Cesenate.Dal 1 ottobre in vigore l’orario invernale nelle stazioni ecologiche Hera. Fino al 31 marzo.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

CESENA&CESENATE. Da martedì 1 ottobre scatta l’orario invernale delle stazioni ecologiche (centri di raccolta) di Cesena e di tutto il comprensorio, che rimarrà in vigore fino al 31 marzo 2020.

Rispetto all’orario estivo, l’apertura delle stazioni al mattino è solitamente posticipata di mezz’ora e l’apertura e chiusura del pomeriggio è anticipata di 30 minuti. Per i dettagli su indirizzi e orari, consultare l’elenco di seguito.

Cosa sono e come funzionano le stazioni ecologiche (centri di raccolta)

Le stazioni ecologiche sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolti vari rifiuti urbani che, per tipologia o dimensione, non possono essere introdotti nei contenitori.

I rifiuti vanno portati con mezzi propri e consegnati separati per tipologia. Il servizio è gratuito ed è rivolto ai cittadini e alle imprese di Cesena e comprensorio. Ogni stazione ecologica è presidiata da un operatore incaricato dell’accettazione, della gestione e dell’assistenza.

In base al regolamento, il cliente prima dell’accesso è tenuto ad effettuare le operazioni di selezione, a ridurre convenientemente il volume dei propri rifiuti e a rispettare i quantitativi gestionali per singolo conferimento. L’operazione di pesatura sarà svolta prevalentemente dal personale di presidio, così come il collocamento dei Rifiuti urbani pericolosi all’interno degli appositi contenitori.

Per ulteriori informazioni sulle stazioni ecologiche, sugli orari di apertura, sui materiali conferibili e più in generale sulle attività di ‘raccolta differenziata‘, rivolgersi al Numero verde- servizio Clienti 800 999 500 (gratuito da rete fissa e mobile, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 alle 18), oppure collegarsi al sito www.gruppohera.it.

Gli sconti

Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla stazione ecologica sono previsti incentivi secondo quanto indicato dal Regolamento ambientale comunale. Per svolgere il servizio in modo corretto, è necessario portare i rifiuti separati.

Le stazioni ecologiche di Cesena e Comprensorio

CESENA – Via Spinelli

orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e venerdì dalle 8.30 alle 12.30; imprese: tutti i giorni (eccetto il sabato).

CESENA- Via Romea

orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì, giovedì e sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; martedì e venerdì dalle 15.00 alle 19.00; imprese: tutti i giorni (eccetto il sabato).

CESENATICO- Via Mesolino

orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì, venerdì e sabato dalle 8,30 alle 12,30; martedì, giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

GAMBETTOLA- Via Malbona

orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; venerdì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

LONGIANO – Via Badia

orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

MERCATO SARACENO – Via Giardino (Loc. San Damiano)

orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

SARSINA- Località Saligata

orario estivo (01.04-30.09): lunedì, martedì e sabato dalle 9,00 alle 12,00 ; giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

SAVIGNANO

Via Moroni

orario estivo (01.04-30.09): lunedì, mercoledì e sabato dalle 9,00 alle 12,00; giovedì e sabato dalle 15,30 alle 18,30

Via Rossellini (zona Iper)

orario estivo (01.04-30.09): martedì, giovedì e sabato dalle 9,00 alle 13,00; venerdì e sabato dalle 15,30 alle 18,30.

Ti potrebbe interessare anche...