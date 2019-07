Alfonsine. Due giorni interi dedicati a cibo, turismo e territorio con l’evento ‘Chiacchiere di gusto’.

Presentazione Chiacchiere di Gusto, 3 luglio 2019

ALFONSINE. Martedì 9 e mercoledì 10 luglio torna ad Alfonsine Chiacchiere di gusto, iniziativa ideata da Michela Fabbri e fortemente voluta dall’Amministrazione comunale arrivata alla seconda edizione. Per due giorni Casa Monti, in via Passetto 3, ospiterà a partire dalle 18.30 un’importante degustazione delle eccellenze della Bassa Romagna con diversi appuntamenti dedicati a cibo, turismo e territorio.

L’iniziativa è stata presentata mercoledì 3 luglio in conferenza stampa nella sala del Consiglio del comune di Alfonsine. Erano presenti per l’occasione il sindaco di Alfonsine Riccardo Graziani, gli assessori del comune di Alfonsine Roberta Contoli e Valentina Marangoni, l’ideatrice dell’evento Michela Fabbri, la responsabile della comunicazione di Chiacchiere di gusto Giorgia Melandri e la responsabile dei rapporti istituzionali di Chiacchiere di gusto Alida Zannoni.

PRESENTAZIONE. “Dopo la positiva esperienza della passata edizione, siamo molto felici del ritorno ad Alfonsine di Chiacchiere di gusto, un evento che permette di promuovere e valorizzare il territorio e mettere in rete le nostre eccellenze – ha dichiarato Riccardo Graziani -.

Proprio per questo l’Amministrazione comunale ha fortemente sostenuto questa iniziativa. L’edizione di quest’anno, grazie alla capillare ed eccellente organizzazione, propone diverse novità, come la suddivisione dell’evento in due giornate e la presenza di ben 23 espositori”.

“Il ricavato della manifestazione sarà devoluto al Laboratorio I 2 Luigi, una realtà molto importante per noi e che l’Amministrazione comunale sostiene convintamente - ha aggiunto Valentina Marangoni -. Questo laboratorio, infatti, dà la possibilità ai bambini delle nostre scuole di misurarsi con attività creative molto utili per loro”.

DEGUSTAZIONI. Per due giorni sarà possibile degustare i prodotti dei 23 produttori espositori presenti. Miele, formaggi, salumi, vini, aceti, succhi, marmellate, cioccolato, liquori, tartufi e tanto altro saranno incorniciati tra ceramiche, fiori di esperte in lifestyle, prodotti di oreficeria, esposizioni e tanto altro.

Ad accompagnare l’iniziativa ci saranno diversi artisti come Luigi Berardi, Nicoletta Rustici e Grazia Simoncelli, Ottaviana Foschini, Catia Minguzzi, Barbara Bertoni, Guido Parrini e le creazioni di Laboratorio Tazzari.

Sarà inoltre allestita l’esposizione di alcuni scatti inediti di Sophia Loren (foto Carlo Strocchi), effettuati durante le riprese del film ‘Boccaccio ’70′ (1962), episodio ‘La Riffa‘, girato fra Lugo e Bagnacavallo con la regia di Vittorio De Sica.

Le foto sono gentilmente rese disponibili dagli eredi Giancarlo Strocchi di StrocchiStudio di Lugo e Sergio Strocchi, fotografo in Lugo. In entrambe le serate ci sarà intrattenimento di una speaker radiofonica d’eccezione, Catia Minguzzi, che intervisterà e raccoglierà le impressioni, gli stupori, i piaceri di chi espone e di chi gusta; verrà creata così una sorta di radio ‘Chiacchiere di gusto‘ in tempo reale.

Martedì 9 luglio all’evento sarà presente Erica Liverani, vincitrice di Masterchef nel 2016 e titolare con le sue sorelle della gastronomia Raflò di Ravenna. Non mancheranno poi nomi noti dell’enogastronomia italiana, riviste online, blogger e operatori di settore, che si alterneranno a cittadini, avventori, imprenditori e commercianti per conoscere meglio i prodotti della Bassa Romagna.

Nel corso della serata, inoltre, Luigi Berardi proporrà lo spettacolo di ‘Musica col cavolo‘.

Le degustazioni inizieranno alle 18.30 e proseguiranno lungo tutto il corso delle serate fino alle 24 circa. Il costo dell’ingresso è di 6 euro per una serata oppure 10 euro per entrambe le serate; per i bambini 2 euro a serata. Il ricavato sarà devoluto interamente alla Casa dei 2 Luigi di Alfonsine.

INIZIATIVE COLLATERALI. Non mancano le iniziative collaterali dedicate alla storia. Mercoledì 10 luglio ci sarà una pedalata slow a cura di Slow bike tourism e Ciclo guide Lugo lungo un tratto della Linea gotica della Bassa Romagna, tra Fusignano e Alfonsine, che unisce il Museo della battaglia del Senio con il Museo Air Finders di Maiano.

Il ritrovo è in piazza Corelli, a Fusignano, alle 17, con partenza alle 17.30, con direzione Maiano, per visitare il museo Raf.

Dalle 18 alle 18.30 i partecipanti visiteranno il museo Raf, prima di arrivare ad Alfonsine con una pedalata lungo le strade bianche della campagna. Subito dopo, dalle 19.30 alle 20, è in programma la visita al Museo della battaglia del Senio, mentre alle 20.30 si arriverà a Casa Monti, dove è prevista la degustazione. La partecipazione alla pedalata con cicloguida, degustazione, visita ai musei e assicurazione ha un costo di 10 euro (7 euro per bambini fino a 10 anni).

La pedalata con cicloguida e apericena a base di salumi, formaggi Birikkine ‘La schiacciata di Romagna‘ e chiacchiere salate (solo su prenotazione entro lunedì 8 luglio), visita ai musei e assicurazione ha un costo di 15 euro (10 euro per bambini fino a 10 anni). L’eventuale noleggio bici, previa prenotazione, ha un costo di 5 euro. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 347 0475029 oppure scrivere a info@slowbiketourism.com.

Per ulteriori informazioni su Chiacchiere di gusto è possibile scrivere a info@chiacchieredigusto.it, visitare il sito www.chiacchieredigusto.it o la pagina Facebook ‘ Chiacchiere di gusto’.

L’appuntamento ha il patrocinio del Comune di Alfonsine e dell’Unione dei comuni della Bassa Romagna.

