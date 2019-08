Forlì. L’International Cat Day alla fumettoteca ‘Calle’, con tanti gatti fra vignette, strisce e tavole.

FORLI’. Quanti sono i gatti nel fumetto? Impossibile definirlo, tanti, anzi molti di più! Certo i più conosciuti dal grande pubblico Silvestro, Felix, Garfield, Tom & Jerry, ecc.. Ci sono i primi dell’era passata, Krazy Kat del 1913, Felix o Mio Mao del 1917, ecc., gatti alternativi come il satirico Fritz the Cat, quelli di spalla o compagnia come la gatta Toni di Julia, gli Aristogatti e ancora, Autogatto, Trottolino, Miciolino, Micetto, Gattolino, Top Cat, Nicotina, Miao, Geremia, Mooch, Joe Felix, Gatto Matto, Ottag, Malachia, Gatto Pepè e tantissimi altri con in aggiunta tutti i nuovi gatti del web.

Se poi si considerano anche i personaggi umani che si ricollegano al felino, ecco che abbiamo La Gatta, Catwoman, Il Gatto nemico dell’Uomo ragno, e ancora La gatta ladra erotica italiana, insomma una lista infinita, ovviamente, senza dimenticare i cattivi “gatti” di Maus. A Forlì, giovedì 8 agosto, la fumettoteca Alessandro Callegati ‘Calle‘ ospiterà con una apertura straordinaria dalle 14 alle 18 l’iniziativa per l’allestimento di una proposta espositiva consultabile realizzata con una miriade di gatti cartacei! Per tutti gli amanti dei gatti e/o dei fumetti, ecco ‘International Cat Day‘, una giornata da dedicare agli amici felini, anche solamente leggendoli.

Divertenti, scaltri, ruffiani, in eterna lotta col topo o col cane di turno, il gatto non manca mai, anche solo di passaggio, come ad esempio nelle copertine dove il titolo ‘Gli occhi de gatto’ è stato proposto innumerevoli volte, oppure, di cambio, ‘Gli artigli del gatto’. La ‘Giornata mondiale del gatto‘ in veste fumettistica mette sotto un’altra luce questi pelosi personaggi e, forse, proprio leggendone le storie con protagonisti i simpatici felini molti si sono ritrovati, di seguito, invitati ad averne uno reale. Fumetti vari in omaggio al pubblico.

GATTI FUMETTATI. Quindi tanti gatti fumettati, anzi, troppi e non sarebbe un’idea da scartare attivarsi per realizzare una ‘Gattoteca, biblioteca dei gatti cartacei’, di certo non mancherebbero i documenti per poterla riempire! In realtà i gatti festeggiano il loro giorno più di una volta l’anno. In Europa il World Cat Day è celebrato il 17 febbraio, in Russia il 1 marzo, negli Usa la festa cade il 29 ottobre, mentre in Giappone il 22 febbraio, poi c’è la giornata del gatto nero il 17 novembre.

Sembra che ogni occasione sia buona per ricordarci la loro importanza e, perché no, della loro simpatia! La ricorrenza internazionale, invece, è stata fissata, a partire dal 2002, per l’8 agosto dal Fund for Animal Welfare (Ifaw). Nel nostro Paese però si è scelta la data del 17 febbraio già negli anni ’90, dopo un sondaggio lanciato dalla rivista specializzata Tuttogatto.

Febbraio è stato preferito perché è il mese del segno zodiacale dell’Acquario, considerato il segno degli spiriti liberi, proprio come i gatti. E il giorno 17 è stato indicato per sfatare tutti i miti legati alla sfortuna che hanno accompagnato la storia di questo felino. Obiettivo di questa iniziativa è riscoprire le relazioni sociali e ritrovare il piacere di stare insieme, comunicare e confrontarsi anche solo per leggere o parlare di fumetti.

LE ALTRE INIZIATIVE. La fumettoteca Alessandro Callegati ‘Calle’ prosegue nel proporre le iniziative del proprio calendario, ben nutrito, previsto per il 2019, e a ritmo incalzante si presentano al pubblico iniziative legate alla vastità dell’editoria fumettistica nazionale, legate alle tematiche sociali, culturali o anche solo di passatempo. Grazie alla Fumettoteca, unica in regione Emilia Romagna, la città di Forlì per mezzo delle innovative ed eccezionali proposte, la serietà e professionalità dello Staff Fumettoteca, è in grado di rintracciare una esperienza e conoscenza fumettistica per saldare un valido rapporto partecipativo che la città può avere col fumetto.

Grazie anche al supporto del Centro nazionale studi Fanzine – Fanzinoteca d’Italia 0.2, proseguono i suoi servizi e i progetti della ‘Biblioteca dei fumetti’, il tutto sempre e solamente realizzato in veste di volontariato. La realtà fumettotecaria è disposta a mettere in campo, per tutti gli interessati, consigli e lezioni di fumetto, Laboratori, Corsi, Incontri e supporto per Tesi di laurea, e con il progetto Giovani youngERcard dare spazio alla volontà di volontariato per chiunque lo desideri fare. Per conoscere dettagliatamente le iniziative e chiedere informazioni 3393085390, fumettoteca@fanzineitaliane.it – www.fanzineitaliane.it/fumettoteca.

* Nella immagine Gianluca Umiliacchi alla fumettoteca Alessandro Callegati ‘Calle’ tra infiniti gatti cartacei

