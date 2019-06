Conselice. In centro e nelle frazioni con ‘ Insieme d’estate’. Musica, sport e mercatini fino a settembre.

Presentazione Insieme d'estate 2019

CONSELICE. Ritorna a Conselice, Lavezzola e San Patrizio ‘Insieme d’estate’, la rassegna estiva di spettacoli in programma fino a settembre con shopping, musica, moda, sport, giochi e tante altre iniziative.

Gli appuntamenti estivi sono stati presentati in conferenza stampa dall’assessore a Cultura, Associazionismo e Volontariato del comune di Conselice, Raffaella Gasparri, mercoledì 26 giugno nell’auditorium ‘Garbesi‘ della scuola media di Conselice.

PRESENTAZIONE. “Ci prepariamo a un’estate davvero ricca di appuntamenti grazie anche alla collaborazione di numerose associazioni locali – dichiara Raffaella Gasparri -. Il nostro obiettivo è infatti offrire ai cittadini un’estate pensata per tutti e con l’aiuto di tutti.

Fino a settembre non mancheranno le iniziative nel centro di Conselice senza dimenticare le frazioni Lavezzola e San Patrizio. Mostre, incontri, concerti e intrattenimento: gli appuntamenti del calendario ‘Insieme d’estate’, sono stati pensati per tutti i gusti e tutte le età”.

I GIOVEDI’ DI LUGLIO. Tornano anche quest’anno i ‘Giovedì di luglio a Conselice’ con gli appuntamenti in piazza Foresti e all’angolo tra via Selice e via Cavallotti.

Si comincia il 4 luglio alle 21: in piazza Foresti si esibisce Spartiti per Scutari Orkestra con la sua musica balcanica; nel giardino della biblioteca spazio invece alla maratona dj set a cura di Radio Sonora. Chiude il programma il villaggio dei bambini con tende indiane, giochi per piccoli e adulti e mercatino dell’usato, situato all’angolo tra via Selice e via Cavallotti.

Si prosegue l’11 luglio. Alle 20 in piazza Foresti è in programma l’esibizione ‘A passo di danza’, seguita, alle 21, dai Funky Brothers con musica funky, soul e dance.

Infine, all’angolo tra via Selice e via Cavallotti ci sono, dalle 21, l’VIII raduno auto e moto d’epoca ‘Vecchi amori sotto le stelle’ e il concerto dei Reverse, a cura della rosticceria ‘La spiga’.

E ancora, il 18 luglio, alle 21, arrivano in piazza Foresti la musica jazz del Benghi/Monti Jazz Quartet e la Festa della Jus Pascendi, con l’esposizione delle opere degli ospiti della casa protetta, mentre tra via Selice e via Cavallotti sono in programma dalle 19 l’aperitivo My dog con la musica di dj Mic-1 e alle 21 la sfilata canina a cura di Oh my dog.

Infine, il 25 luglio alle 21 piazza Foresti ospita l’esibizione di Nilza Costa ‘Root’ quartet con la sua musica afro, mentre all’angolo tra via Selice e via Cavallotti c’è la serata multietnica con il concerto di tamburi africani.

Inoltre, in tutti i giovedì ci saranno i Mercatini del riuso e dell’hobbistica, il piano bar all’Osteria del teatro e animazione per bambini con il ludobus ’Scombussolo’. La farmacia Camanzi La sanitaria propone inoltre ogni giovedì una serata informativa, mentre l’ex Bar cittadino dalle 20 alle 23 ospita ‘Effimere finzioni – Quadrografia II’, esposizione di Claudia Merighi e Filippo Giberto.

Gli appuntamenti continuano anche martedì 2 luglio: alle 20 piazza Foresti si anima con la “Color Run”, organizzata da Atletica San Patrizio, mentre martedì 9 luglio nella piazza Mameli di San Patrizio alle 19 torna “Podisti, ieri, oggi e domani”, a cura di Atletica San Patrizio. Da lunedì 15 a venerdì 19 luglio tornano nel parco comunale “Bourgoin – Jallieu” i Giochi senza frontiere a cura di Vivi Conselice. Cocomerata e musica il 19 luglio alle 20.30 nella sede del Gruppo Alpini (via Roma 34) con “Lacrime sotto le stelle”. Davanti al monumento alle mondine e scariolanti, in via Di Vittorio, venerdì 26 luglio dalle 20.30 sarà protagonista la musica dell’iniziativa “Con i piedi nell’acqua”, a cura del Caffè delle ragazze di Conselice.

Nella stessa sera sarà possibile partecipare alla cena con prenotazione obbligatoria. Domenica 28 luglio è il giorno di ‘Terrena – Tracciati di land art in Bassa Romagna’, ospitato quest’anno nella suggestiva cornice del Canale dei Molini di San Patrizio, dove saranno esposte le installazioni artistiche di Oscar Dominguez. Martedì 30 e mercoledì 31 luglio piazza Mameli, a San Patrizio, ospita alle 19 il calcio balilla umano a cura dell’Atletica San Patrizio.

Domenica 4 agosto nel tracciato di via Selice Vecchia va in scena a partire dalle 9 il Trofeo ‘La spiga‘, gara per giovanissimi a cura della Velo Sport. Infine, da venerdì 6 a domenica 8 settembre Vivi Conselice propone in piazza Foresti dalle 19 il Rockabilly Festival, con musica, food truck, tattoes e ambientazioni anni ‘50.

La rassegna estiva prevede anche alcuni appuntamenti all’interno dei parchi e nel centro di Conselice e Lavezzola. Martedì 2 luglio nel parco comunale ‘Bourgoin – Jallieu’ di Conselice si esibisce alle 21 il Noma Mamba Group, mentre venerdì 12 luglio nel centro sociale ‘M. Salami’ di Lavezzola va in scena alle 20.30 la Cena con delitto, a cura dell’associazione ‘Le delizie armoniche’. L’iniziativa sarà proposta anche venerdì 9 agosto.

Musica martedì 30 luglio alle 21 nel parco comunale ‘Bourgoin – Jallieu’ di Conselice con Nerico e Cristina Show. Sabato 31 agosto si festeggia alle 20.30 il compleanno del centro sociale ‘M. Salami’ di Lavezzola.

I Mama Mouse si esibiscono martedì 3 settembre alle 21 nel parco ‘Bourgoin – Jallieu’, mentre domenica 8 settembre alle 12.30 nel centro sociale Salami di Lavezzola c’è la Festa di fine estate, che propone un pranzo con paella, sangria e musica.

