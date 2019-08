Rimini. Una capitale internazionale del Ferragosto, grazie ai top deejay,a mare di fuoco e alla cultura.

UffStampa ComuneRN Ferragosto Beach Arena_RIC4068

RIMINI. Mare, musica, fuochi: è stato un Ferragosto magico quello che Rimini ha regalato ai suoi ospiti, tra dj internazionali, fachiri sulla sabbia, eventi e appuntamenti lungo tutta la costa, confermando Rimini quale capitale del Ferragosto. Due i poli musicali che hanno tenuto banco in queste notti di festa grazie ai top deejay della scena europea, la Summer Beach Arena sulla spiaggia libera del porto di Rimini e la Rimini Beach Arena sulla spiaggia libera della colonia Bolognese di Miramare.

La spiaggia antistante il porto di Rimini ha accolto il b2b di Marco Carola, produttore italiano e promotore di Music On e resident al Pacha di Ibiza con Loco Dice, e ancora Marco Faraone, giovane dj e produttore poliedrico. Grande musica anche alla Rimini Beach Arena di Miramare Don Diablo e Gigi D’Agostino nella notte del 14, mentre giovedì sera si è ballato con Circoloco Rimini, il party ibizenco per antonomasia.

La spiaggia è stata il cuore pulsante del Ferragosto anche grazie a ‘Un mare di fuoco’, l’evento organizzato da Spiaggia Rimini Network e che ha coinvolto 20 stabilimenti balneari (dal 130 al 150) lungo 2 km con più di 15 punti intrattenimento tra fachiri, mangiafuochi, danzatori, incantatori e fuochi d’artificio. Oltre 25 mila le persone che hanno assistito alle decine di performance e alle 3 ore di musica live, coronati dagli immancabili fuochi d’artificio.

Molto gradita dagli ospiti anche l’offerta culturale: nella sola giornata di mercoledì 14 agosto sono state 600 le presenze al Museo della Città e alla Domus del chirurgo, 800 le persone che hanno visitato il Teatro Galli e 300 i visitatori al Castel Sismondo dove fino al 25 agosto è allestita la mostra a cura di Luca Beatrice ‘Revolutions. L’arte del mondo nuovo – 30 anni dopo’. Come sempre apprezzatissima l’ormai tradizionale rassegna Tiberio CinePicnic, col maxischermo posizionato a due passi dal ponte bimillenario della città.

Anche dopo Ferragosto Rimini non si ferma: dal Meeting per l’amicizia fra i popoli al via domenica, al secondo importante concerto della Sagra musicale malatestiana.

Il calendario eventi dal 19 al 25 agosto 2019

18 – 24 agosto 2019

Fiera di Rimini

Meeting per l’Amcizia fra i Popoli

Festival estivo di incontri, mostre, musica e spettacoli. Una manifestazione dal carattere marcatamente internazionale, un crocevia di testimonianze ed esperienze di diversa provenienza culturale: il Meeting affronta temi cruciali, nel libero e aperto dialogo con le personalità più interessanti della cultura, della politica e della fede. Titolo della 40° edizione ‘Nacque il tuo nome da ciò che fissavi’. I versi da una poesia di Karol Wojtyla, che danno il titolo al Meeting 2019, mettono a fuoco il fatto – sperimentato da tutti – che il proprio “nome”, cioè la propria consistenza umana nasce da quello che si fissa, e cioè dal rapporto con un altro da sé, con ciò da cui ci si sente chiamati ad essere.

Al Meeting di Rimini saranno presenti grandi nomi del panorama culturale nazionale e internazionale: il giudice emerito della Corte costituzionale Sabino Cassese, il fotografo Tony Vaccaro, lo scrittore Paolo Rumiz, l’architetto Stefano Boeri, il guru digitale Oscar Di Montigny, l’attore Giovanni Scifoni, il regista Gennaro Nunziante, l’astronauta Paolo Nespoli, oltre naturalmente al Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, presente all’inaugurazione.

Ricco il calendario degli SPETTACOLI, teatrali e musicali con artisti come Edoardo Bennato e Gioele Dix.

Al Meeting ci sarà anche una delle opere più monumentali (10 metri per 4) di Mario Schifano, intitolata La Chimera nel contesto della mostra “NOW NOW. Come nasce un’opera d’arte”.

Tanti anche i campioni dello sport come Javier Zanetti, Arrigo Sacchi, Beppe Bergomi, Moreno Torricelli, Valentina Vezzali, Francesca Schiavone, Gianni Maddaloni ecc.

Tutto il programma su www.meetingrimini.org

domenica 18 e lunedì 19 agosto 2019

Teatro Galli, Piazza Cavour, 22 Rimini

Midnight Barabba

Spettacolo teatrale che apre il calendario di appuntamenti della 40° edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli. Lo spettacolo trae spunto, in chiave contemporanea, dal Barabba di Pär Lagerkvist, un classico della letteratura del XX secolo. L’ambientazione non è nella Giudea di duemila anni fa, ci troviamo invece in pieno Occidente in un classico party in vista della assegnazione del Nobel. La presenza di vari tipi umani tra gli invitati permette alla drammaturgia di leggere l’opera attraverso le nostre domande che illuminano il cuore oscuro del protagonista.

Ore 21:45 Ingresso a pagamento. Info: 0541 793811 www.meetingrimini.org

lunedì 19 agosto 2019

Piazza Francesca da Rimini, Rimini centro storico

Music Revolutions

Nell’ambito della mostra Revolution 1989-2019, curata dal critico d’arte Luca Beatrice, fanno parte eventi collaterali come la rassegna Music Revolutions organizzata da Comune di Rimini e da Associazione Culturale Interno4, inserita nel programma di appuntamenti tra arte, cinema e incontri che la città dedica a quegli anni di rivoluzioni che hanno segnato il mondo. L’ultimo dei tre incontri musicali si tiene lunedì 19 agosto e celebrerà il 1991 ovvero l’uscita di Nevermind dei Nirvana e l’ultimo grande movimento rock, il Grunge, in compagnia del Dj Willie Sintucci per una serata IO Remember, noto club della città. Ore 21.00. Ingresso libero.

lunedì 19 e martedì 20 agosto 2019

Rimini, Rotonda del Grand Hotel, Piazzale Fellini

FIBA 3×3 Challenger Rimini 2019

Sulla rotonda in Piazza Fellini a Rimini la Federazione Internazionale FIBA organizza per lunedì 19 e martedì 20 agosto un torneo internazionale di basket 3×3 valido per la qualificazione agli undici Tornei Master del FIBA 3×3 World Tour 2019. L’obiettivo è raggiungere, grazie al ranking maturato fra Master e Challenger, la Finale del World Tour che quest’anno si gioca in Giappone dal 2 al 3 novembre. Il Basket 3×3 è considerato lo sport di squadra urbano numero uno al mondo, raggiungendo nel 2017, il più alto riconoscimento globale con l’inserimento nel Programma Olimpico, a partire dai Giochi di Tokyo 2020. All’evento di Rimini parteciperanno 16 squadre professionistiche per un totale di 64 atleti provenienti da tutto il mondo. Ogni campo di gioco, di 15×11 metri, prevede 3 tribune per un totale di 500 posti a sedere. Le gare inizieranno alle 15:00 del 19 agosto con Monaco-Yuzhne e si chiuderanno alle 22:20 di martedì 20 agosto con la Finale. Tutte le gare saranno trasmesse in diretta streaming sul canale You Tube FIBA 3×3.

Squadre partecipanti: Novi Sad, Zemun e Ralja Intglactic (Serbia); NY Harlem e Princeton (USA); Gagarin (Russia); Lausanne (Svizzera); Ljubljana (Slovenia); Ulaanbaatar MMC Energy (Mongolia); Monaco (Principato di Monaco); São Paulo DC (Brasile); Badalona Tripl3shot (Spagna); Yuzhne (Ucraina); Roma, Villa Mosca Teramo e Venezia 4NCI (Italia).

Orario: 14.00 – 24.00. Ingresso libero Info: http://worldtour.fiba3x3.com/2019/challengers/rimini

mercoledì 21 agosto 2019

Chiostro della Biblioteca, via Gambalunga, 27 – Rimini centro storico

Più delle stelle…Luci mie belle

70° Sagra Musicale Malatestiana – Musiche Antiche

La Sagra Musicale Malatestiana rinnova anche per questa edizione l’attenzione nei riguardi della musica antica con un ciclo di appuntamenti dall’impaginazione originale e dal forte carattere interdisciplinare, spaziando dalla polifonia rinascimentale alla musica vocale e strumentale del XVIII secolo, nella cornice di luoghi dalla forte suggestione storica e artistica.

Tornano a risuonare le musiche del compositore riminese Mario Bianchelli (in occasione del 450° della morte di Alessandro Gambalunga), preservate in un manoscritto di fine Seicento della Biblioteca Gambalunga e presentate per la prima volta nel concerto del soprano Asumi Motoyama, con Maria Elena Ceccarelli al clavicembalo, Riccardo Mistroni alla chitarra barocca e Ettore Marchi all’arciliuto, proposto nella suggestiva cornice del Chiostro della biblioteca.

Ore 21.30. Ingresso: 10 €. Info: 0541 704294-95-96 www.sagramusicalemalatestiana.it

giovedì 22 agosto 2019

Auditorium Intesa Sanpaolo B3 – Fiera di Rimini

Edoardo Bennato in concerto

40° Meeting Rimini

Edoardo Bennato torna live dopo lo strepitoso successo del tour teatrale. On stage la formazione ormai consolidata composta da Giuseppe Scarpato (chitarre), Raffaele Lopez (tastiere), Gennaro Porcelli(chitarre), Arduino Lopez (basso), Roberto Perrone (batteria). Oltre due ore di musica, video colorati e coinvolgenti ed interazione con il pubblico a rendere il concerto non una semplice esibizione, ma una vera e propria esperienza emozionale.

Edoardo Bennato continua il suo viaggio, di città in città, parlando di un mondo fatto di buoni e cattivi dove sbeffeggiare i potenti, inneggiando alla forza umana del popolo e passando per il più classico tra i sentimenti ispiratori dei poeti della canzone: l’amore.

Ore 21:45 Ingresso a pagamento

venerdì 23 agosto 2019

Teatro Galli, piazza Cavour, 22 – Rimini centro storico

London Symphony Orchestra

70° Sagra Musicale Malatestiana – Concerti Sinfonici

Per il ciclo degli appuntamenti sinfonici, attesissimo il debutto di sir Simon Rattle, successore di Claudio Abbado sul podio dei Berliner Philharmoniker, per la prima volta a Rimini alla testa di una delle più blasonate formazioni sinfoniche internazionali, la London Symphony Orchestra in un programma che spazia dalle Danze ungheresi di Johannes Brahms alla Seconda Sinfonia di Sergej Rachmaninov.

Ore 21.00 Ingresso a pagamento. Info:0541 704294-95-96 www.sagramusicalemalatestiana.it

domenica 25 agosto 2019

Chiesa S.Agostino, Via Cairoli 41 – Rimini centro storico

La musica ai tempi di Malatesta

70° Sagra Musicale Malatestiana – Musica Antica

Gli splendori della corte dei Malatesta, artefici di una delle più splendide stagioni dell’umanesimo, rivivono nel concerto dedicato alle polifonie di Guillame Dufay proposto dal Malatesta Ensemble, guidato da Cristina Alís Raurich all’organo e dal tenore Giovanni Cantarini.

Ore 21.30. Ingresso: 10 € Info: 0541 704294-95-96 www.sagramusicalemalatestiana.it

GIORNO PER GIORNO

Fino al 25 agosto 2019

Corte degli Agostiniani, via Cairoli 40 – Rimini centro storico

Agostiniani estate – Cinema sotto le stelle

Continua la rassegna cinematografica dell’estate, nella suggestiva corte del palazzo degli Agostiniani nel centro storico di Rimini. ‘Sotto le stelle’ si possono vedere i film d’autore, le commedie soprattutto di produzione nazionale ma anche pellicole meno conosciute di qualità.

In programma:

martedì 20 agosto – Momenti di trascurabile felicità di Daniele Luchetti, Italia 2019 (93′)

mercoledì 21 agosto – Revolutions 1989-2019 – La voce della luna di Federico Fellini, Italia 1990 (115′)

giovedì 22 agosto – Rimini nel cinema – Vesna va veloce di Carlo mazzacurati, Italia 1996 (92′)

ingresso libero

sabato 24 agosto – Il verdetto di Richard Eyre, Gran Bretagna 2018 (105′)

domenica 25 agosto – Rimini nel cinema – C’è tempo di Walter Veltroni, Italia 2019 (107′)

Ore: 21.30 Ingresso a pagamento se non diversamente specificato. In caso di maltempo le proiezioni si terranno al teatro degli Atti laddove possibile. Info: 0541 704302 (Cineteca comunale)

martedì 20 e venerdì 23 agosto 2019

Colonia Bolognese, Viale Principe di Piemonte, 56-62 Rimini

Skateboarding alla Colonia Bolognese

Continuano le lezioni del Corso di Skateboarding proposto all’interno del programma Riutilizzasi Colonia Bolognese, rivolto soprattutto ai bambini. I quattro appuntamenti sono finalizzati all’apprendimento e alla pratica dello skateboard e mira all’avvicinamento di questa futura disciplina olimpica Tokyo 2020.

Le lezioni si svolgeranno dalle 17:00 alle 18:00 ed hanno un costo di 5 € per singola lezione. E’ necessaria la prenotazione: 347 4976162

Orario: dalle ore 17:00 alle ore 18:00 Info: info@ilpalloncinorosso.it

tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2019

Rimini centro storico

I mercoledì della Rimini Shopping Night

In estate il mercoledì, le boutique del centro storico di Rimini aprono le porte in orari straordinari con prezzi speciali, vetrine a tema, aperitivi colorati e intrattenimento. Oltre allo shopping è possibile anche scoprire la ricca offerta culturale della città con l’apertura serale straordinaria del museo della città e della Domus del chirurgo aperti dalle 21 alle 23 con ingresso gratuito. Orario: fino alle 23.30 Info: www.facebook.com/riminishoppingnight/

tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2019

Mercato coperto, via Castelfidardo, 15 – Rimini centro storico

La Magneda

In occasione della Rimini Shopping Night le eccellenze del Mercato Coperto vengono preparate dal vivo per il pubblico dagli operatori del mercato con ‘La Magnèda – Cena al Mercato Coperto’. La tradizione incontra lo street food. Oltre alle specialità culinarie non mancheranno musica e intrattenimento anche per i bambini. Orario: 19.00 – 23.00 Info: 0541 53898 www.mercatocopertorimini

tutti i mercoledì fino al 28 agosto 2019

Rimini, Piazza Cavour

I Ricordi in Soffitta

Iniziativa organizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche C.O.C.A.P. e riservata ai ragazzi dai 6 ai 12 anni compiuti, che possono esporre i loro vecchi giocattoli, videogiochi, collezioni, peluche, fumetti, libri per ragazzi, cassette video per ragazzi, tricicli, biciclettine e quant’altro di loro appartenenza legato all’infanzia.

I bambini sono i protagonisti di queste serate all’insegna del gioco e della socialità. La partecipazione è gratuita e per l’esposizione occorre l’iscrizione al C.O.C.A.P.

Orario: dalle 17.30 alle 23.30 Ingresso: gratuito Info: 0541 781108 (COCAP) www.cocap.it/

giovedì 22 agosto 2019

Rimini, Sala Ressi del Teatro Amintore Galli – Piazza Cavour 22

L’orchestra danza

Vita, gioia e incubo da Dvořák a Ravel

Incontro di guida all’ascolto a cura di Alberto Batisti, in preparazione ai concerti del 23 agosto e del 3 settembre.

Ore 21. Ingresso libero fino ad esaurimento posti. È richiesta la prenotazione via e-mail a sagramalatestiana@comune.rimini.it o per telefono 0541 704294 / 704296 da lunedì a venerdì ore ufficio. www.sagramusicalemalatestiana.it

giovedì 22 agosto

Podere dell’angelo, Via Rodella 38 R Vergiano, 47923 Rimini

Guardiamo Oltre

Serata di Beneficenza

Nella cornice agreste del Podere dell’Angelo a Vergiano, quattro artisti si alternano sul palco per regalare emozioni e note a favore dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti sezione territoriale di Rimini. La serata, promossa e organizzata dall’associazione Una Goccia per il Mondo onlus in collaborazione con Sorridolibero Associazione Culturale e grazie all’ospitalità del Podere dell’Angelo, inizia al tramonto gustando le proposte degli stand gastronomici allestiti sull’aia e prosegue, alle ore 21, con Aleandro Baldi, Sergio Casabianca, Cristina Di Pietro e Massimo Tagliata in concerto; le singole performance avranno ciascuna la durata di circa mezz’ora.

Orario: dalle ore 19.30 alle 23:00. Info: 0541 29069

Ogni giovedì fino al 29 agosto 2019

Bagno Giacomo n. 149, Viale Principe di Piemonte, 36/a – Rimini Miramare

Corso di biologia marina

Se volete sapere tutto sui delfini o conoscere le tartarughe marine, ogni giovedì mattina, in spiaggia, divertenti lezioni di biologia marina dedicate a grandi e piccoli in compagnia dei biologi della fondazione cetacea di Riccione. Orario: dalle 10 alle 11 Ingresso libero Info: 329 9273370

22 e 23 agosto 2019

Caste Sismondo, piazza Malatesta Rimini centro storico

Workshop al Castello

Ultimo workshop nell’ambito della mostra Revolutions:

22 agosto ore 18 ‘Sperimentare con l’arte la propria rivoluzione’: workshop per adulti. Costo € 15.

23 agosto ore 21 ‘Mille e una piega’ : laboratori per bambini e ragazzi da 7 anni. Costo € 5.

A cura di Sonia Fabbrocino, incontro al Castel Sismondo. Numero massimo di partecipanti 15 persone

Info: 0541 704426 / 704428 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13.

Venerdì 23 agosto 2019

Rimini, Piazzale Boscovich, all’inizio del molo – ingresso della spiaggia libera

Pilates sul Molo

Concludere la giornata in riva al mare con lezioni gratuite di pilates, nello scenario unico del porto di Rimini al tramonto è quello che si può fare nell’ ambito dell’iniziativa organizzata dallo Studio Pilates ME. Una possibilità per tutti di provare questa disciplina capace di migliorare il tono muscolare, la postura, la flessibilità, l’equilibrio, la respirazione e la mobilità articolare.La lezione dura 45 minuti e i partecipanti devono solo portarsi una stuoia o un telo per poter fare gli esercizi a terra.

Ore 18.30 Info: 347.9531092; 391.7777870

tutti i venerdì fino al 13 settembre 2019

Rimini, Piazza Cavour

Venerdì sera in centro.

Mercato di antiquariato, modernariato, vintage, artigianato artistico

Il tradizionale mercatino serale estivo ritorna anche quest’anno nel centro storico di Rimini con le sue curiose bancarelle di oggetti d’arte, antiquariato, cose usate, modernariato, vintage, artigianato artistico, curiosità del passato, collezionismo.

L’iniziativa è realizzata dal Consorzio Operatori Commercio su Aree Pubbliche.

Orario: dalle 18 alle 24 Info: 0541 781108 (COCAP) www.cocap.it/it/mercati

sabato 24 agosto 2019

Colonia Bolognese, Viale Principe di Piemonte, 56-62 Rimini

Riutilizzasi Colonia Bolognese 2019

Solo… intorno all’infinito

Monologo di Gianluca Reggiani sull’avventura di Joshua Slocum

Ore 21. Ingresso libero Info: www.ilpalloncinorosso.it

domenica 25 agosto 2019

Rimini-Pesaro

6° Memorial Nevio Giannini

Manifestazione cicloturistica, giunta alla sesta edizione, con un percorso che attraversa due province: Rimini e Pesaro-Urbino. Il punto di ritrovo è posto davanti il Bar Melody, via delle Rimembranze 31, tra le ore 7:30 e 8:30 dove, con partenza alla francese, i partecipanti potranno intraprendere la gara divisa in due percorsi, uno lungo da 84 Km ed uno breve da 55Km. Il regolamento della manifestazione è quello UISP e prevede l’obbligo del casco oltre che il rispetto del codice della strada. Le iscrizioni al Memorial prevedono una tassa di iscrizione pari a 4 euro e possono essere effettuate in loco o anticipatamente presso la sede UISP di Rimini. Info: 3391667953

domenica 25 agosto e ogni ultima domenica del mese (eccetto luglio e dicembre)

Piazza Tre Martiri – Rimini centro storico

Rimini Antiqua

Mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

L’ultima domenica del mese il centro storico ospita una mostra mercato di oggetti antichi, moderni e vintage in cui è possibile trovare una vasta selezione di oggetti di ceramica, vetro, libri, mobili, gioielli, argenteria e oggetti vari.

Orario: dalle 7.30 alle 19.00 . Info: 340 3031200 (Rimini Art)

MOSTRE

fino al 25 agosto 2019

Rimini, Castel Sismondo, Piazza Malatesta

Revolutions 1989-2019: L’arte del mondo nuovo – 30 anni dopo

Mostra a cura di Luca Beatrice

Dal 1989 al 1991 il mondo cambia. Tre anni che sconvolsero il mondo, per una società in procinto di affacciarsi all’era globale senza distaccarsi dal localismo che aveva così tanto marcato il successo del Made in Italy negli anni ’80. Il progetto di mostra, curato dal critico e storico dell’arte Luca Beatrice, vuole ripercorrere questo periodo straordinario con materiali video, sonori, televisivi più una serie di eventi che riscaldino il cuore di chi c’era e incuriosiscano le giovani generazioni presentando loro la creatività italiana, che molti considerano al loro momento apicale alla fine del ‘900.

Orario: 18-23, lunedì chiuso Ingresso libero

fino al 15 settembre 2019

Museo della Città – via Tonini 1 – Rimini centro storico

“B-Archive”

La mostra nell’ Ala nuova del Museo della Città è dedicata alla storia delle tre edizioni della ‘Biennale del Disegno Rimini’, attraverso centoventi opere storiche e contemporanee di cento artisti.

Oltre alle donazioni nasce il progetto di un futuro archivio della biennale curato da Annamaria Bernucci. A cura di Alessandra Bigi Iotti e Franco Pozzi e dall’ex assessore alla cultura, l’artista Massimo Pulini.

Orario: martedì/domenica 10.00 -19.00 mercoledì 10.00 – 23.00 Ingresso libero Info: 0541 704486 www.museicomunalirimini.it

fino al 22 settembre 2019

Museo della Città (Ala Nuova), via Luigi Tonini 1 – Rimini centro storico

Del processo e dell’archivio Rudy Cremonini al Museo della Città

Inaugurazione sabato 3 agosto della mostra ‘Del processo e dell’archivio’. Una selezione di dipinti e sculture conservate nei depositi, che l’ artista Rudy Cremonini, interprete dell’arte contemporanea, ha selezionato istituendo singolari intrecci di tempo e di memoria, attraverso installazioni dialettiche.

A cura di Massimo Pulini. Inaugurazione 3 agosto 2019 alle ore 17.30

Orario: martedì/domenica 10.00 -19.00 mercoledì 10.00 – 23.00 Ingresso libero

Info: 0541 704486 www.museicomunalirimini.it

fino al 30 settembre 2019

Colonia Bolognese, Viale Principe di Piemonte, 56-62 Rimini

Storie di Colonia – Racconti d’estate dalla Bolognese, 1932 — 1977

Mostra di testimonianze, fotografie, filmati e documenti sulla ex Colonia Bolognese

La mostra curata da Paola Russo, Luca Villa e Ilaria Ruggeri, ripercorre attraverso 16 pannelli le testimonianze, le fotografie e i documenti che mettono in circolo i ricordi. Un vero e proprio racconto delle storie legate alle estati in cui la Colonia fu in uso, un piccolo archivio della memoria esposto nel luogo che oggi viene riutilizzato per un progetto di rigenerazione urbana partecipata.

Prossimo appuntamento con le Visite Guidate alla mostra: Giovedì 22 agosto dalle 18.00 alle 20.00, Venerdì 23 agosto dalle 10.00 alle 12.00 e Sabato 24 agosto dalle 18 alle 20.

La mostra può essere visitata tramite prenotazione al numero 3351386454.

VISITE GUIDATE

mercoledì 21 agosto 2019

I mercoledì dell’arte a Rimini

In collaborazione con Guidopolis

Ore 18 RIMINI MALATESTIANA + VISITA AL TEATRO

con visita al Tempio Malatestiano, al Teatro Galli e a Castel Sismondo

Incontro ore 18 di fronte al Tempio Malatestiano via IV Novembre, visita al Tempio, al Teatro Galli e alle sale interne di Castel Sismondo fortezza del signore di Rimini Sigismondo Pandolfo Malatesta. Presentarsi 5 minuti prima.

Ore 21 RIMINI ROMANA + VISITA AL TEATRO con Domus del Chirurgo

Incontro ore 21 di fronte alla Domus del Chirurgo in Piazza Ferrari, la visita include la Domus del Chirurgo e annessa sezione del Museo della città, il Teatro Galli e il Ponte di Tiberio.

Si consiglia di presentarsi 5 minuti prima.

A cura di Rimini Reservation in collaborazione con Discover Rimini e Guidopolis

Info e prenotazioni: 0541.53399

Mercoledì 21 agosto 2019

Ritrovo all’angolo tra via Rodi e via Dardanelli (a pochi passi dal grattacielo).

Tour Felliniano – Esperienza a passeggio sulle tracce del grande regista

Questo appuntamento porta a vagare nell’immaginario mondo del grande regista riminese Federico Fellini sulle strade e nei luoghi che lui stesso frequentò da bambino e poi da ragazzo.

Dove è nato Federico? Dove andava a scuola? Com’era la Rimini degli anni trenta che Fellini osservava da adolescente? Un percorso reale ed immaginario allo stesso tempo facendo slalom nella memoria dei ricordi, degli aneddoti e delle curiosità sulla vita e le opere di Federico Fellini.

Si parte dal luogo natio quasi sotto il grattacielo per poi arrivare in centro e terminare al Cinema Fulgor

A condurre la visita sarà la guida turistica Maurizio Pantaleoni disturbato pacatamente dal flaneur cronico Marco Sanchini

Ore 21. Costo: 10 € a persona; 14 € per famiglie con uno o più bambini

Prenotazione obbligatoria 3482545284 (WhatsApp) - rionemontecavallo.rn@gmail.com

tutti i giovedì fino al 29 agosto 2019

Domus del Chirurgo (luogo di incontro, piazza Ferrari – Rimini centro storico)

Dalla Domus del chirurgo al castello di Sigismondo

Visita guidata ai due monumenti della città

Il racconto di due dei monumenti più importanti della storia della città, l’epoca romana e la signoria malatestiana, si snoda lungo il percorso guidato fra il sito archeologico della domus del Chirurgo – una piccola Pompei nel cuore di Rimini – e la residenza-fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, l’imponente architettura del XV secolo costruita sui resti delle mura romane e medievali e delle “case malatestiane”. La visita ha una durata di circa 90 minuti ed è consigliata la prenotazione al numero 0541.704426 da lunedì a venerdì, orario d’ufficio; prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti. Numero massimo di partecipanti 30 persone. Ore 11.00 Costo: 5 €

tutti i giovedì sera fino a settembre

Rimini, punto d’incontro Arco d’Augusto

Notturno d’Arte

Passeggiata culturale dall’Arco di Augusto al Fulgor di Fellini. La visita consente un primo incontro con la storia ed i monumenti di Rimini: l’Arco d’Augusto, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, il Ponte di Tiberio, con la nuova cornice della Piazza sull’Acqua. Verranno inoltre ricordate le vicende di personaggi illustri legati alla città: da Giulio Cesare all’imperatore Augusto, da Francesca da Rimini a Sigismondo Pandolfo Malatesta, fino a Federico Fellini. La visita si conclude con l’ingresso al mitico Cinema Fulgor, per ammirare la sala decorata dal premio Oscar Dante Ferretti.

La prenotazione è obbligatoria entro le ore 10.00 del giorno di visita.

A richiesta, le visite possono essere svolte anche in inglese, il venerdì, da concordare.

In caso di forte maltempo le visite sono annullate.

Orario incontro 21.30 Costo: € 12 a persona (comprensivo di ingresso al Cinema Fulgor); sono previsti sconti per bambini e famiglie; sconto € 1 per i possessori della card Cittàmica e Romagna visit card. Info e prenotazione: 333 7352877 michela.cesarini@discoverrimini.it



venerdì 23 agosto 2019

Castel Sismondo, piazza Malatesta Rimini centro storico

1437 – 2019 Dal Castello di Sigismondo alla mostra Revolutions

Il percorso offre l’occasione per visitare il Castello, la residenza-fortezza di Sigismondo Pandolfo Malatesta, signore di Rimini, e la mostra ‘REVOLUTIONS 1989-2019 L’arte del mondo nuovo. Trent’anni dopo’ a cura di Luca Beatrice.

Le visite guidate possono essere prenotate al 329 2103329 o presso il Teatro Galli. Il costo di ogni visita guidata è € 5 a persona (bambini fino a 7 anni gratis) Il numero massimo di partecipanti alle visite è di 30 persone. E’ consigliata la prenotazione, ma è possibile accettare prenotazioni anche sul posto fino ad esaurimento posti. Ore 21.30 Info e prenotazioni: 329 2103329

ogni venerdì fino al 30 agosto2019

Visitor Center, corso d’Augusto, 235 – Rimini centro storico

Visita guidata alla scoperta di Ariminum

Un percorso alla scoperta di Ariminum parte dal Visitor Center “ARimini caput viarum”, una porta di accesso per scoprire i tesori della città e del territorio circostante, per approdare allo straordinario sito archeologico della Domus del Chirurgo che ha riportato in luce, oltre a splendidi mosaici e affreschi, il più ricco strumentario chirurgico dell’antichità.

Ore 21.30 Ingresso: 5 € a persona (bambini fino a 7 anni gratis)

Info e prenotazione: 329 2103329

ogni venerdì fino al 30 agosto 2019

Rimini, Teatro Galli, incontro al Foyer

Visite guidate al Teatro Amintore Galli

Alla scoperta della storia e degli spazi del Teatro Galli. Un tour della durata di circa quaranta minuti per approfondire la storia del Teatro, scoprire le curiosità tra sala Ressi, loggione e platea.

La visita, su prenotazione, ha un costo di 5 € per gli adulti e 3 € per i bambini da 7 a 11 anni (gratis per i bambini da 0 a 6 anni). E’ necessaria la prenotazione: 329 2103329 oppure in teatro (tutti i giorni 10 – 18 escluso lunedì). E’ possibile inoltre prenotare l’aperitivo a teatro, che può essere consumato prima o dopo la visita.

Orario: 20.30 e 21.30 su prenotazione Info: 329 2103329 – 0541 704426/28

ogni lunedì

Ponte di Tiberio – Rimini centro storico

Passeggiata al Borgo San Giuliano

Visita guidata al Borgo San Giuliano, il luogo caratteristico con le stradine, i murales a tema felliniano, le case dei pescatori e dei carrettieri, le storie e le tradizioni marinare che creano un’atmosfera fuori dal tempo. La visita permette di scoprire anche le tracce del periodo medievale e approfondire la conoscenza del Ponte di Tiberio. A cura di Cristian Savioli

La visita è su prenotazione. Ore 21.00 ritrovo presso l’edicola del parcheggio al Ponte di Tiberio

A pagamento Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni martedì

Viale A. Vespucci, 12 ritrovo presso Bike Tour Rimini

Ciclo visita ai luoghi della Rimini Romana

Una visita completa per scoprire oltre i luoghi più conosciuti anche quelli ‘meno’ importanti e nascosti. Oltre a Ponte di Tiberio, Arco d’Augusto, Anfiteatro e Domus, anche Porte Montanara, l’ultimo miliario romano della via Flaminia, il bivio tra via Emilia e Popilia.

A cura di Cristian Savioli. La visita è su prenotazione

Ore 9.00 A pagamento: 18 € con bici propria, 25 € con noleggio

Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni martedì

Appuntamento all’Arco di Augusto

Rimini e le grande arte sacra

Percorso tra i capolavori dell’arte del Rinascimento e del Seicento

Percorso: Chiesa di S. Giovanni Battista, Chiesa di S. Agostino, Tempio Malatestiano.

Itinerario di mezza giornata (2 h ca.).

Ore 16:30 Costo di partecipazione: 12,00 € a persona, bambini gratuiti fino a 10 anni.

Partenza con un minimo di 8 persone.

Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

ogni martedì, mercoledì e giovedì di agosto

Viale Vespucci, 12 Rimini marina centro

‘This is Rimini’ Bike tour

Un’escursione alla scoperta di Rimini, accompagnati dalla guida, in sella a comode bici, per scoprire i luoghi di interesse storico, artistico e naturalistico di cui è ricca la città, compresi i ritrovi del divertimento, shopping e località balneari.

Ore 9.00 il martedì; ore 9.00 e 21.00 il mercoledì e giovedì A pagamento

Info: 0541 53399 Rimini Reservation www.biketourrimini.it



ogni mercoledì

Appuntamento all’Arco di Augusto

Ariminum romana

visita alla Domus e alla Rimini romana, tra storia ed archeologia

Percorso: Arco d’Augusto, Anfiteatro, Foro (Piazza Tre Martiri), Domus del Chirurgo e Ponte di Tiberio

doppio appuntamento anche serale. Itinerario di 3h.

Ore 16:30/21:00. Costo di partecipazione: 10,00 € a persona + 3 € ingresso domus e museo; bambini gratuiti fino a 10 anni. Partenza con un minimo di 8 persone.

Info: Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

ogni giovedì

Arco d’Augusto – Rimini centro storico

Rimini Classica

Passeggiata nei luoghi per cui Rimini è una città d’arte: quelli della Rimini Romana, il Tempio Malatestiano, Castel Sismondo, visitando i monumenti antichi lungo i ‘nuovi’ percorsi disegnati dopo la riqualificazione cittadina. A cura di Cristian Savioli

La visita è su prenotazione

Ore 21.00 ritrovo presso l’edicola del parcheggio del Ponte di Tiberio.

A pagamento Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

ogni venerdì

Viale A. Vespucci, 12 ritrovo presso Bike Tour Rimini

Ciclo Visita Felliniana

I luoghi vissuti e frequentati dal regista, quelli ricostruiti nei suoi film, tra cui le scuole frequentate, le strade, le piazze, il luogo natale e quello del ‘riposo’, il cinema Fulgor e la casa di Amarcord.

Orario: mattino ore 9.00 e sera ore 21.00 presso Bike Tour, viale Vespucci 12; pomeriggio ore 16.30 presso edicola del parcheggio del borgo San Giuliano;

A pagamento: 18 € con bici propria, 25 € con noleggio Info: 333 4844496 www.cristiansavioli.altervista.org

sabato e domenica

Appuntamento al Tempio Malatestiano

10 capolavori di Rimini da vedere

Percorso: Domus del Chirurgo, Tempio Malatestiano, Affreschi di S. Agostino, Museo della città, Pinacoteca. Itinerario di mezza giornata (3h).

Ore 15:30. Costo di partecipazione 10,00 € a persona + 3,00 € per ingresso alla collezione del Museo, bambini gratuiti fino a 10 anni. Partenza con un minimo di 7 persone.

Info: Info: 328.9439658 – 380.1770135 guidopolis.turismo@gmail.com.

CENTO GIORNI IN FESTA: MUSICA, FESTE E ANIMAZIONE

Lunedì 19 agosto 2019

Spiaggia libera, viale Ortigara – Rimini San Giuliano Mare

Pop corn: Cinema in spiaggia a San Giuliano mare

Con ‘Il libro della giungla’ prosegue la rassegna cinematografica ‘Pop Corn’ dedicata a ‘On the road star’, proiezione gratuita di film sotto le stelle sulla spiaggia libera di San Giuliano Mare (Cala San Giuliano). Ore: 21.00 Ingresso gratuito

lunedì 19 agosto 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Spettacolo con artisti di strada a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di spettacolo con l’artista di strada Francesco.

Ore 21 Ingresso libero www.facebook.com/Rivabella-di-Rimini-Comitato-dArea-e-Turistico

lunedì 19 agosto 2019

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Cabaret

a cura del Comitato Turistico di Marebello

Orario: dalle 21.30. Ingresso libero

lunedì 19 agosto 2019

Bagno 39, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento

A cura del Comitato Turistico di Viserbella

Ore 21 Ingresso libero

martedì 20 agosto 2019

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Animazione per bambini

a cura del Comitato Turistico di Marebello

Orario: dalle 21.30. Ingresso libero

martedì 20 agosto 2019

Lungomare Murri (bagno 48/49) – Rimini Marina Centro

Musica e Ballo con Casadei Danze

Una serata di musica, ballo e divertimento con la scuola di ballo Casadei Danze.

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero

martedì 20 agosto 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica e ballo a Rivabella con un tributo a Vasco Rossi

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo dedicata a Vasco Rossi.

Ore 21. Ingresso gratuito

Martedì 20 e venerdì 23 agosto 2019

Bagno 54, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento

A cura del Comitato Turistico di Viserbella

Ore 21 Ingresso libero

martedì 20 agosto 2019

viale Apollonia (zona Stazione Ferroviaria) – Rimini Torre Pedrera

Musica dal vivo

a cura del Comitato Turistico di Torre Pedrera

Ore 21 ingresso libero

tutti i martedì fino al 10 settembre 2019

bagno carlino n. 65, zona playground, via San Salvador – Rimini Torre Pedrera

Musica e Ballo in spiaggia

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata di musica, ballo e divertimento con la scuola di Ballo Latino Americano.

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/groups/93233047658/?fref=ts

tutti i venerdì e martedì fino al 30 agosto 2019

Lungomare di Vittorio (Bagno 64/65) – Rimini Marina Centro

Festa in spiaggia

musica e divertimento al bagno 64/65

Orario: dalle 20 alle 24 Ingresso libero

Mercoledì 21 agosto 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Animazione per bambini in spiaggia

Serate di animazione per bambini con gli spettacoli di Marco e le Martina’s Show.

Ore 21. Ingresso gratuito

mercoledì 21 agosto 2019

Bagno 21, via Toscanelli, 83 – Rimini Viserba

Musica dal vivo sulla spiaggia

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata di musica dal vivo con la blues band Monkey’s Arm.

Ore 21 Ingresso libero

Mercoledì 21 e sabato 24 agosto 2019

Bagno 50, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento

serata di animazione con spettacoli di intrattenimento.

Ore 21.00 Ingresso libero

Mercoledì 21 agosto 2019

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Animazione per bambini

a cura del Comitato Turistico di Viserba

mercoledì 21 agosto 2019

Spiaggia via San Salvador (altezza bagno 60) – Rimini Torre Pedrera

Musica in spiaggia

Una serata di festa con musica dal vivo a cura del Comitato Turistico

Ore 21 Ingresso libero

giovedì 22 agosto 2019

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Carnevale estivo a Viserba

Il Comitato Turistico di Viserba propone una serata dedicata al Carnevale estivo con danze, musica e ballerine brasiliane. Ore 21. Ingresso gratuito

giovedì 22 agosto 2018

via Tolmetta – Rimini Torre Pedrera

Festa di via Tolmetta

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone la tradizionale festa di via Tolmetta: musica dal vivo e degustazione di prodotti tipici locali.

Ore 21 Ingresso libero

giovedì 22 agosto 2019

Bagno 104/105, via Regina Margherita – Marebello Rimini

Festa sulla spiaggia al Bradipo Beach di Marebello

Musica e divertimento per tutte le età

A cura del Comitato turistico di Marebello

giovedì 22 agosto 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Artisti di strada al mare

A cura del Comitato Turistico di Rivazzurra

Ore 21. Ingresso gratuito

venerdì 23 agosto 2019

Spiaggia bagno 49, Lungomare Murri – Rimini Marina Centro

Fuochi d’Artificio

a cura del Comitato Turistico R…Estate a Rimini.

dalle ore 22.30 circa

venerdì 23 agosto 2019

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Baby Show

a cura del Comitato Turistico di Marebello

Orario: dalle 21.30. Ingresso libero

venerdì 23 agosto 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Musica e ballo in spiaggia

Serata di musica e ballo con Luciano e Diana Vecchia Romagna

A cura del comitato turistico di Rivazzurra

Ore 21 ingresso libero

venerdì 23 agosto 2019

Lungomare G. di Vittorio, (rientranza fra i bagni 70/74) – Rimini

Musica, ballo e divertimento

A cura del comitato turistico Rimini Arena

Ore 21 ingresso libero

venerdì 23 agosto 2019

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Musica e ballo a Viserba

Ore 21 Ingresso libero

venerdì 23 e sabato 24 agosto 2019

viale Oliveti e viale Marconi – Rimini Miramare

Miramare Country Show

La Pro Loco Miramare da Amare propone due serate all’insegna del Western Style

Ore 21 ingresso libero

sabato 24 agosto 2019

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Spettacolo di danza acrobatica

Il Comitato Turistico di Viserba propone uno spettacolo di danza acrobatica con il gruppo Surre Artists.

Ore 21 ingresso libero

sabato 24 agosto 2019

piazza Sacchini – Rimini Torre Pedrera

Musica d’autore

Il Comitato Turistico di Torre Pedrera propone una serata con musica dal vivo.

Orario: 21 – 24. Ingresso gratuito

tutti i sabato sera fino al 7 settembre 2019

Parco Murri (davanti alla Chiesa) – Rimini Bellariva

Musica e spettacolo a Bellariva

Ogni sabato sera dell’estate 2019, Il Comitato Turistico ‘I Love Bellariva’ propone delle serate di musica e spettacolo con Beppe Show.

Ore 21 Ingresso libero

domenica 25 agosto 2019

Parco Laureti, via Mantova, Rimini Marebello

Serata giochi

a cura del Comitato Turistico di Marebello

Orario: dalle 21.30. Ingresso libero

domenica 25 agosto 2019

Piazzale Adamello – Rimini Rivabella

Musica, ballo e divertimento a Rivabella

Il Comitato Turistico di Rivabella propone una serata di musica e ballo con i Saint Tropez.

Ore 2. Ingresso libero

domenica 25 agosto 2019

Giardini dei bagni 120/128, viale Regina Margherita – Rimini Rivazzurra

Notte ai Caraibi in spiaggia

Una serate di musica e balli latino americani con il Club Latino, a cura del Comitato turistico di Rivazzurra. Ore 21. Ingresso libero

domenica 25 agosto 2019

Piazza Pascoli – Rimini Viserba

Cervellone Quiz Game

Il Comitato Turistico di Viserba propone sfida all’ultima domanda con il Cervellone Quiz Game.

Tanti super premi per i vincitori.

Ore 21. Ingresso gratuito

domenica 25 agosto 2019

Bagno 43, via P. Palos – Rimini Viserbella

Musica, ballo e intrattenimento

A cura del Comitato Turistico di Viserbella

Ore 21 Ingresso libero

tutte le domeniche sera fino al 1 settembre 2019

Piazzale Toscanini – Rimini Bellariva

Musica ballo e divertimento a Bellariva

Il Comitato Turistico I Love Bellariva propone delle serate di spettacolo musicale anni ’60, ’70, ’80, ’90 con Boom Boom Dj Set..

Ore 21 Ingresso libero Info: www.facebook.com/groups/173078176045317/

tutte le domeniche sera fino al 15 settembre 2019

viale Oliveti – Rimini Miramare

Domenica sera d’estate con musica e ballo

Eventi a cura della Pro Loco Miramare da Amare

Tutte le domeniche sera dell’estate 2019, Musica & Ballo sul palco di Viale Oliveti.

Orario: dalle 21 Info: www.miramaredamare.it

MERCATINI ESTIVI E SAGRE LOCALI

fino a metà settembre mercatini nelle frazioni di Rimini.

Marina centro:

‘Fatto a Mano – ArtigianInstrada’ Sagra estiva dell’artigianato con le eccellenze del territorio riminese ed altre realtà italiani.

Rimini, viale Vespucci

Ogni martedì dalle 17 alle 24 – fino al 10 settembre 2019

‘L’Antico e il Vintage’ Sagra estiva di cose di una volta con una ampia offerta di oggetti come mobili, libri, dischi e accessori vintage da tutta Italia.

Rimini, viale Vespucci

Ogni giovedì dalle 17 alle 24 – dal 6 giugno al 12 settembre 2019

‘Mostra Mercato Locale’ a cura del Comitato Turistico R…Estate Rimini

Rimini, piazza Benedetto Croce (tratto antistante i bagni dal n. 55 al n. 60)

Ogni venerdì dalle 20.00 alle 24.00 – dal 7 giugno al 13 settembre 2019 – 1 giugno e 6 luglio 2019

Lagomaggio:

‘Mostra Mercato Artigianale’ con intrattenimento musicale

Rimini, via E La Nave Va (zona antistante i bagni dal 70 al 74)

Ogni mercoledì dalle 17.00 alle 24.00 – dal 5 giugno all’11 settembre 2019

Bellariva:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Parco Murri

Ogni sabato dalle 18 alle 24 – dall’ 8 giugno al 7 settembre 2019 e nella giornata di venerdì 5 luglio in occasione della Notte Rosa

‘Bancarelle al mare’ – sagra dei mestieri

Piazzale Toscanini

Ogni domenica dalle 18 alle 24 – dal 9 giugno al 1 settembre 2019

Marebello:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

via Rapallo (lato mare)

Ogni mercoledì dalle 18 alle 24 – dal 5 giugno al 4 settembre 2019

Rivazzurra:

‘Art’Ingegno’ – mostra mercato dell’artigianato, hobbistica e collezionismo

Giardini, viale Regina Margherita dal bagno 120 al 128.

Ogni lunedì dalle 19 alle 24 – fino al 9 settembre 2019

‘Bancarelle al mare’

Sulla passeggiata del Lungomare, dal bagno 120 al 128.

Ogni venerdì dalle 19 alle 24 – dal 1 giugno al 13 settembre 2019

Miramare:

‘Fiera mercato artigianale di Miramare’ con intrattenimento musicale

Lungomare Spadazzi

Ogni martedì dalle 17 alle 24 – fino al 17 settembre 2019 – 16 e 27 giugno, 5 luglio, 15 agosto 2019

‘La Fiera di Miramare’, mercatino tradizionale’

viale Oliveti – lato mare

Ogni giovedì, dal 6 giugno fino al 12 settembre 2019 dalle ore 18

‘Festa dei Balocchi’, mercatino dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni di giochi appartenenti alla loro infanzia

viale Oliveti – lato mare

Ogni martedì dalle ore 20 – dal 18 giugno all’10 settembre 2019

Rivabella:

Mostra dell’artigianato ‘Con le mani’:

Piazzale Adamello

Ogni venerdì dalle 17 alle 24 – dal 7 giugno al 6 settembre 2019

Viserba:

‘Mercatino degli Artigiani’

Piazza Pascoli

Ogni martedì dalle 18 alle 24 – dal 4 giugno al 10 settembre 2019 + 23 giugno, 11 agosto, 1 settembre

Mercatino dei bambini in piazza

Piazza Pascoli

20 giugno – 4 e 18 luglio – 8 e 29 agosto 2019

Viserbella:

‘Mercatino dell’artigianato e dell’antiquariato’

Piazza Paolucci di Calboli

Ogni giovedì dalle 20.00 alle 24.00 – fino al 5 settembre 2019

Torre Pedrera:

‘Merca Torre’ – mostra mercato dell’artigianato e dell’antiquariato locale’

Via Tolmetta

Ogni lunedì dalle 20 alle 24 – fino al 9 settembre 2019

Il calendario degli eventi può subire variazioni,

