPRESA

IL TRIBUNO CHE CHIUDE!“

AGR. ASSIRELLI CANTINA DA VITTORIO – DOZZA BO

ROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG “PICCOLO FIORE”, 2015

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