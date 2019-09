Rimini. ‘Bike park’: affidamento provvisorio alla coop Metis. Un hub strategico per la mobilità in bici.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

RIMINI. E’ stato aggiudicato in via provvisoria l’affidamento in concessione dei servizi di deposito custodito, noleggio e riparazione biciclette da svolgere nella nuova Velostazione ‘Bike park‘ di via Dante Alighieri nei pressi della stazione ferroviaria.Al termine dell’esame degli atti di partecipazione richiesti dal bando è infatti risultata vincitrice, seppur ancora provvisoriamente in attesa delle verifiche richieste dalla normativa in materia, l’offerta presentata dalla cooperativa sociale Metis di Rimini. Una concessione che è stata aggiudicata secondo il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa individuata in base sia a elementi gestionali e tecnici (85/100), sia a elementi quantitativi ed economici (15/100).

I servizi, che costituiscono sia in termini economici che funzionali l’oggetto principale del contratto, consistono principalmente del deposito e custodia delle biciclette; del servizio di noleggio biciclette; di un servizio bar e attività a carattere commerciale legata ai cicli; per la ricarica biciclette elettriche; la manutenzione e riparazione delle biciclette; la pulizia e manutenzione ordinaria della velostazione e dell’area antistante; la realizzazione di eventi e attività complementari.

COMMENTO. “L’aggiudicazione odierna – è il commento dell’assessore alla Mobilità Roberta Frisoni – consentirà a Rimini di avere a breve in esercizio il servizio di deposito e noleggio biciclette in stazione nell’edificio ex Globo che le ferrovie hanno concesso in comodato d’uso all’Amministrazione comunale.

È un tassello del percorso di riqualificazione in corso dell’area stazione e un servizio che siamo certi potrà dare risposta alle esigenze di tanti pendolari e cittadini che richiedono un servizio di deposito custodito, così come ai turisti e visitatori occasionali che potranno noleggiare biciclette per girare e visitare la nostra città. Comune e Regione si sono fatti parte attiva investendo per la nascita e operatività della Velostazione.

La scommessa per tutti ora è farla crescere al centro di un sistema di mobilità integrato dove servizi ferroviari, trasporto pubblico locale, mobilità di ultimo miglio offrano servizi e soluzioni combinate per fare sì che sempre più persone decidano di muoversi con mezzi diversi dall’auto perché più pratico, comodo e conveniente… oltre che più sostenibile.”

La nuova Velostazione si avvia dunque ad essere poliedrico centro destinato alle biciclette e non solo. Oltre a essere deposito, noleggio e servizi per le biciclette e i ciclisti in un punto cruciale della città del domani, Bike park sarà anche luogo di sperimentazione di nuovi modi di fare cultura e comunicare con la città e i turisti sui temi dell’ambiente e della rigenerazione urbana.

Con l’affidamento della concessione del servizio il comune di Rimini intende così favorire la mobilità sostenibile, l’intermodalità bici – treno e, più in generale, trasporto pubblico con il Trc, nonché fungere da volano per la riqualificazione dell’intera area adiacente alla stazione ferroviaria su cui è in atto un profondo intervento di cambiamento.

Foto di rep, rimozione bici area Stazione

