Faenza. La Notte bianca del Mei prende forma: ecco le prime adesioni e le prime iniziative in programma.

Mei 2019

FAENZA. La nuova edizione del MEI 2019, che celebra i 25 anni della manifestazione, si sta sempre più profilando con tante novità e elementi di innovazione. In particolare è certamente in aumento la rete di collaborazione a livello locale per accrescere la Notte Bianca del MEI 25 che si terrà sabato 5 ottobre e per accrescere la cultura giovanile musicale in città. In particolare proprio in questi giorni le quattro associazioni di categoria del mondo del commercio e professioni e imprese della cabina di regia e di Faenza centro hanno fatto partire le lettere di adesione a tutti gli associati.

Nel frattempo da segnalare che quest’anno sara’ l’Area della cavallerizza animata da una festa per teen ager gestita dal BOF insieme agli staff di alcuni club del Ravennate come il Matilda, mentre Artistation realizzerà sempre sabato 5 ottobre uno speciale Open day della Scuola di musica con gli artisti giovani principali del territorio.

Tra gli altri club da ricordare che lo Spider sta lavorando a una festa Reggae e il Piccadilly sta allestendo una festa in musica reggaeton e il Mens Sana una festa con Dylan Brancaleoni, mentre alla chiesa Santa Maria Nives ci sarà il live della pianista Giuseppina Torre, mentre il Prometeo ospitera’ gli artisti di Materiale resistente 2.0 e O fiore mio, lungo il fiume Lamone, accoglierà gli artisti e le band faentine, mentre all’Osteria della Sghisa si terra’ una selezione di giovani artisti proposti da Marco Mori, Giovanni Germanelli, Fabio Gallo e Nazzareno Naziconi, mentre al Caffe’ della Molinella si terra’ un Torneo di Mah Jong indipendente a cura di Lorenzo Tini e al Caffe’ Novecento si terrà un live di Riccardo Marinelli, mentre a The Ale House, la storica birreria live, cis ara’ il grande live del chitarrista blues Tolo Marton, al Museo Carlo Zauli si terra’ il live di Marco Di Noia la sera del 5 ottobre mentre il giorno dopo si terrà una tappa del festival Ossessioni con la scuola Sarti e Ravenna Festival, mentre FM sta preparando un grande show cooking per domenica 6 ottobre. Infine, sempre Music Academy ha fatto partire un contest di micro-racconti in musica che saranno premiati il 6 ottobre al MEI insieme alla libreria Moby Dick e allo scrittore Cristiano Cavina.

Il clou della Notte bianca del MEI saranno certamente i concerti che si terranno in piazza del Popolo con Morgan, Negrita, Tredici Pietro e altri ospiti condotti da Lorenzo Baglioni con Radio Bruno, al teatro Masini con Cristina Dona’ e Ginevra Di Marco, Riccardo Sinigallia e Giovanni Truppi e in piazza delle Erbe sotto il Cantiere del Palazzo del Podestà con Fulminacci, Viito, Mon e tanti altri ospiti giovani emergenti.

E’ ancora possibile aderire alla Notte bianca del MEI, inoltre si sta lavorando per chiudere accordi con Faenza Centro per iniziative speciali in occasione del Mei e con le associazioni di Categoria per un aggiornamento della proposta enogastronomica in centro capace di essere al servizio di un pubblico piu’ giovanile. Per informazioni e per adesioni e per sostegni e sponsorizzazioni e partnership alla Notte bianca del Mei 2018 aperto a tutti i bar, ristoranti, esercizi commerciali, aziende, coop, imprese private e sociali: scrivere alla mail: segreteria@materialimusicali.it e telefonare allo 0546.646012.

MEI 25: ECCO I PREMI SPECIALI FAENZA ROCK CHE SARANNO ASSEGNATI IL 4 OTTOBRE PER L’INAUGURAZIONE

10 settembre 2019

Venerdì 4 ottobre alle ore 17 in occasione dell’Inaugurazione del MEI 25 a Faenza con le mostre dedicate ai Manifesti del Collettivo Malleus al MEI, i Manifesti del MEI 25 reawlizzati dalla NABA, i 100 scatti del MEI selezionati dal fotografo Raffaele Tassinari e la grande mostra Liscio, Gasato e Pop sui manifesti delle orchestre romagnole degli Anni Sessanta a cura di Gianni Siroli, si terranno nella Galleria della Molinella le tradizionali premiazioni dei migliori artisti emergenti del territorio che si sono distinti durante l’anno.

Saranno così premiati: Horseloverfat e Quarto Stato, migliori band emergenti dell’anno, vincitori delle ultime due edizioni di Faenza Rock, storica rassegna mandfreda che sta facendo emergere i migliori dell’Unione faentina, il duo Bellavista & Soglia, migliori musicisti dell’anno del territorio, Michele Dotti, faentino noto in tutta Italia al via con il suo spettacolo musicale con la cantautrice Erica Boschiero realizzato da Jacopo Fo, la ricca messe di artisti e band emergenti che stanno emergendo dalla scuola di Artistation, mentre per i 50 anni di attivita’ nel settore saranno premiati Lega Hi-Fi e Cicognani Danze, eccellenze nel rispettivo settore tecnico e di ballo. Non mancheranno altri premi a sorpresa.

In serata, a Castel Bolognese, prima della proiezione del film dedicato a don Gallo, saranno premiati il duo Francesco e Mariasole Chiari con tutti i musicisti del progetto De Andre’ per il grande progetto musicale dedicatao quest’anno al cantautore genovese nei 20 anni dalla morte.

