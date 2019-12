Cesena. L’oasi di Babbo Natale. Un luogo dove ripiantare gli abeti natalizi dismessi dopo le festività.

( imm. rep.rio) Giardino alberi Natale

CESENA. Ogni anno per Natale si rinnova la calda tradizione degli abeti vestiti a festa, veri protagonisti del decoro natalizio che però il più delle volte non riescono a sopravvivere alle feste.

Quest’anno il comune di Cesena, proseguendo sulla scia delle politiche a favore dell’ambiente, ha pensato di fare un dono a tutti i Cesenati che hanno acquistato un abete vero individuando un fazzoletto di terra di proprietà pubblica dove far collocare a dimora da parte di eventuali richiedenti le piante utilizzate per gli addobbi natalizi. L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è di restituire alla natura gli abeti veri utilizzati per le feste e di dare dunque una nuova possibilità futura a questi alberi, incoraggiando altre scelte più sostenibili per gli allestimenti natalizi (utilizzo di piante a fine carriera, addobbo di piante in giardino).

Pertanto, tutti i Cesenati che hanno acquistato un albero vero per Natale potranno ripiantarlo gratuitamente fino al 31 gennaio 2020 nell’area verde di via Lupa. La zona individuata dal Comune è situata nel quartiere Dismano, nella frazione S. Cristoforo: vi si accede da una traversa di via S. Cristoforo di fronte alla via S. Crispino dalla quale si raggiunge un parcheggio pubblico (piazzale Arcano Francesco). Una volta qui, si dovrà imboccare un viale che costeggia la via S. Giuseppe che conduce all’area verde, definita ‘Oasi di Babbo Natale’, dove sarà possibile piantare autonomamente gli abeti che hanno decorato le abitazioni dei Cesenati fino all’Epifania.

Ti potrebbe interessare anche...