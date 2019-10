Bagno di Romagna. Dalla Caccia al tesoro al Festival letterario, dalle sagre al Festival del Fall Foliage.

Bagno di Romagna

BAGNO DI ROMAGNA. Il mese di ottobre si apre con un ricco calendario di eventi a Bagno di Romagna, per gli amanti della natura, della cultura, dei prodotti genuini del territorio

CACCIA AL TESORO

Domenica 6 ottobre Bagno di Romagna sarà tappa della ‘Caccia ai tesori Bandiere arancioni’ promossa dal Touring Club italiano, in contemporanea in 100 borghi in tutta Italia. La caccia al tesoro è gratuita e aperta a tutti, bambini e adulti, residenti e turisti, per scoprire curiosità e aneddoti del nostro splendido borgo in modo divertente e giocoso. Punto di partenza allo IAT a palazzo del Capitano, via Fiorentina 38, tra le 10 e le 16 (iscrizione obbligatoria su: https://tesori.bandierearancioni.it/)

FESTIVAL FUORI CONTESTO

Il weekend successivo, dall’11 al 13 ottobre, torna Fuori ConTesto, il festival letterario che porta in vallata alcuni dei più noti scrittori a livello nazionale: Corrado Augias, che riceverà il premio Manara Valgimigli venerdì 11 ottobre; Francesco Guccini, che presenterà il suo nuovo romanzo ‘Tralummescuro‘ domenica 13 ottobre; Cristiano Cavina, che incontrerà i ragazzi delle scuole, Luciano Canfora, con il suo nuovo romanzo ‘Il sovversivo’, e tanti altri ospiti, come l’attore Roberto Citran, in un omaggio al regista Mazzacurati, Valerio Corzani, con un divertente spettacolo dal titolo ‘Le galline pensierose’, gli ECU in concerto ecc.

Tutti gli appuntamenti sono gratuiti, previa prenotazione per Augias e Guccini (IAT, tel 0543 911046).

SAGRE D’AUTUNNO

Tutte i weekend di ottobre Bagno di Romagna e le sue frazioni si animano con le tradizionali sagre dedicate ai deliziosi prodotti dell’autunno. A Selvapiana domenica 6 la Festa di inizio ottobre, con motoraduno di Vespa e Lambretta, domenica 13 la Festa della castagna, domenica 20 la Sagra dei funghi e dei tartufi, domenica 27 la Festa di fine ottobre, con spettacolo dedicato agli gnomi.

A Bagno di Romagna domenica 6 la Sagra del Basotto, domenica 13 la Sagra della polenta, domenica 20 la Sagra del Tortello, domenica 27 la Sagra della castagna.

GNOMI E ‘FALL FOLIAGE’

Tante occasioni anche per chi ha voglia di trascorrere qualche ora in mezzo alla natura, che in questo periodo si tinge di caldi colori autunnali di un pizzico di magia: sabato 5 ottobre è in programma la magica fiaccolata notturna al Sentiero degli Gnomi di Bagno di Romagna, e nel pomeriggio a partire dalle ore 16 il ‘Laboratorio lanterne gnomiche’, mentre l’ultimo week end di ottobre (26-27 ottobre) da non perdere il Festival del Fall Foliage, dedicato ai colori e ai sapori dell’autunno a Bagno di Romagna e nell’area del Parco nazionale foreste casentinesi: escursioni guidate gratuite nei sentieri del Parco, attività e laboratori per bambini e camminate al Sentiero degli Gnomi, stand gastronomici e intrattenimento musicale, percorso di scoperta dei centri termali: un caldo abbraccio da concedersi a Bagno di Romagna.

