Cesena. Ironman 2019: chiusure, divieti di sosta e circolazione. Le indicazioni per domenica 21.

Triathlon ( rep) download

CESENA. La macchina dei preparativi dell’Ironman 2019 e della 16° edizione del Memorial Pantani in programma il prossimo 21 settembre non si arresta e, mentre cresce l’attesa, si lavora anche lungo le strade che saranno interessate dalle due manifestazioni sportive. Nel corso dell’intera giornata di domenica 21 settembre infatti la circolazione e la sosta nelle strade coinvolte subiranno delle modifiche importanti che comunque saranno segnalate da un’apposita segnaletica. In relazione all’Ironman – Manifestazione internazionale di triathlon, traly, Emilia Romagna 2019” si precisa che non sono previste modifiche al percorso e che l’evento ripeterà lo stesso itinerario delle precedenti edizioni (2017 e 2018). La Polizia locale ha indicato che per le strade di competenza del comune di Cesena è prevista la chiusura al traffico dalle 8 alle 19.

Di fatto la strada interessata da un DIVIETO TOTALE di ingresso e uscita dalle proprie abitazioni e attività che si affacciano sul percorso è solo la via San Cristoforo. Saranno chiuse al traffico anche altre strade interessate dal percorso ciclistico ovvero la SS3bis-E45/E55 e SS726-tangenziale di Cesena, probabilmente con qualche ora di anticipo per l’esigenza degli impegnativi lavori della segnaletica di chiusura e uscita dalle strade.

Il percorso ciclistico della gara Ironman, nel territorio comunale interesserà i seguenti tratti stradali (vedere planimetria allegata con tratti stradali di colore verde): via San Cristoforo: nel tratto da ingresso nel comune di Cesena da Santa Maria Nuova fino all’intersezione con la SS726-tangenziale di Cesena (competenza comune di Cesena); SS726-tangenziale di Cesena: nel tratto da via San Cristoforo allo svincolo con SS3bis-E45 (competenza ANAS); SS3bis-E45: nel tratto e direzione da svincolo SS726-tangenziale di Cesena a fine territorio comunale in direzione Ravenna (competenza ANAS).

Per l’esigenza di organizzare percorsi alternativi efficienti e sicuri, il percorso di gara impone la chiusura delle strade non solo dei tratti indicati, ma anche presso le strade confluenti ovvero presso le intersezioni prossime allo stesso percorso ovvero, di massima:

CHIUSURE PRINCIPALI (controllo dove necessario delle Forze dell’ordine)

competenza ANAS

SS3bis-E45, nello svincolo Cesena Ovest, per i veicoli in direzione Ravenna;

SS3bis-E45-E55, nello svincolo con Casello Cesena Nord-A14, per i veicoli in uscita dall’A14 e in ingresso dalla via Dismano;

SS726-tangenziale di Cesena, nello svincolo dell’uscita 5 (uscita sulla via Dismano) per i veicoli provenienti da Rimini;

competenza PROVINCIA di FORLI’-CESENA

SP140, via SAN GIUSEPPE all’intersezione con via Emilia Ponente;

SP140 – in SAN GIUSEPPE, all’intersezione ovest con rotonda Biagi;

SP140 – in SAN GIUSEPPE, all’intersezione ovest con via San Cristoforo (presso rotonda S. Cristoforo);

SP140 – in SAN GIUSEPPE, all’intersezione est con via San Cristoforo (presso rotonda S. Cristoforo);

competenza COMUNE di CESENA

via SAN CRISTOFORO all’intersezione con via Luigi Longo e via Bachelet;

via SAN CRISTOFORO lato sud all’intersezione con SS726-tangenziale di Cesena;

CHIUSURE SECONDARIE (controllo organizzazione IRONMAN)

competenza PROVINCIA di FORLI’-CESENA

SP140 – invia San Giuseppe all’intersezione est con via Saraceta;

SP140 -in via San Giuseppe, all’intersezione nord con via del Natale Battistini;

SP140 – in via San Giuseppe, all’intersezione nord con via Canapino e via Chiesa di Diegaro;

competenza COMUNE di CESENA

UNDICI strade locali all’intersezione con la via San Cristoforo;

via ANDICINO all’intersezione con la via San Cristoforo (lato est);

via GHINI all’intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);

via MACCANONE all’intersezione con la via San Cristoforo (lato est);

via CHIESA DI SAN CRISTOFORO all’intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);

via DEL BARCO all’intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);

via CA’ VENTURELLI all’intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);

via BUSCHI all’intersezione con la via San Cristoforo (lato est);

via PROVEZZA all’intersezione con la via San Cristoforo (lato est);

via BASSA all’intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);

via SAN CRISPINO all’intersezione con la via San Cristoforo (lato est);

via LUPA all’intersezione con la via San Cristoforo (lato ovest);

DEVIAZIONE DEL TRAFFICO

La chiusura delle strade principali come sopra elencate determinerà la deviazione del traffico su altre strade delle rete principali (vedere planimetria allegate con strade di colore blu), che ovviamente saranno caricate di un maggiore flusso di veicoli e possibili criticità soprattutto in corrispondenza delle intersezioni. Sarà installata una segnaletica di “direzione alternativa” sulle strade di competenza in corrispondenza della chiusura delle strade principali.

La chiusura delle strade sul percorso della gara ciclistica determina la soppressione delle linee del trasporto pubblico, in particolare del bus scolastico che transita sulla via San Cristoforo.

Ti potrebbe interessare anche...