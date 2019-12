Forlì- Cesena. Più investimenti nel Servizio idrico integrato durante il quadriennio 2020-2023.

FORLI- CESENA. Lo scorso 28 novembre il Consiglio locale ATERSIR – l’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti della provincia di Forlì Cesena ha approvato il programma degli interventi da finanziare con la tariffa del Servizio idrico integrato per il quadriennio 2020-23, con un aumento del 7% del volume d’investimenti, rispetto allo scorso quadriennio (2016-19): si passa da 60 milioni di euro a oltre 64,8 milioni, di cui 29 milioni destinati alla manutenzione e alle sostituzioni per obsolescenza.

Forlì-Cesena 2 dicembre 2019. Il Consiglio locale di Forlì-Cesena convocato dal coordinatore Giuseppe Petetta, assessore del comune di Forlì, ha approvato la proposta del Programma operativo interventi (POI) del servizio idrico integrato nella Provincia per il quadriennio (2020-2023), con la previsione di un aumento del 7% rispetto al quadriennio precedente. Gli investimenti passano così dai 60,3 milioni di euro a circa 64,8 – oltre 4 milioni di euro in più per le infrastrutture – così ripartiti: 27,6 milioni per l’acquedotto; 26,2 milioni per la fognatura; circa 11 milioni per la depurazione.

Questi investimenti, che concorrono al costo delle bollette degli utenti di Forlì-Cesena, sono per 47,3 milioni anticipati dal gestore, mentre 17,5 sono finanziati dalle società pubbliche, tra cui Romagna acque e Unica reti.

In particolare nel 2020 gli investimenti previsti sono complessivamente di 16,5 milioni, dei quali 12, 6 di competenza del gestore, 3,9 dalle società pubbliche dei Comuni.

COMMENTO. Il coordinatore del Consiglio locale, l’assessore Giuseppe Petetta, ha espresso soddisfazione per l’andamento degli investimenti nel periodo 2016-2019 presentati dalla struttura tecnica di ATERSIR e per il piano 2020-23: “Intendo evidenziare ai sindaci la dimensione dell’ambizioso piano per il prossimo periodo e assumo l’impegno di rappresentare al gestore l’importanza di questi servizi per i territori, la necessità di realizzare gli investimenti programmati migliorandoli ulteriormente, anche in termine di tempi di realizzazione e qualità e di attivare ATERSIR appieno per un monitoraggio tempestivo ed efficace dell’avanzamento del Piano”.

La presidente di ATERSIR Francesca Lucchi ha trasmesso al Consiglio locale gli impegni del Consiglio d’ambito a sostenere gli investimenti realizzando le attività di competenza dell’Agenzia che presiede, come l’approvazione delle tariffe e la ricerca di modalità di finanziamento più convenienti per i territori e le comunità interessati.

Il Consiglio locale di Forlì-Cesena è composto dai Sindaci dei trentadue Comuni e dall’Ente Provincia; assieme agli altri otto consigli costituisce uno degli organi dell’Agenzia ATERSIR. Gli altri sono il presidente (attualmente Francesca Lucchi, assessora a Cesena), il Consiglio d’ambito, costituito da nove rappresentanti, uno per ciascun Consiglio locale e il Collegio dei revisori, composto da tre membri.

ATERSIR, l’Agenzia partecipata da tutti i Comuni e le Province della Regione, si occupa dei servizi pubblici ambientali, servizio idrico integrato e servizio gestione rifiuti. Creata nel 2011 (L.R. 23/2011) ha sede a Bologna. Trentasette dipendenti per organizzare, gestire, amministrare, controllare 19 bacini territoriali per il servizio gestione rifiuti (distribuiti 43 milioni di euro ai Comuni per obiettivi di economia circolare: raccolta differenziata passata dal 51% del 2012 al 64% del 2018) e 15 bacini per il servizio idrico integrato (zero euro di sanzioni all’Emilia Romagna dalla Comunità europea per depurazione acque; 14,4 milioni di euro in bonus per agevolazioni utenze disagiate; 10,6 milioni di euro per la tutela della risorsa dei Comuni montani e perdite della rete idrica al 25,11% contro il 38% del dato nazionale) .

Ti potrebbe interessare anche...