Faenza. Virtuosismi al violino di Anna Stella Gibboni. Giovedì 11, al Mic per la rassegna ‘In tempo’.

Rassegna In tempo (concerto 11.07.2019)

FAENZA. Il violino è stato l’assoluto protagonista della serata di giovedì 11 luglio, ore 21, al Museo internazionale delle ceramiche di Faenza, nell’ambito della rassegna musicale ‘In tempo’.

La ventenne Anna Stella Gibboni si è esibita, con un Pedota cremonese appositamente costruito per lei, proponendo brani di Bach, Paganini e Ysaye in un concerto dal titolo: ‘Violino solo tra virtuosismi e cantabilità‘. Ingresso: 5 euro.

La rassegna ‘In tempo‘, curata da Donato D’Antonio, direttore della scuola di musica Sarti, è un’occasione per ascoltare concerti di musica colta in città.

Pensata come un ciclo itinerante di concerti, è propedeutica alla stagione Teatro Masini Musica 2019.

I successivi appuntamenti sono il 14 luglio in piazza Nenni, con la Giovane orchestra paneuropea, e sabato 20 luglio nella chiesa del complesso degli ex Salesiani, con la James Allen’s Girls School , orchestra e coro.

SCHEDA. Anna Stella Gibboni ha conseguito a 15 anni il diploma in violino, con il massimo dei voti e la lode, presso il Conservatorio ‘Martucci’ di Salerno, sotto la guida del maestro Maurizio Aiello. Ha iniziato lo studio del violino a 4 anni circa con il papà Daniele e ha superato l’esame di ammissione al Conservatorio ‘Cimarosa’ di Avellino a soli 7 anni.

Dal 2016 è allieva del maestro Accardo presso l’Accademia Stauffer di Cremona, mentre da settembre 2017 è stata ammessa all’Accademia Perosi di Biella, con borsa di studio nella classe del maestro Berman. Da novembre 2018 frequenta, all’Accademia Santa Cecilia di Roma, i corsi triennali di Alto perfezionamento nella classe del maestro Sonig Tchakerian. Ha partecipato a varie masterclass e a concorsi nazionali e internazionali, classificandosi sempre al primo posto.

Nel settembre 2018 ha vinto la XXI edizione della rassegna ‘I migliori diplomati’, incidendo un cd in allegato alla rivista Suonare News. Nel 2011 ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica italiana per meriti musicali. Tiene regolarmente in concerti in tutta Italia, sia da solista che insieme alla sua famiglia di musicisti, in teatri e prestigiose sale da concerto.

Ha partecipato a varie trasmissioni televisive esibendosi sempre in diretta: ‘Italia ‘s got Talent‘ a Canale 5, ‘Uno mattina in famiglia’ (Rai 1), ‘La vita in diretta’ (Rai 1), ‘Romanzo familiare’ (Tv 2000), ‘I fatti vostri’ (Rai 2), ‘Tu si que vales‘ (Canale 5) e ‘I soliti ignoti‘ su Rai 1.

Nel giugno 2012 si è esibita al VII Raduno mondiale delle Famiglie alla presenza di papa Benedetto XVI, in occasione della ‘Festa delle testimonianze’, trasmessa in diretta su TV 2000. Collabora inoltre attivamente con le Istituzioni, Polizia di Stato, Carabinieri, Magistratura, Procura nazionale Anti Mafia, Prefettura e con Enti morali quali Telethon, Ail … Nel 2017 ha ricevuto il premio Fidapa con borsa di studio come migliore diplomata al conservatorio.

