Rimini. Edilizia sportiva, per il 2020 interventi per circa 450mila euro. Grandi impianti compresi.

Flaminio download

RIMINI. Palestre, pattinodromi e stadio: è di circa 450mila euro l’investimento previsto per il 2020 per la manutenzione e l’adeguamento degli impianti sportivi del territorio, inserito nel programma triennale dei lavori pubblici 2020/2022.

Lo studio di fattibilità approvato dalla Giunta comprende per il prossimo anno i progetti per la manutenzione di alcune strutture sportive comunali scelte sulla base delle necessità emerse nel corso degli ultimi mesi e che richiedono interventi per migliorare la fruibilità degli ambienti e l’accessibilità da parte degli utenti. Nel dettaglio nel 2020 si prevede di intervenire alle palestre delle scuole Lambruschini e Panzini, al pattinodromo di via Aleardi/Lagomaggio e a quello di Viserba e infine al campo sintetico dello stadio Romeo Neri.

Sia per il 2020 sia per il 2021 sono stati previsti nel piano interventi per 200 mila euro annui, con opere di manutenzione che interesseranno tra gli altri i centri sportivi di Torre Pedrera, Viserbella, Viserba, Rivabella, Miramare, alle palestre Sforza, campetto via Bramante, ai grandi impianti come il Flaminio e lo stadio del Baseball.

Nel corso dell’anno l’elenco delle opere di manutenzione potrà essere incrementato o aggiornato nel caso emergessero nuove necessità o a fronte della possibilità di accedere a finanziamenti nell’ambito dell’edilizia sportiva.

