Forlì. All’oratorio San Sebastiano la mostra: ‘Fiorire – Il silenzio che si colora’. Aperta fino al 6 gennaio.

FORLI’. ‘ Il titolo dell’esposizione: ‘Fiorire – il silenzio che si colora’ allude al tema principale delle opere esposte, ma anche alle forme di realizzazione: dall’acquarello alla tempera, dall’olio alla fotografia, con tecniche e su supporti tradizionali e non e con l’inclusione di materiali diversi. Qual è il destino dei fiori dunque? Quale l’attualità della sua rappresentazione? Spiega il curatore: ” E’ in questo paradiso perduto, chissà dove , che ci si perde, in questo ‘ cosa‘ della raffigurazione e nel suo ‘come‘:

nei fiori ‘macro’ di Cosetta Gardini ingigantiti , nei loro nomi dipinti anch’ essi, quasi poster di un mondo fiorito, in una PopArt non consumistica , che mette in evidenza assoluta quello che nelle città non siamo più abituati a notare se non addentrandoci in negozi che vendono fiori o in periferici vivai; nel ‘vegetale possibile’ di Sabrina Casadei , negli ideogrammi di piante ancora sconosciute, tutte ancora da scovare e da raccontare in una sensibile essenzialità sia formale che tonale di una certa forza, di un rimando a volte ‘fossile’ di pietrificate riesumazioni; nella puntigliosa coerenza di Sandra Santolini, nella sua ‘ritrattistica’ delle piante pioniere intenzionata a spingere all’evidenza del ‘non visibile’ – respingendo la semplificazione di una pura arte botanica - c’è un tempo preciso nella scelta del ‘senza tempo’ , afferma , che non rinuncia mai alla contemporaneità.

E infine: nel lavoro, infine dell’associazione ‘Oltre il giardino’ per tutte le implicazioni estetico culturali di questo evento e per l’impegno dedicato a diffondere l’interesse per il mondo vegetale e per la realizzazione di conferenze, incontri, visite sul campo, nonché creazione di aiuole, giardini e creazioni vegetali che sono documentate fotograficamente in questa mostra”.

SCHEDA. Mostra fino al 6 gennaio presso l’Oratorio di San Sebastiano a Forlì con le opere di tre artiste forlivesi: i pastelli a olio di Sabrina Casadei, gli acrilici di Cosetta Gardini, gli acquarelli di Sandra Santolini e con le foto di giardini e fioriture dell’associazione ‘Oltre il giardino‘.

La mostra, curata da Alves Missiroli, è aperta con i seguenti orari : mattina 10,00/12,00, pomeriggio 16,00/19,00; 31 dicembre chiuso; 1 gennaio aperto solo pomeriggio.

