Cesena. Arti tessili in mostra . A 'C'era una volta... Antiquariato', sabato 18 e domenica 19 gennaio.

CESENA. Sabato 18 e domenica 19 gennaio si rinnova l’appuntamento con C’era una volta… Antiquariato, la grande rassegna antiquaria nata nel 1999 a Cesena Fiera e nel tempo divenuta un appuntamento fisso per gli amanti di modernariato, antichità, storia, cultura e design, grazie alla presenza di 300 espositori da tutta Italia espositori con un’offerta commerciale che abbina l’antiquariato di pregio al fascino del mercatino di strada.

La prima edizione dell’anno del mercato antiquario propone anche In principio era…il filo in omaggio al ricchissimo patrimonio tessile italiano.

In Principio era… il filo prevede un programma ricco di contenuti, declinati in esposizioni, corsi, dimostrazioni, workshop, a cura di associazioni e scuole provenienti da tutta la penisola, con una parte commerciale realizzata alla presenza di operatori specializzati per la vendita di tessuti, filati, schemi, accessori, editoria, kit e manufatti.

Il ricamo è un’arte antichissima di cui esistono numerose fonti storiche e iconografiche oltre che a frammenti ritrovati in occasione di campagne di scavo archeologiche.

Durante il Medioevo la Chiesa assegna al ricamo il compito di ‘edificazione‘ religiosa con la rappresentazione di figure del Vecchio e del nuovo testamento e la crescente schiera di santi e fino al XVI secolo inoltrato, i ricami sono portatori di tradizioni popolari, leggende e poesia. L’arte del ricamo coinvolge le “nobili et virtuose donne” europee, che trovano un modo materiale e spirituale di evadere dalla quotidianità familiare.

In Italia, fin dal Trecento, sono documentati laboratori in tutta la penisola e in particolare a Firenze. L’arte è conosciuta come Opus florentinum. Molti reperti di ‘pittura ad ago’ attestano una grande qualità e una certa ariosità spaziale tipicamente italiana.L’arte del ricamo si tramanda di generazione in generazione fino ai giorni nostri, un sapere manuale che si ritrova in tutti i popoli e culture.

Il ricamo richiede precisione, volontà e curiosità, le tecniche sono innumerevoli, più o meno complicate e riscuotono interesse in maniera trasversale alle età. Al di là del fare, anche ammirare questi capolavori di manualità, testimoni di un’antica tradizione, è un momento di arricchimento a disposizione di tutti i cultori del bello. In principio…era il filo è è organizzato da Blu Nautilus in collaborazione con TALEA Snc, con il patrocinio del Comune di Cesena e della Provincia Forlì Cesena.

In principio… era il filo

Fiera di Cesena, via Dismano 3845 Pievesestina di Cesena (FC)

Sabato 18 domenica 19 gennaio 2020 – h. 9/18,30

Ingresso € 3 intero – gratuito fino ai 14 anni e dopo i 70

