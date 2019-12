Bellaria Igea Marina. Entrano nel vivo le Festività. Iniziative in Centro. E il presepe di sabbia.

Natale19_Centro (7)

BELLARIA IGEA MARINA. Mentre entra nel vivo il ricco calendario di eventi natalizi promosso da Fondazione Verdeblu e Amministrazione comunale, ecco annunciati i volti dei grandi dj che animeranno la postazione di via Pascoli nella festa di Capodanno: i dj Molella, Teo Mandrelli e Andrea Mattei. Ai protagonisti dello spazio firmato M2O, si sono unite tante altre postazioni che nella serata di martedì 31 dicembre erano presenti presenti nel centro di Bellaria: essi hanno accolto, tra gli altri, Giorgio Vanni, il tributo ai Queen, i Moka Club e Sergio Casabianca.

Nella marcia di avvicinamento al Natale, invece, è spiccato anzitutto l’appuntamento di venerdì 20 dicembre, alle 21.00 al teatro Astra (con replica per le scuole medie nella mattinata di sabato 21 dicembre, poi di nuovo per il pubblico alle 21.00 di sabato sera).

In scena è andato lo spettacolo promosso da Corale e Circolo Nautico in ricordo delle vittime del ‘Giovanni Clelia’, il peschereccio che nella notte del 20 dicembre 1949 saltò in aria al largo di Ravenna per aver urtato una mina. Una tragedia lacerante, purtroppo non l’unica di questo genere, per l’intera comunità bellariese, in cui morirono otto marinai e due soli si salvarono.

Il weekend è stato poi arricchito dalle attrazioni, dagli allestimenti e dagli appuntamenti esclusivi in programma lungo l’Isola dei platani. Tra questi, la snow globe gigante di piazza Matteotti, dove Babbo Natale e i suoi elfi guidano bambini e famiglie attraverso un bosco incantato, e lo spazio dedicato alla realtà virtuale con oltre settanta ambientazioni create per il diverti­mento; attrazioni che da domenica 22 dicembre a lunedì 6 gennaio saranno fruibili sia alla mattina che al pomeriggio (dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.00; il 1^ gennaio aperte solo il pomeriggio).

Giornata di domenica che è stata arricchita, nel pomeriggio, dalla magia delle ‘invasioni lunari’ e di una nuova parata di cosplayer; l’appuntamento clou, alle 16.00 in piazzetta Fellini, è il meet & greet con gli youtuber Matt & Bise e Gabriele Vagnato.

Porte sempre aperte invece per chi voglia vedere un’altra grande esclusiva del centro di Bellaria, il presepe di ghiaccio più grande d’Italia allestito sempre in piazzetta Fellini. Centro di Bellaria ma non solo, visto che le rappresentazioni della Natività costellano l’intero territorio comunale.

Tra queste, il suggestivo presepe di sabbia realizzato ai bagni 78 e 78 bis, presso il quale era in programma domenica 22 dicembre alle 17.00 l’esibizione del coro gospel Joyspel.

Infine, si ricorda che dal 26 dicembre al 2 febbraio, il teatro Astra propone cinque intramontabili pellicole Disney, riproposte in questi anni dalla casa americana in live action: la prima proiezione è in programma nel giorno di Santo Stefano alle 16.30, con il Re Leone. Organizzata dalla cooperativa Le macchine celibi al pari della stagione teatrale, la rassegna è promossa dal comune di Bellaria Igea Marina e prevede un costo agevolato di 3 euro a film; possibile anche acquistare l’abbonamento per l’intera rassegna a 13 euro.

