Rimini. Porta Galliana: ecco l’intervento. Chiuso al traffico ( un tratto) di via Bastioni settentrionali.

RIMINI. Prende avvio lunedì 8 luglio, per terminare prima dell’inizio delle attività scolastiche, l’intervento per la risoluzione definitiva delle interferenze fognarie da sottoservizi nel sito di sedime di porta Galliana, uno dei luoghi identitari di Rimini che al termine dei lavori sarà restituito alla città tornando ad essere un luogo a disposizione dei riminesi.

I lavori per la realizzazione di un ramo di fognatura bianca comporteranno nella prima fase la chiusura totale al traffico di via Bastioni settentrionali nel tratto da via Dei Cavalieri a via Dei Mille, mentre nella seconda fase la chiusura al traffico sarà parziale grazie al solo restringimento della carreggiata.

Dall’8 luglio, quindi, i veicoli provenienti da monte in direzione mare sulla circonvallazione occidentale, dopo aver superato il ponte di Tiberio e imboccato il primo tratto dei Bastioni settentrionali, saranno obbligati a svoltare a destra su via Cavalieri per poi raggiungere via Gambalunga fino a piazzale Cesare Battisti. Consigliati dunque l’utilizzo di direttrici monte mare alternative come via Tripoli a sud o via Tonale a nord.

Con questo intervento, in particolare, si darà esecuzione alle opere strutturali per il sostegno della sede stradale Via Bastioni Settentrionali mediante una paratia di micropali, per poi intervenire sia sulla lastra di copertura sul collettore novecentesco che per la realizzazione di un ramo di fognatura bianca in via Bastioni settentrionali (tra via Cavalieri e porta Galliana).

Il progetto, condiviso e autorizzato in ogni fase con la Soprintendenza archeologica e Belle arti, ha ottenuto il nulla osta da parte dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e autorizzazione da parte dell’ufficio sismica ed avrà un costo complessivo di 400.000 euro totalmente a carico di Hera Spa.

L’AVVIO DELL’INTERVENTO. Quello che prenderà avvio lunedì è in tutto e per tutto un intervento propedeutico al progetto generale di valorizzazione del sito di porta Galliana per la quale è previsto un intervento di riqualificazione urbana più ampio.

Oltre al restauro della porta Galliana il progetto prevede la possibilità di attraversamento della stessa mediante percorsi inseriti nel giardino archeologico, la connessione alla rete ciclabile attraverso la realizzazione di un percorso ciclopedonale bidirezionale, il sistema di risalita dalla banchina destra del canale Tiberio alla via Bastioni, nonché l’intervento di pulizia e valorizzazione delle Mura federiciane anche attraverso la riqualificazione del tratto della via Bastioni settentrionali e frontistante.

Lo scavo archeologico fino ad oggi condotto ha dissotterrato una struttura portaia di alto valore storico e testimoniale nonché architettonico ed urbanistico della città antica in quanto è risultato perfettamente corrispondente al famoso bassorilievo ‘della costellazione del Cancro‘ che rappresenta la città di Rimini vista dal mare nella Cappella dei pianeti del Tempio malatestiano ad opera di Agostino di Duccio, in cui il dettaglio di questa porzione dell’antica Ariminum è perfettamente riconoscibile.

