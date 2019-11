Ravenna. Il bando di gara del progetto ‘Ravenna Port Hub’. Storica tappa nella vita del porto romagnolo.

Porto di Ravenna

RAVENNA. Si è svolta a Ravenna, presso la sede dell’Autorità portuale, la conferenza stampa di presentazione del bando di gara del progetto ‘Ravenna Port Hub‘. Davanti ad una platea numerosa come poche volte è capitato di vedere in questi anni, è stato illustrato il contenuto del bando che, dopo un lungo iter burocratico oggi, con la pubblicazione, segna una tappa storica nella vita del porto di Ravenna.

COMMENTI. “Con il via libera al bando – ha dichiarato il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini – si mettono in cantiere lavori per 235 milioni di euro destinati al potenziamento dell’hub portuale di Ravenna.

E’ un’opera attesa, su cui abbiamo puntato per disegnare un futuro nel quale gli spostamenti ‘intelligenti’ delle merci saranno garantiti da infrastrutture ferroviarie e portuali moderne, efficienti a minor impatto emissivo per salvaguardare l’ambiente a nella lotta imposta dal cambiamento climatico. Ravenna, che è già Il primo porto in Italia per le rinfuse e il terzo per il movimento merci diventerà così un sistema nodale anche per il contract logistics, un comparto che conta più di 10 mila operatori specializzati e ben 12,4 miliardi di euro generati dagli operatori logistici, rendendo sempre più competitivo l’intero territorio sui mercati nazionali ed internazionali”.

“Un giorno molto importante, atteso e sudato da tutta la comunità ravennate, non solo da quella portuale – ha affermato il sindaco Michele de Pascale - ma come ho avuto modo di dire più volte non avevo dubbi che questa giornata sarebbe arrivata.Il supporto all’Autorità portuale da parte del comune di Ravenna è stato negli anni passati e continua ad essere l’impegno principale, per arrivare a questo fondamentale investimento sul porto di Ravenna. Ho seguito l’iter amministrativo passo per passo, riunione per riunione, incontro per incontro, e ne testimonio l’enorme sforzo che vi è stato dietro. Ora il bando di gara per i lavori è pronto, ovviamente ci auguriamo che nei tempi più brevi possibili venga assegnato e si possa iniziare a scavare”.

L’assessore regionale Raffaele Donini, presente anche lui all’incontro, ha integrato: “Con questo storico investimento per l’approfondimento fondali e l’adeguamento delle banchine e del terminal, sono certo che il porto di Ravenna riuscirà a vincere sempre più la sfida per la competitività, anche a livello europeo, per quanto riguarda la movimentazione di merci, anche grazie alle enormi potenzialità dell’intermodalità ferro-nave. L’obiettivo è quello di realizzare, in sei anni, le condizioni strutturali per movimentare 500.000 container, con l’accesso di imbarcazioni più grandi, aumentando anche la capacità del Porto”

“Con la pubblicazione del bando di gara del progetto ‘Ravenna Port Hub‘ – ha concluso il presidente dell’Autorità di sistema portuale Daniele Rossi – raggiungiamo un traguardo storico del quale tutta la comunità portuale deve essere fiera – Sono sempre stato fiducioso che saremo riusciti a raggiungere questo risultato, ci abbiamo creduto, lo abbiamo voluto, con impegno e determinazione e oggi è realtà.

Sono stati anni di grande lavoro e molto ancora dobbiamo fare, per recuperare quanto più tempo possibile nell’approfondimento dei fondali, nell’adeguamento delle banchine, nella costruzione del nuovo terminal container, nella preparazione di quasi duecento ettari di nuove aree destinate alla logistica, nella realizzazione dei nuovi scali ferroviari e dei nuovi raccordi autostradali. Dobbiamo lavorare per il futuro, senza perdere mai di vista il presente.

Per questo abbiamo posto grande attenzione alle modalità esecutive, per ridurre l’impatto dei lavori sull’operatività dello scalo, adottando soluzioni progettuali, anche estremamente complesse che potranno funzionare solo se tutta la comunità portuale saprà mettersi con generosità a disposizione del Progetto. Per tutto questo devo un ringraziamento sincero per la professionalità, la preziosa collaborazione e l’impegno profuso, a tutti coloro che dentro e fuori l’Autorità portuale hanno contribuito al raggiungimento del risultato odierno. Ma un ringraziamento ancora più forte deve essere rivolto agli operatori del porto di Ravenna, alla Città, ai giovani, a tutti coloro che hanno atteso con pazienza e fiducia che questo momento arrivasse, che la storia nuova del nostro Porto potesse iniziare”.

Ti potrebbe interessare anche...