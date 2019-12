Savignano s/R. Conservazione e valorizzazione degli archivi fotografici. L’esperienza savignanese.

RIMINI

SAVIGNANO s/R. Sabato 7 dicembre dalle 10 alle 13 la Sala Allende (corso Vendemini, 18) si è svolto il convegno ’Archivi fotografici in Emilia Romagna tra conservazione e valorizzazione‘. L’evento, promosso dal comune di Savignano sul Rubicone in collaborazione con IBC Emilia Romagna, ha aperto una giornata che ha visto la città dedicarsi interamente alla fotografia, in coincidenza con gli eventi del trentennale dell’associazione fotografica ‘Cultura e Immagine’.



Al centro delle riflessioni, il tema degli archivi. La città conserva e gestisce il prezioso fondo di fotografia contemporanea d’autore ‘Marco Pesaresi’, affidato al comune di Savignano sul Rubicone dalla mamma del fotografo Isa Perazzini.

Due in particolare i temi che sono stati affrontati nel corso del convegno: ‘Fondo Marco Pesaresi: passato e futuro’ e ’Archivi e raccolte fotografiche in Emilia Romagna‘. Nel dettaglio, i lavori si sono concentrati sul confronto fra le esperienze di Enti pubblici e privati operanti nel campo della conservazione, digitalizzazione e valorizzazione degli archivi fotografici in Emilia Romagna. Nel promuovere l’appuntamento, il comune di Savignano sul Rubicone ha portato la propria esperienza con il Fondo Pesaresi, attraverso esperienze e testimonianze della madre, della sua agenzia fotografica e dei soggetti che tuttora realizzano, con il Comune o autonomamente, attività di promozione e valorizzazione del fotografo riminese.

Il comune di Savignano sul Rubicone svolge da oltre venticinque anni un’intensa attività legata alla fotografia contemporanea d’autore e ha raccolto un cospicuo archivio di immagini, uno dei più importanti in regione. Accanto al fondo fotografico di immagini contemporanee, Palazzo Vendemini - Biblioteca comunale custodisce il fondo completo del fotoreporter Marco Pesaresi (Rimini, 1964 – 2001), uno degli autori più interessanti e originali della scena fotografica italiana degli anni ’90.

IL FONDO PESARESI. Il fondo si è costituito per volontà di Isa Perazzini, madre di Marco Pesaresi, e dal giugno 2015 l’intero archivio fotografico del figlio è stato riunito nei locali di Palazzo Vendemini. Si tratta di un fondo unico composto da oltre 55.000 tra negativi in bianco e nero e colore in diversi formati (35 mm., 120 mm., pellicole 6×9, ecc.), provini su carta, fotocolor, stampe vintage carta baritata e politenata, stampe grandi dimensioni, documenti, progetti fotografici, scritti, oggetti, e altro. Il fondo custodisce inoltre i negativi originali delle immagini pubblicate sui volumi ‘Underground’ (1998), ‘Rimini’ (2002), ‘Con te in ogni luogo’ (2013) e ‘Underground Story‘ (2015).

Una consistente parte del fondo, quella che si trovava presso l’abitazione del fotografo, a Torre Pedrera, è stato oggetto di una dettagliata inventariazione. La gestione e valorizzazione del Fondo Pesaresi beneficia dell’intervento finanziario del Piano bibliotecario 2018 dell’Ibc Emilia Romagna.

Nell’occasione del convegno è stato presentato anche il progetto del Censimento delle raccolte fotografiche in Italia, coordinato dall’Istituto centrale per il catalogo e la documentazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo in partnership con Camera – Centro italiano per la fotografia. Il Censimento è un progetto collettivo nazionale per la conoscenza e la promozione del patrimonio fotografico in Italia, e si configura come ‘una rete di reti’. L’adesione a questo progetto è un primo passo per la condivisione e la messa in rete delle informazioni sui patrimoni del territorio.

Il programma si è aperto alle 10 con il saluto del sindaco di Savignano sul Rubicone Filippo Giovannini. A seguire sono stati gli interventi di Silvia Ferrari, per IBC, Istituto beni culturali della regione Emilia Romagna, di Barbara Bergaglio per Camera- Centro italiano per la fotografia, di Isa Perazzini, presidente dell’associazione ‘Savignano Immagini’ e di Mario Beltrambini, presidente dell’associazione fotografica ‘Cultura e Immagine‘. Ha coordinato i lavori Denis Curti, giornalista e direttore artistico di SI Fest, Savignano Immagini Festival.

Gli eventi dedicati alla fotografia sono proseguiti alle 16, sempre nella Sala Allende, con l’incontro ’Associazioni fotografiche in dialogo. Passato, presente e futuro dell’associazionismo culturale in Romagna’. Alle 18 nella Vecchia Pescheria, corso Vendemini 51, si è svolta l’inaugurazione della mostra collettiva Antologia, 30 anni di Cultura e Immagini dei soci dell’associazione fotografica ‘Cultura e Immagine’.

