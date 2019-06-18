Bologna. ‘Vino del Tribuno’ 2019: ecco i premiati. Tanti i vini che hanno ben figurato nel concorso.
BOLOGNA. Il Grand Hotel di Cesenatico ha ospitato la cerimonia di premiazione dell’edizione 2019 del concorso enologico ‘Vino del Tribuno‘ (domenica 16 giugno). Il Concorso, organizzato e promosso dal Tribunato di Romagna con la collaborazione del Consorzio Vini di Romagna, ha, tra le varie finalità, quelle di: evidenziare la migliore produzione enologica del territorio facendola conoscere ai consumatori e agli operatori; presentare al pubblico le tipologie dei vini più caratteristici; premiare e stimolare lo sforzo delle aziende vinicole al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti.
Al concorso hanno partecipato quasi un centinaio di vini romagnoli tra D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. I vini sono stati assaggiati alla cieca a inizio giugno a Bagnacavallo (RA) da quattro commissioni composte da enologi, sommelier, tribuni particolarmente esperti di vino e giornalisti del settore.
Hanno conquistato il ‘Diploma di Gran merito’ i vini che hanno ottenuto il punteggio più alto nelle diverse categorie, raggiungendo almeno 82 punti su 100 (in base al metodo di valutazione dell’Unione internazionale degli enologi), mentre sono stati premiati ex aequo con ‘Diploma di merito’ i vini che hanno ottenuto un punteggio non inferiore agli 80/100.
LA TARGA. La prestigiosa ‘Targa del Tribunato‘ è infine stata conferita al vino che ha ottenuto il punteggio assoluto più alto: il Romagna Sangiovese Riserva Doc ‘Vigna Dottori’ 2015 di Fiorentini Vini di Castrocaro Terme , e ai produttori che hanno avuto la somma dei punteggi più alti sommando almeno tre vini in concorso (in questo caso 3 aziende): Zavalloni Stefano di Cesena, Caviro e Agrintesa entrambi di Faenza.
Inoltre, hanno ottenuto le menzioni speciali: ‘Il Tribuno che apre’ per le categorie 1 e 2 il Romagna Trebbiano Spumante Doc Novebolle ’90° anniversario’ 2017 di Poletti Casa vinicola di Imola (BO);
‘Il Tribuno che accompagna’ per le categorie da 3 a 12 sempre il ’Vigna Dottori’ 2015 di Fiorentini Vini e ’Il Tribuno che chiude‘ per le categorie da 13 a 15 al Romagna Albana Passito Docg ‘Piccolo fiore’ 2015 dell’azienda Assirelli Cantina Da Vittorio di Dozza (BO).
SEGUE ELENCO DI TUTTI I VINI PREMIATI DIVISI PER CATEGORIE
Ufficio stampa Tribunato di Romagna:
Pierluigi Papi, tel. 338 3648766 info@pierluigipapi.com
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CATEGORIA – 1 – VINI SPUMANTI DOC/IGP BIANCHI E ROSATI
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A1/2
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|POLETTI CASA VINICOLA – IMOLA BOROMAGNA TREBBIANO SPUMANTE DOC NOVEBOLLE “90°ANNIVERSARIO”,
BOTTIGLIE N. 2.112
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2017
|GRAN MERITO
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CATEGORIA – 3 – ROMAGNA ALBANA DOCG SECCO
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B3/2
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|AGRINTESA SOC. COOP. AGR. – FAENZA RAROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “PODERI DELLE ROSE”,
BOTTIGLIE N. 3.600
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2018
|GRAN MERITO
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B3/3
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|FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FCROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “CLEONICE”,
BOTTIGLIE N. 3.282
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2018
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MERITO
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B3/10
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|ZAVALLONI STEFANO AZ. AGR – CESENAROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “AMEDEO BIANCO”
BOTTIGLIE N. 1.620
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2017
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MERITO
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B3/9
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|CANTINA FORLI’ PREDAPPIO SOC. COOP. AGR. – FORLI’ FCROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “TRATTI D’AUTORE”,
BOTTIGLIE N. 3.618
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2018
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MERITO
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B3/1
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|CELLI SNC SOC. AGR. DI SIRRI-CASADEI – BERTINORO FCROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “I CROPPI”,
BOTTIGLIE N. 3.970
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2018
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MERITO
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B3/4
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|PODERI DELLE ROCCHE SOC.AGR. – DOZZA BOROMAGNA ALBANA SECCO DOCG “COMPADRONA”,
BOTTIGLIE N. 6.564
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2018
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MERITO
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CATEGORIA – 4- VINI BIANCHI TRANQUILLI ROMAGNA DOC
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B4/4
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|ZAVALLONI STEFANO AZ. AGR – CESENAROMAGNA TREBBIANO DOC
BOTTIGLIE N. 3.796
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2018
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GRAN MERITO
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B4/1
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|SOC. AGR. ENIO OTTAVIANI-S.GIOV.MARIG.ROMAGNA PAGADEBIT DOC “STRATI”,
BOTTIGLIE N. 9.400
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2018
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MERITO
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CATEGORIA – 5- VINI BIANCHI TRANQUILLI COLLI D’IMOLA, COLLI DI FAENZA, COLLI ROMAGNA CENTRALE, COLLI DI RIMINI DOC, SECCHI/ABBOCCATI
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B5/6
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|FONDO CA’ VECJA SOC. AGR. – IMOLA BOCOLLI D’IMOLA CHARDONNAY DOC “PLEBE ST’ANDRÉ’E”
BOTTIGLIE N. 1.666
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2018
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GRAN MERITO
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B5/3
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|PODERI DELLE ROCCHE SOC.AGR. – DOZZA BOCOLLI D’IMOLA CHARDONNAY DOC “COPPIERE”
BOTTIGLIE N. 2.160
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2018
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MERITO
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B5/2
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|CÀ PERDICCHI-SOC.AGR.F.LLI GESSAROLI-RIMINICOLLI DI RIMINI REBOLA DOC “SETTANTASETTE”
BOTTIGLIE N. 2.000
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2018
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MERITO
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CATEGORIA –6- VINI BIANCHI TRANQUILLI IGP SECCHI
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B6/5
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|TENUTA UCCELLINA – RUSSI RARAVENNA FAMOSO IGT “RAMBELA”,
BOTTIGLIE N. 2.500
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2018
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GRAN MERITO
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B6/3
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|FONDO CA’ VECJA SOC. AGR. – IMOLA BORUBICONE MANZONI BIANCO IGT “DUE PIEVI”,
BOTTIGLIE N. 1.600
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2017
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MERITO
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B6/4
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|FONDO CA’ VECJA SOC. AGR. – IMOLA BORUBICONE SAUVIGNON IGT “COL VENTO”,
BOTTIGLIE N. 1.666
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2017
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MERITO
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CATEGORIA –7- ROMAGNA SANGIOVESE DOC, ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC E ROMAGNA SANGIOVESE DOC CON MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)
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B7/3
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|AGRINTESA SOC. COOP. AGR. – FAENZAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “PODERI DELLE ROSE”
BOTTIGLIE N. 6.900
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2017
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GRAN MERITO
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B7/1
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|FELSINA SPA SOC. AGR. – PODERE LA BERTA – BRISIGHELLA RAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “SOLANO”
BOTTIGLIE N. 6.666
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2017
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MERITO
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B7/7
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|CÀ PERDICCHI-SOC.AGR.F.LLI GESSAROLI-RIMINIROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC
BOTTIGLIE N. 2.900
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2016
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MERITO
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B7/6
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|FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FCROMAGNA SANGIOVESE CASTROCARO E TERRA DEL SOLE DOC “FIORONE”
BOTTIGLIE N. 2.629
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2017
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MERITO
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B7/13
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|CAVIRO S.C.A. – FAENZA RAROMAGNA SANGIOVESE PASSITO DOC “1502 DA VINCI IN ROMAGNA”,
BOTTIGLIE N. 15.174
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2017
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MERITO
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B7/18
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|BALLARDINI RICCARDO AZ. AGR. – BRISIGHELLA RAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “VIGNA LE CASE”
BOTTIGLIE N. 4.734
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2018
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MERITO
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B7/9
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|GEST.AGR.COLONNA G. – SAVIGNANO SUL RUB.ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “ROCCA DI RIBANO – V. CROCE”,
BOTTIGLIE N 3.919
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2016
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MERITO
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B7/11
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|INSIA SOC. AGR TENUTA PALAZZONA DI MAGGIO – OZZANO BOROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “ULZIANO”
BOTTIGLIE N. 2.800
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2017
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MERITO
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B7/8
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|CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE DOC “LE CASE ROSSE”
BOTTIGLIE N. 3.360
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2016
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MERITO
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B7/2
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|AGRINTESA SOC. COOP. AGR. – FAENZAROMAGNA SANGIOVESE DOC “PODERI DELLE ROSE”
BOTTIGLIE N. 10.000
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2018
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MERITO
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CATEGORIA -8- ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA DOC E ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC
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B8/11
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|AZ. ZAVALLONI STEFANO – CESENAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC “AMEDEO”,
BOTTIGLIE N. 4.705
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2016
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GRAN MERITO
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B8/2
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|CÀ PERDICCHI-SOC.AGR.F.LLI GESSAROLI-RIMINIROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC
BOTTIGLIE N. 1.600
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2016
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MERITO
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B8/9
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|CAVIRO S.C.A. – FAENZA RAROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC “1502 DA VINCI IN ROMAGNA”,
BOTTIGLIE N. 8.142
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2016
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MERITO
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B8/4
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|DALFIUME NOBILVINI SRL – CASTEL SAN PIETRO TERME BO ROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC “V.POGGIOLO LXX RIS. SETTANTA”,BOTTIGLIE N. 3.372
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2016
|MERITO
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B8/7
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|SATTA GIROLAMO AZ. AGR. PODERE BARATTA – BERTINORO FCROMAGNA SANGIOVESE SUPERIORE RISERVA DOC “CONZANO”,
BOTTIGLIE N. 1.300
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2016
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MERITO
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CATEGORIA –9- ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA DOC CON MENZIONE GEOGRAFICA AGGIUNTIVA (SOTTOZONA)
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B9/2
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|FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FCROMAGNA SANGIOVESE RISERVA CASTROCARO E TERRA DEL SOLE DOC “VIGNA DOTTORI”
BOTTIGLIE N. 1.921
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2015
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GRAN MERITO
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B9/1
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|CELLI SNC SOC. AGR. DI SIRRI-CASADEI – BERTINORO FCROMAGNA SANGIOVESE RISERVA BERTINORO DOC “BRON & RUSEVAL”,
BOTTIGLIE N. 6.660
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2016
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MERITO
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B9/3
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|ZANETTI PROTONOTARI CAMPI AZ. AGR. – PREDAPPIO FCROMAGNA SANGIOVESE PREDAPPIO RISERVA DOC “VILLA I RAGGI”
BOTTIGLIE N. 1.324
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2015
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MERITO
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B9/4
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|LU.VA. S.S. – MODIGLIANA FCROMAGNA SANGIOVESE MODIGLIANA RISERVA DOC “CUCCO NERO”
BOTTIGLIE N. 1.333
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2016
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MERITO
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CATEGORIA -10- VINI ROSSI TRANQUILLI RISERVA COLLI D’IMOLA, COLLI DI FAENZA, COLLI ROMAGNA CENTRALE, COLLI DI RIMINI DOC
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B10/3
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|AZ. ZAVALLONI STEFANO – CESENACOLLI ROMAGNA CENTRALE CABERNET SAUVIGNON RISERVA DOC “RUBEO”,
BOTTIGLIE N. 1.280
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2016
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GRAN MERITO
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B10/1
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|PODERI DELLE ROCCHE SOC.AGR. – DOZZACOLLI D’IMOLA CABERNET SAUVIGNON RISERVA DOC “MASTIO ROSSO”,
BOTTIGLIE N. 3.768
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2015
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MERITO
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CATEGORIA –11- VINI ROSSI TRANQUILLI COLLI D’IMOLA, COLLI DI FAENZA, COLLI ROMAGNA CENTRALE, COLLI DI RIMINI DOC
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B11/2
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|LE SIEPI DI SAN GIOVANNI SOC. AGR. – FONTANELICE BOCOLLI D’ IMOLA ROSSO DOC “CORALTO”,
BOTTIGLIE N. 2.297
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2015
|MERITO
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CATEGORIA –12- VINI ROSSI TRANQUILLI IGP SECCHI
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B12/3
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|CAVIRO S.C.A. – FAENZA RASANGIOVESE ROSATO IGT “DA VINCI IN ROMAGNA”,
BOTTIGLIE N. 6.138
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2018
|MERITO
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B12/4
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|AGR.ASSIRELLI CANTINA DA VITTORIO – DOZZARUBICONE CABERNET – SAUVIGNON IGT “GRIFO DI DOZZA”,
BOTTIGLIE N. 1.704
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2018
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MERITO
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CATEGORIA –13- VINI SPUMANTI DOP/IGP DOLCI E ABBOCCATI
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C13/1
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|CANTINA FORLÌ PREDAPPIO SOC. AGR. COOP. – FORLI FCROMAGNA ALBANA SPUMANTE DOC “TRATTI D’ORO”,
BOTTIGLIE N. 3.023
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2018
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MERITO
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CATEGORIA 14 – VINI TRANQUILLI DOP/IGP AMABILI/DOLCI/PASSITI
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C14/1
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|CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENAROMAGNA ALBANA DOLCE DOCG “DONNA SANDRA”,
BOTTIGLIE N. 2.580
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2018
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GRAN MERITO
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C14/2
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|ZAVALLONI STEFANO AZ. AGR – CESENA FCROMAGNA ALBANA DOLCE DOCG,
BOTTIGLIE N. 2.133
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2018
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MERITO
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CATEGORIA 15 – ROMAGNA ALBANA DOCG PASSITO E PASSITO RISERVA
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C15/3
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|AGR. ASSIRELLI CANTINA DI VITTORIO – DOZZA BOROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG “PICCOLO FIORE”,
BOTTIGLIE N. 950
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2015
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GRAN MERITO
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C15/1
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|FELSINA SPA SOC. AGR. – PODERE LA BERTA – BRISIGHELLA RAROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG,
BOTTIGLIE N. 1.333
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2012
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MERITO
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C15/2
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|CANTINA SOCIALE DI CESENA – CESENAROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG “ORO PURO”,
BOTTIGLIE N. 546
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2016
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MERITO
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C15/5
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|TENUTA UCCELLINA – RUSSIROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG “SOPRANO”,
BOTTIGLIE N. 750
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2017
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MERITO
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“TARGA TRIBUNATO”
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FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FC
ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA CASTROCARO E TERRA DEL SOLE DOC “VIGNA DOTTORI” 2015
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|ZAVALLONI STEFANO AZ. AGR. – CESENA FC
|AGRINTESA SOC. COOP. AGR. – FAENZA
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CAVIRO S.C.A. – FAENZA
- MASSIMO PUNTEGGIO IN CATEGORIA 1 A 2 COMPRESA
“ IL TRIBUNO CHE APRE!”
POLETTI CASA VINICOLA – IMOLA BO
ROMAGNA TREBBIANO SPUMANTE DOC NOVEBOLLE “90° ANNIVERSARIO”, 2017
- MASSIMO PUNTEGGIO IN CATEGORIA 3 A 12 COMPRESA
“ IL TRIBUNO CHE ACCOMPAGNA!”
FIORENTINI VINI AZ. AGR. – CASTROCARO T. FC
ROMAGNA SANGIOVESE RISERVA CASTROCARO E TERRA DEL SOLE DOC ‘VIGNA DOTTORI’, 2015
- MASSIMO PUNTEGGIO IN CATEGORIA 13 A 15 COMPRESA
“ IL TRIBUNO CHE CHIUDE!“
AGR. ASSIRELLI CANTINA DA VITTORIO – DOZZA BO
ROMAGNA ALBANA PASSITO DOCG “PICCOLO FIORE”, 2015