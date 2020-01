Non solo sport. Arrigo e Mancio, tra cilicio e gloria. Serie A: stecca Conte, vola Lotito e scappa Agnelli.

Mancini e Sacchi download

LA CRONACA DAL DIVANO. Stecca il buon Conte Dracula. Che dona, come d’uso lacrimando, un punticino al suo Lecce, e consente alla Signora di spiccare il suo primo volo. Aquila, permettendo, visto che ( anche volendo) non perde un colpo. Nell’ultima, ad esempio, ha rifilato ben cinque gol alla povera Samp del pur accorto Ranieri.

Piomba nel buio assoluto la banda dl sor DiElle; mentre risorge, poco alla volta, sotto la spinta del provvidenziale Ibra, il Diavolo sedotto e abbandonato dal suo ex perfido padre padrone. Non male anche la Roma, d’un allenatore lusitano che si sta facendo apprezzare assai. Domenica 26, ore 18, dovrà affrontare nel derby quelli dell‘Aquila del Lotito che sta volando più in alto di tutti. Gli consigliamo solo di non considerare lo ‘scontro cittadino’ come un altro (pur impegnativo impegno ) perchè nell’Urbe quello decide presente e futuro. Di tanti. E più di quel che si pensa.

E mentre al Liverpool nel calcio dei nababbi non lo ferma più nessuno, decretando così con largo anticipo l’assegnazione di quel torneo, quaggiù, da noi, nel calcio del Belpaese, una qualche incertezza resta in piedi. Il Conte Dracula, pur lacrimando, attende rinforzi per il contrattacco; l’Aquila, se superasse vittoriosa anche l’ostacolo derby, si metterebbe sulla giusta linea per affrontare nel migliore dei modi la ( decisiva) primavera; e così la Dea, che se tenesse il ritmo ( Coppa permettendo) potrebbe essere la squadra che deciderà le sorti ( checchè ne dica il buon Arrigo da Fusignano) del nostro bello e incerto torneo. Bello, questo sì, nonostante gli stadi brutti, i ‘tintinnega’ e i ‘ bacucchi’ che (altro ) non fanno che recar danno.

Si allunga intanto la lunga lista degli immortali. Immortali dello sport. Dopo Vale, Federer, Fede, Ibra e Sainz ecco mettersi in lista anche la Franci, al secolo Francesca Piccinini, 41 anni, aggregata ai Bustocchi, con la speranza d’approdare in Olimpia. Continuano con successo i due più prestigiosi tornei di volley al mondo.

Cede ( manco dirlo) l’Armani Milano di basket in Coppa. Prosegue invece la buona annata sulle nevi, con il nostro ( e non della provincia autonoma di Bolzano) Paris a contendersi il titolo più prestigioso, quello degli uomini jet, con qualche giovanotto di buone speranze, come l’elvetico Feuz, quest’anno più in palla che mai. Continua la straordinaria stagione di Federica Brignone, regina dello slalom sulle nevi.

Infine, il favoloso Dominik Fischnaller ( anche lui nostro e non della provincia autonoma di Bolzano) ha scritto un’altra epica pagina dello slittino azzurro. Il 26 enne di Bressanone infatti ha vinto la tappa di Lillehammer della Coppa del Mondo diventando campione europeo del singolo. Un successo che porta Fischnaller in seconda posizione nella classifica generale mondiale alle spalle del russo Roman Repilov ( con 86 punti il distacco).

INCERTO MA NON BELLO? La XX di Campionato s’è aperta nell’incertezza. Al vertice, in mezzo e in coda. Che per l’Arrigo da Fusignano non ‘ significa necessariamente bellezza“. L‘Arrigo ha espresso il suo responso durante un incontro con l’ultimo dei suoi successori alla guida della Nazionale, il gran Mancio da Jesi, che al momento tiene sul petto quattro stelle nell’attesa della quinta. Quella all‘Arrigo ( malamente) sfuggita.

Un responso che, tra altri responsi, francamente, comincia a risultare uno poco antipatico. Perchè ombroso ( più o meno) quanto quelle dell’ Ago sul Vale da Tavullia. Perchè ( ogni volta) sembra sottintendere una qualche suo ( inconfessabile) ‘puntiglio’ ( per noi) di non facile comprensione. E accettazione. Un ‘ puntiglio’ che rimanda ( sempre) ad un qualcosa che non si raggiunge mai, quanto un miraggio in pieno deserto.

Quando , invece, se ben si guardano le prestazioni offerte di recente dalle nostre squadre , big e non che siano, nulla ci pare abbiano da invidiare a quelle ( tanto) celebrate dell’ Altrove, da lui portate ( sempre e comunque) a modello. E che modello, almeno di questi tempi, lo sono proprio? A noi, in fondo, che ci frega del loro modo di giocare?

Con quel frenetico calpestare il campo fin ai supplementari che, oltre ad apparir contro natura, logora assai: casi di rottura di menischi e crociati, distorsioni e lesioni di ginocchia e caviglie ( nell‘Altrove ) sono infatti all’ordine del giorno ( noi, al riguardo, tanto per trovarci un pregio, come infortuni tra i cinque campionati maggiori stiamo all’ultimo posto: solo 37 traumi, contro gli 82 della Premier).

Juve, Inter, Lazio e Atalanta, tanto per citarne qualcuna, non scendono in campo ( soltanto) per guadagnarsi la paghetta. Perchè in più occasioni stanno mostrando acume, intensità ( non ancora sospetta) e ( perfino) qualche ritrovato ‘ colpo di genio‘ che nella nostra antica cultura del pallone val bene una messa. Perchè allora non togliersi di dosso il solito doloroso cilicio? Puntando, semmai, a sfruttare al meglio quello che più ci riesce? Rimpinguando la nostra borsa e non le altre, sempre più ricche?

Invece, per quel che riguarda l’opera in corso del gran Mancio da Jesi al belvedere manca poco. Intanto, però, caro Arrigo, la sua non è una squadra migliore delle altre in Campionato. Perchè figlia ( sempre e comunque ) del suo Campionato. Il Mancio infatti non è l’ Ufo ducator d’una squadra aliena.

Che non deve vincere l’Europeo a tutti i costi, sia chiaro, ma ( soprattutto) farci capire se la nostra miniera ha esaurito le sue vene aurifere oppure no. L‘Europeo conta, certo, ci mancherebbe, ma qui non si può che guardare oltre. Oltre. E, a che ad altro se non alla mitica pentastella, più volte sfuggita, e che da troppo attende ?

XX DI CAMPIONATO.

RISULTATI ( parziali). Juve-Para 2-1, Lecce-Inter 1-1, Bologna-Verona 1-1, Brescia-Cagliari 2-2, Genoa-Roma 1-3, Lazio-Samp 5-1, Sassuolo-Torino 2-1, Napoli-Fiorentina 0-2, Milan-Udinese 3-2, Atalanta-Spal.

CLASSIFICA ( parziale). Juve punti 51, Inter 46, Lazio 45 (* una partita da recuperare), Roma 38, Atalanta 35 ( una partita in meno)… Milan 28, Napoli 24 … Lecce 16, Brescia 15, Genoa 14, Spal 12 ( un partita in meno).

INCONTRI XXI DI CAMPIONATO. ( venerdì 24 gennaio ) Brescia-Milan ( ore 20,45); ( sabato 25) Spal-Bologna ( ore 15), Fiorentina-Genoa(ore 18), Torino-Atalanta( ore 20,45); ( domenica 26 gennaio) Inter-Cagliari (ore 12,30), Verona-Lecce (ore 15), Parma-Udinese, Samp-Sassuolo, Roma-Lazio (ore 18), Napoli-Juve( ore 20,45).

CREDITO SPORTIVO. Insiste, lodevolmente, la ‘rosea‘ sul tema stadi. Avanti così fin a risultato raggiunto. Intanto la parola è stata data ad Andrea Abodi, presidente del Credito sportivo, che lancia un appello: ‘ Serve una agenda infastrutturale, si faccia sistema’. Al contempo, mentre lui in foto si rasetta la cravatta spiegando, d’ intenzioni lungo la Penisola ne vanno fiorendo diverse.

Da Milano ( col sindaco Sala passato ai ‘tintinnega’? ) a Roma ( dei ’tintinnega‘ capitale mondiale ? ); da Brescia ( Piano di Fattibilità nel 2020), a Genova ( inizio iter nel 2020); da Bologna ( inizio iter nel 2020) a Verona ( stadio dichiarato di pubblico interesse); da Firenze ( Piano di Fattibilità nel 2020) a Napoli ( nuova Convenzione col Comune) fin a Lecce ( Piano di Fattibilità nel 2020). Com’è noto, hanno già fatto il loro dovere Udine ( impianto bello e ultimato) , Sassuolo ( impianto contenuto e bello) e Bergamo ( bello, ma a metà lavori). Probabilmente ci stiamo dimenticando qualcun altro, ma meglio è star noi smemorati piuttosto che i ‘tintinnega’ a ‘ manducar pane a tradimento‘.

Commisso e il sindaco di Firenze. ” Giovedì – ha rivela Commisso - abbiamo parlato con la Sopraintendenza. La mia intenzione è quella di fare uno stadio nuovo e a Firenze. Dal primo giorno c’è un rispetto reciproco con la città e il sindaco. Io però devo fare quello che è meglio per la Fiorentina. Voglio avere più opzioni, voglio esaminare il bando e i relativi costi.

Oggi l’incontro è stato buono per ragionare di tanti temi”.” I costi e i tempi – ha proseguito Commisso - Uno dei temi di cui abbiamo parlato. A me hanno detto che qui certe cose non si possono fare come negli Usa. In meno di due anni mi è stato detto che mi verrà data la Mercafir, ma non sono sicuro di questo, perchè non controllo quell’area”. In partica, per farla breve, ancora dubbi, ancora incertezze. Meglio allora puntare su soluzione più immediate? Per esempio un restyling del Franchi?

” Ho visto il Sopraintendente – ha completato Commisso - un po’ più flessibile, voglio però capire che cosa si può fare. I miei tre punti non sono cambiati: fast, total control e tempi ragionevoli. Firenze è bellissima, ma limitata per i posti che ci sono per fare lo stadio. La Mercafir è un’area buona, ma forse non ottimale. Se avessi subito 30/50 potrei iniziare immediatamente, ma questo non è possibile.

Ci rincontreremo in un prossimo futuro, ma per adesso non ho ancora nulla di scritto. Voglio più risposte definitive.Qui in Italia ci sono troppi cilindri di potere”. Ostacoli, questi, che sembrano cominciare ad incrinare l’entusiasmo iniziale del patron,rendendolo sempre meno ottimista. Il rischio che tutto vada a cartaquarant’otto è reale. E del resto chi mai resisterebbe ai maneggi dei tanti troppi infiniti ‘ tintinnega’ che altra funzione non hanno che impedire ai bravi di sputtanarli ?

THE ECONOMIST. E’ apparsa in questi primi giorni dell’anno l’edizione 2020 del libretto edito da ‘The Economist’. Certifica, come al solito, il valore delle economie mondiali, donde a primeggiare sono ( ancora ) gli Usa davanti a Cina, Giappone e Germania. Come da copione, con i tanto declamati sorpassi relegati ( ancora una volta ) nel cassetto.

Quelli d‘Oltreoceano, ad esempio, vantano un pil pari a 19.485 mld di dollari contro i 12.238 mld della Cina. Non poco, dopo tutto quello che s’è andato spargendo per il Pianeta. A seguire vengono: Giappone ( 4.872 mld dollari), Germania ( 3.693 mld), India ( 2.651 mld), Regno Unito ( 2.638 mld), Francia( 2.583 mld), Brasile ( 2.054 mld) e Italia ( 1.944 mld dollari). L’Olanda, abituata ( non si capisce perchè) a guardare l’Italia dall’alto al basso, conta ‘ solo’ 831 mld dollari.

Il Belpaese, stando alle cifre sciorinate dall’edizione italiana del celebre almanacco economico, perde posizioni. Una o due. E’ ( al momento) affiancata al Brasile, si stacca però da Giappone, Germania, India, Regno Unito e Francia. Resta, per un terzo, al di sopra della Spagna ( 1.314 mld dollari). Questo, dunque, quanto è messo nero su bianco dagli attenti economisti anglosassoni.

Ma si sa che per il Belpaese i certificati sono ( bene e spesso) carta straccia, al punto che il suo più autorevole quotidiano economico ha dovuto intitolare una sua scioccante ricerca: ‘ Italia del paradosso, dove la ricchezza sembra povertà‘.

E in effetti, se si dovesse mettere in conto quanto resta sommerso ( dalle entrate non dichiarate della malavita fin ad una notoria sistemica evasione) dovremmo essere (se non) superiori (almeno) pari a India, Regno Unito e Francia.

L’origine del pil nostrano ( in %) è data da agricoltura( 2%), industria( 22%, di cui 15% dalla manifattureria), servizi( 76%). La struttura del pil ( in % sul totale) vede i consumi delle famiglie al 61%, i consumi collettivi al 19%, gli investimenti al 18%, le esportazioni al 31% e le importazioni a -21%. Dati, questi, rispettabili, complessi, ma siamo certi di essere in possesso della loro reale entità in un Paese che tende ad ‘ evadere’ a ‘nascondersi‘ sempre e comunque? Ci sono infatti zone del Paese che esibiscono ( in contrasto con quanto dichiarato) manifestazioni di ricchezza ( forse) sconosciute ( finanche) nei paesi che ( ufficialmente) dovrebbero godere di un ben più alto livello di ricchezza singola e collettiva. Chi vuol intervenire?

ALTRE DALLA CRONACA. In questi giorni tra bilanci e preventivi qualcuno sta già pensando a quante medaglie diventeranno azzurre all’Olimpiade di Tokio. Diconsi 37/40 max, più o meno come la Francia, ma meno d’altri paesi che in passato ad Olimpia andavano a fare da comparse. Per Malagò basta una medaglia in più della precedente edizione. Ma lui fa il politico, noi no. Noi d’azzurro vogliamo vedere colorato il cielo. Onde per cui non mettiamo limiti alla Provvidenza, quella che con silente amore sopporta scelte e opinioni degli uomini.

QUANDO ROMBO DI TUONO TORNERA‘. Altra avvincente puntata biografica di Federico Buffa. Su Sky, in due tempi, dedicata al Gigi ’ rombo di tuono’, lombardo di Leggiuno ma sardo d’adozione. Con lui il Cagliari ha vinto uno scudetto. Uno solo. Ma che, per le insondabili alchimie dello sport, vale uno, dieci, cento scudetti conquistati Altrove. Un riscontro eccezionale, ma non proprio strano. Capita anche in altri sport. Nell’auto, ad esempio, dove le imprese di Gilles valgono per quelli della ‘rossa‘ quanto ( e più) di uno, cinque, dieci titoli mondiali. Deve averlo capito il re nero, al suo sesto titolo iridato.

Sta forse capendolo Toto I imperatore d’Austria e Ungheria, che a domanda risponde: ‘ Firmare per la ‘rossa’ ? Sembra una buona idea, ma al momento preferirei andare su Marte con Lewis e vedere se c’è da vincere qualcosa anche lì’.

Tra il serio e il faceto. Com’è Toto. Perchè, a parte che da valente com’è sa che prima o poi la ‘rossa’ tornerà dove più le compete, dovessero gli dei aver disposto altrimenti, non potrebbe altro che tornare sui sentieri antichi percorsi da suoi avi, Goti o Longobardio Unni che fossero, per recarsi ( da umano ) a porgere l’offerta a quella ( divina) ’ rossa‘ che ( per volere degli dei ) un Pegaso alato ha depositato ( proprio) nel cuore della Padania. Con il privilegio unico di dar corpo e anima a storie oltre il tempo. Che di quel che riportano gli almanacchi poco o nulla si curano.

I CENTOVENTI ANNI DEL DIAVOLO. ” Ogni squadra ha il suo Dna. E lì, in quelle minuscole particelle è scritto il destino. Così, se la Juve è figlia della tradizione sabaude tiranneggia in Italia, e se l’Inter ha nel suo carattere quel pizzico di follia che a volte porta alla gloria e a volte al dolore, il Milan ha la sua vocazione internazionale impressa nelle cellule.

Venuto al mondo 120 anni fa per volontà d’un gruppo di uomini d’affari inglesi, gente abituata a guardare oltre i confini dell‘Italia, ha sempre considerato l’Europa come principale campo di battaglia. E non è un caso che gran parte del suo bottino contenuto in cassaforte sia frutto di scorribande all’Estero: 7 Coppe dei Campioni, 4 Coppe intercontinentali, 5 Supercoppe europee, 2 Coppe delle coppe, 2 Coppe latine, persino una Mitropa Cup”. Così la ’rosea’. Per celebrare i 120 anni della incredibile storia rossonera. Con decenni sul tetto del mondo del pallone. Più ammirata che temuta. Perchè leale e combattiva. Puntuale e ( costantemente ) irrorata da grandi talenti.

In proposito, all’improvvido Piontek che dice di volere arrivare al costo di 70 mln per poi andarsene dal Milan, bisognerebbe fargli capire ( a mo’ di esempio per l’intera banda odierna ) che sarebbe più consono che ( proprio) ora dovrebbe cominciare a svestire quella ( pesantissima) maglia per poi ( eventualmente) chiedere di rifarsela assegnare (se e quando) avrà superato ( almeno) i 70 mln di valutazione. Tante ’ schiappe‘ come concentrate al momento, il Diavolo non le ha mai viste.

Quattro sono le grandi epoche vincenti dei rossoneri nel Dopoguerra: quella di Rocco, quella di Sacchi, quella del don Fabio, quella del sor Ancelotti. Dire qual sia stato il parto migliore è impresa improba. Forse gli Immortali più che gli Invincibili. Forse. Certo è che quel ‘ diavolo’ nato da un motto del fondatore Herbert Kilpin di gloria ne ha raccolta lungo la sua luminosa vicenda. Al momento, si trova in insolute ambasce. L’uomo che più le ha dato, le ha anche più tolto. Causa un (ancor) recente infausto passaggio di proprietà che ha lasciato i figli del ’diavolo’ ( a dir poco) sconvolti.

Nel frangente, il ‘ diavolo‘ è trapassato nelle mani d’un fondo americano che l’ha salvato dal default, ma che non è ancora riuscito a riportarlo ai livelli suoi abituali. Investiti dell’impresa sono, in questa fase, due grandi miti della squadra rossonera, Paolo Maldini e Swone Boban, bravi entrambi, seri e attenti, ma ( purtroppo) ancora non abituati a nuotare nell’infido mare magnum in continua agitazione del calcio moderno.

Fatto di tanti danari, di avidi procuratori e ( fors’anche) di pratiche sospettate ma ancora non esplicitamente scoperchiate. Il calcio dei corridori non corrisponde di certo a quanto è insito nel Dna del ‘diavolo’. Abituato a grandi uomini prima ancora che atleti. A geni dallo stampo perso e carismatici, prima ancora che dediti all’uso delle gambe in frenetico roteare.

Aggiornamento. Dal 2015/2016 il Diavolo, il ‘povero’ Diavolo, non ha fatto altro che collezionare tentativi andati a vuoto. E così 467 mln, una cifra da sceicchi, non sono bastati a ricollocarlo laddove la sua storia chiama. Intendiamoci, anche altri grandi club hanno subito lunghi periodi di cattività: il Real, ad esempio, tra la sesta e la settima Coppa dalle grandi orecchie, ha praticato un’astinenza d’ oltre trent’anni; il Barca, poi, ha vinto la prima delle sue cinque Coppe, ‘ soltanto’ nel 1991/1992 ( Londra). Succede. Succederà. Pure alle grandi casate. Anche se, alla fin della veglia, il ‘buon sangue‘ tornerà a far sentire ( di certo) le ragioni della nobiltà antica.

TURNO CONCLUSIVO DI CHAMPIONS. Risultati dell’ultimo turno a gironi Champions. Passa ( come secondo) il Napoli ( 4-0 al Genk) che però licenzia il sor Carletto; non passa l’Inter ( 1-2 contro le riserve del Barca) che però il sor Conte se lo tiene. Cose da Belpaese. Imponderabili. Carnascialesche. Dove tutto è e nulla è. Che dire? Che al sor Carletto ( volato all’Everton) andrà a carpire il posto quel ‘ grinta’ del Gattuso, che il sor Conte resterà saldo al timone della Beneamata, più ‘ mal educata’ che ‘ sprecona‘, visto che il suo mister di imprese in Europa oramai più ‘ galoppata’ che ‘ ragionata‘ ne riescono poche assai.

L’ essersi lasciato sfuggire l’ennesimo trofeo continentale, è diabolico, caro mister. Ripetitivo e diabolico. E finirà che nessuno più le darà ascolto, come a quello del ‘ lupo al lupo’.

Ora la Beneamata, fuor di Champions, dovrà accomodarsi in Europa League, ma non sarà la stessa cosa. Non quella che i 70 mila di San Siro attendevano, non quella che la proprietà cinese riteneva possibile. Perchè se è vero che davanti pur rimaneggiato stava un Barca, altrettanto vero è che la squadra mandata in campo da Valverde era battibile, senz’altro battibile, almeno dalla metà campo in giù.

Ma tant’è. Certo è che con questo andazzo rischiamo nel ranking di vederci rimontare pure dai tedeschi, dopo avere insidiato il secondo posto agli inglesi. In generale, di queste cose, nel Belpaese del calcio se ne fregano. Eppure hanno il loro valore, da non sottovalutare, allegramente, nell’attesa ovvio che qualche bacucco ( e bacucca) cominci a dare ( finalmente) il ‘via libera’ ad una nuova e adeguata generazione di impianti sportivi.

E a passare sono state la Signora ( 2-0 ai tedeschi) e la Dea ( 3-0 agli ucraini). E se la prestazione della prima rientra nella ‘normalità’ , quella della seconda resterà come una delle imprese più belle ed inattese del Paese dove tutto può accadere. In questo modo portiamo tre squadre agli ottavi, come i tedeschi. Ora, il futuro, sta tutto nelle mani di chi andrà a pescare la pallina giusta, perchè se così sarà non è detto che la Dea ( più che il Napoli) possa riservare una ulteriore sorpresa.

Per quel che riguarda l’Europa League, ‘ mezz’ indecorosa’ è stata la prestazione della Roma ( che comunque passa come seconda del girone, con un pareggio 2-2) e del tutto ‘indecorosa’ quella della Lazio ( o-2), già col piede in fossa. Che ci è andata a fare in Europa l’aquila di Lotito ( forse) manco il rude ( e serio) Igli Tare può spiegarlo. Questa volta ( piacere nostro ) l‘Inzaghino non ha lacrimato, limitandosi a sputare la verità : ” Quest’anno la società ha fatto altre scelte rispetto all’Europa“. Già, ma se ( prima della scampagnata) avessero lasciato il posto ad un’altra consorella più volenterosa ( e dignitosa) non sarebbe stato meglio? Per noi, per loro, e per il calcio italiano che tanti detrattori ha?

Nel frattempo, in Albione, lo scapigliato conservatore nazionalista Johnson s’è aggiudicato il lungo duello pro e contro Brexit. Con ( inattesa) maggioranza assoluta. Di qui in avanti, forse già intorno a Natale, potrà realizzare il sogno antico ( o datato) di tornare in mare per rinverdire le glorie dei bucanieri ( o pirati) di sua maestà. Che predando e affondando un galeone dietro l’altro si sono costruiti un impero sui cinque continenti.

Roba d’altri tempi, purtroppo, perchè la globablizzazione pone oggi altri rapporti di forza, già evidenti, semmai da affrontare insieme e non da soli, ma lo ‘ scapigliato nazional-conservatore‘ ci proverà. I suoi punti di forza sono: la lingua, il neo costituendo paradiso fiscale, la sottrazione dei migliori cervelli al campo nemico e l‘appeal d’una metropoli cosmopolita ( ma anche bersagliata dal terrorismo) come Londra. Ce la farà? E gli altri che fanno, staranno ad ammirarlo? E comunque, in ogni caso, per l’Europa ( semi) carolingia di Merkel e Macron se questa non è un’altra (sonora) sconfessione, o debacle, poco ci manca.

CRONACA.

GIRONE EUROPEI 2020. Sono stati estratti i gironi dell‘Europeo di calcio 2020. Ci hanno dato Turchia ( con la quale s’apriranno le danze il 12 giugno, all’Olimpico di Roma), Svizzera e Galles. Per carità, assolutamente da non sottovalutare, ma certo non il top di quel che passa il pallone del Vecchio Continente.

Se girone di ferro c’è ( tra i sei che andranno in campo) quello è formato da Francia ( campione del Mondo), Germania ( campione di Tutto) e Portogallo ( campione d’Europa uscente). Per la giovin e ribalda truppa del Mancio da Jesi che ‘ tutti rispetta ma nessun teme‘ proseguirà dunque il lungo e difficile percorso di risalita verso la tanto auspicata pentastella.

NUOVE INTENSITA’. Ultimamente, in concomitanza con la partita Atalanta-Juventus partiva sul tivù anche West Ham- Tottenham, col redivivo Mou Mou in panca al posto dl buon Pochettino. Si fanno tanti confronti tra le nostre e le altrui prestazioni, che non abbiamo resistito dal praticare zapping tra l’una e l’altra offerta Sky. Ad occhio e croce, diciamo a caldo, di ‘ differenze‘ clamorose non ne abbiamo colte tante. Intanto sugli stadi, con quello della Dea in totale rifacimento da completare entro il 2022. E che ( una volta rifatto) sarà un bel stadio, con una incombente e calda tribuna Nord, stile Borussia, e una cornice per circa 25 spettatori comodamente accolti. Cosa che altrove, lungo la Penisola, non sarà possibile ai più per anni ancora.

Anche sulle prestazioni in campo, ci è sembrato di vedere confronti non proprio dissimili. Intensi, coinvolgenti. Con Mou Mou che ha rischiato nel finale, passando da un 3-0 a un 3-2, e la Dea che è crollata ( sempre) nel finale passando da 1-o a 1-2 a 1-3. Il West Ham per qualche sfasatura, la Signora per quel novero di ‘artisti’ pronti a balzare fuori da cilindro quando meno te l’aspetti.

C’è qui da aggiungere, che a Londra si lottava per la zona retrocessione ( West Ham 13 punti, Tottenham 14), a Bergamo per la vetta della classifica. Ma questo poco conta. Spettacolo là, spettacolo qua. Per star in concorrenza basterebbe fare come stanno facendo non solo alla Juventus ma anche all’Atalanta. Entrambe in varia misura esemplari, per mantenere anche nel Belpaese l’amato gioco ’dietro ad una palla’ lassù, in alto, tra i più ammirati al mondo. Come del resto è stato, fin a quel mitico Triplete.

DIVAGAZIONI.

IL CALCIO DI RIGORE. Luci su Gianfranco Teotino, sempre autorevole, ma che quando interviene non si sa mai se è per ‘ mettere dell’avviso‘ il nostro calcio o per ‘ deprimerlo‘. Nella rubrica sulla ‘rosea’ ‘ Calcio di rigore’ esterna: ‘ E poi c’è chi si stupisce che dal 2010 nessuna squadra italiana riesca a vincere una Coppa europea. Eravamo i primi, ora siamo gli ultimi. Prima che in campo, alla cassa, quando tutti gli studi dimostrano una correlazione diretta fra successi calcistici e fatturato, sempre più rare le eccezioni. I penosi teatrini che caratterizzano le vicende della Lega, la cosiddetta Confindustria del pallone che ha molti più poteri che non la Confindustria vera, non bruciano solo la credibilità del sistema, ma anche le sue risorse potenziali’.

‘Quando nel 2009 i soliti noti portarono Maurizio Berretta alla presidenza, la Serie A si stava già allontanando dalla Premier, ma in materia di ricavi da diritti televisivi era saldamente davanti a Liga, Bundes, mentre oggi è scavalcata perfino da Ligue 1 francese. Negli ultimi dieci anni – rincara Teotino - il totale dei proventi televisivi, fra diritti domestici ed esteri, è aumentato del 243% in Inghilterra, del 222% in Spagna, del 202% in Germania, del 75% in Francia e soltanto del 52,4% in Italia.

E invece Lotito e compagnia di giro, alleati a seconda delle convenienze del momento, continuano a tenere in scacco le opportunità manageriali della Lega, usando tutte le armi di sbarramento a disposizione … Basti un dato – conclude – per capire meglio quanto valore sia stato dissipato: nella stagione 2003/2004 la Roma fatturava 132 mln e il Barcellona 122 mln; nel 2018/19 la Roma è arrivata, grazie alle plusvalenze, a 380 mln, ma il Barcellona a 990 mln!’.

Ascoltiamo ( leggiamo) sempre con interesse gli interventi del Gianfranco. Non sono campati per aria. Resta però il fatto che di qualche inciampo son vittime: e chi dice infatti che alle Coppe non si possa arrivare prima ( e contro) ogni contabilità, magari nel 2020? Le premesse ( in questa tornata) sono incoraggianti. Inoltre se è il danaro a farla da padrona, perchè le squadre di stato ( più o meno legali) degli sceicchi ( Psg e City) alle Coppe continuano a guardar attraverso il binocolo ?

Mercoledì 15 gennaio, Teotino è tornato ad imperversare in ‘Calcio di rigore‘ sulla infelice condizione economica del nostro pallone. Un mondo dove solo i ricchi ridono. I dati di Deloitte in questo senso sono impietosi. Senza tener conto di plusvalenze e trading dei giocatori, il bilancio del Barca si è chiuso ( ufficialmente) con 990 mln di ricavi, mentre per quello di previsione si paventa di oltrepassare ( per la prima volta al Mondo) il miliardo. La Juve, in tal contesto, non solo grazie a Ronaldo, è entrata nelle top ten del pallone, ma con quasi 400 mln meno del Barca. E’ cresciuta del 16%, ma meno del Barca ( +21, 7 %), del Psg ( +17,4%) e Liverpool ( +17,7%).

Recuperare il terreno è sempre più difficile per le italiane. Anche perchè le big non vivono più di soli diritti tivù. Che hanno ormai un peso che va dal 25% al 38%. Occorre conquistare quindi nuovi mercati, nuove entrate attraverso nuove iniziative commerciali e non, ma che noi con gli stadi che abbiamo siamo già dei miracolati a sentire che crescono gli spettatori. Con l’eterno manipolo d’indefessi ignoranti, ma crescono.

Così come crescono i conti del pallone altrui. L’Inghilerra, Brexit o non Brexit, è arrivata alla vetta di 5,44 mld; la Germania ( che sorpassa gli Iberici ) a 3,16 mld ; la Spagna a 3,15 mld e l’Italietta nostra a 2,31. Come i gamberi. Gli altri volano, noi torniamo al palo, o quasi. Del resto qualche ‘sveglio’ in Europa ancora circola, da noi invece tra quelli che tra ’tintinnega’ e ‘ mangian pane a tradimento’ di ‘svegli‘ ( al momento) non c’è manco l’ombra.

COPPA ITALIA OTTAVI DI FINALE. Tornino-Genoa 6-4 dcr, Napoli-Perugia 2-0, Lazio-Cremonese 4-0, Inter-Cagliari 4-1, Fiorentina-Atalanta 2-1, Milan-Spal 3-0, Juve-Udinese 4-0, Parma-Roma o-2. Quarti dal 21 al 29 ( ore 20,45).

DEMOCRAZIA PIATTAFORMA ROUSSEAU. Le Regionali ( fissate per il 26 gennaio) e il caos M5S. Sulla celebrata ( e misteriosa) piattaforma Rousseau il 71% del cinquestelle è favorevole alla lista di partito in Emilia Romagna e Calabria. Sconfessando ( per la prima volta) la linea del Di Maio, che voleva proiettarsi già sugli Stati generali. Segno, questo, d’un evidente malcontento interno. Che il ‘ trentenne prodigio’ non riesce a contenere. E poco importa se il ‘santo comico fondatore’ è corso ( rapido ) in quel dell‘Urbe per pacificare gli animi. E ribadire la leadership del Di Maio.

In breve, in questi ultimi anni, il consenso grillino si è prosciugato, come hanno inizialmente testimoniato le regionali in Abruzzo, Basilicata, Sardegna. E non era stato per la nota difficoltà ad imporsi nei test locali, dove serve una struttura forte sul territorio e candidati rappresentativi. Il M5S è crollato anche in test chiaramente politici, come le Europee del 26 maggio scorso, scendendo al 17%. Poi c’è stato lo ‘strappo’ con la Lega e la formazione d’un nuovo governo. Cambio di colori, formazioni, ma non di risultati, vedi il recentissimo voto in Umbria. L’impressione è che per il ‘ trentenne prodigio‘ sia iniziato un mortale conto alla rovescia. Con quali esiti si vedrà. Certo non si andrà per le lunghe, visto che il 26 gennaio 2020 sta ormai dietro all’angolo.

DOVE LA RICCHEZZA SEMBRA POVERTA’. Che il Belpaese non sia quel che si sbandiera, all‘Estero ma anche da noi, non ci sorprende. E questo, più o meno, in ogni campo. Politico, economico-finanziario, della ricerca, del sociale, dello sport. Quando nel calcio ci vengono a sbandierare altri tornei, per buona parte ci soccorre il riso. Riso sornione di chi lascia parlare l’interlocutore a suo piacimento, ben sapendo che va spargendo al vento ciance, la più parte ciance, di poco o nullo peso.

Infatti che potrebbero dire gli esterofili davanti ad una nostra squadra che ritrovasse la Coppa dalle grandi orecchie o un altro Europeo da mettere in bacheca?

Sembrano approdi lontani, eppure, chissà, mai dire mai con gente come la nostra. Sport, calcio, ma anche economia, o meglio, finanza. Dove, quotidianamente, veniamo terrorizzati da omelie catastrofiche, spread svolazzanti su chiamata, baratri pronti ad aprirsi da un’ora all’altra. Ma stanno davvero così le cose? E c’è ancora qualcuno in questo Paese ( perennemente) diviso tra Guelfi e Ghibellini, Rossi e Neri, Salvini e anti Salvini, che veleggia super partes, pensando non al magro orticello proprio ma al gran campus comune? Forse, sì, non disperiamo. Intanto leggiamoci questa ( inattesa) inchiesta del colorato quotidiano milanese. Noto per trattare d’economia. Ma anche d’altro.

L’Italia- si legge nella sopra citata inchiesta del Sole 24 Ore - resta un Paese polarizzato, anche se meno che altrove… Ciò che non torna è la fotografia fiscale dove il 5,3% è la quota di contribuenti che dichiarano più di 50 mila euro di reddito annuo e paga il 40% dell’Irpef… Il sommerso è probabilmente ciò che caratterizza l’Italia. Sommerso che per l’Istat vale 210 mld circa… Sommerso fatto di comportamenti border line, di zone grigie, di irregolarità elusive e furbesche, forse minute, ma diffusissime che, alla fine, diventano una gigantesca variabile macroeconomica …

In Italia il reddito complessivo è di 1200 mld ed è composto da stipendi e pensioni. La vera sorpresa è nel dato della ricchezza che è composta da immobili, strumenti finanziari, depositi e cash. Un Paese da record con 10 mila mld, 8,4 volte il reddito, un multiplo che in Europa non ha eguali: la Germania è a 6,5 mentre Francia e Gran Bretagna sono a 7,9. Il 50% della ricchezza dell‘Italia è concentrata sul proverbiale mattone…

Oltre a questi, ci sono dati che certificano un Paese che ( bene e spesso) non si vuol vedere. Il risparmio gestito, vale a dire il patrimonio accumulato dalle gestioni collettive e da quelle di portafoglio, è ormai di 2.280 mld e quest’ ultimo dato del novembre 2019 è cresciuto del 13,9%. Si tratta di un ammontare di ricchezza quasi pari all’intero debito pubblico che, ad ottobre 2019, era di 2.447 mld.

Gli Italiani non smettono di far crescere anche i depositi che sono ormai oltre 1700 mld, più o meno quanto il Prodotto interno lordo ( intorno 2 mila mld) Sono dati, questi, che in Europa ( chi demonizza il nostro debito pubblico per farne al nostro Paese una colpa), con reazione più attinente all’etica che non all’economia, soprattutto se si considera il contesto, inequivocabile, dove il debito è più che sostenibile. Anche se, naturalmente, da far scendere rispetto ai livelli attuali…

Si veda altro in fondo a questo ’giornale’.

LARGO AI RAGAZZI DEL MANCIO. Jesi, di capitani di ventura ne conta diversi. Di certo, però, quello che lascerà impronta duratura sarà il Mancio, che sta radunando una truppa azzurra degna del suo inestimabile passato. Senz’altro occorrerà tenersi prudenti, come storia comanda, ma se è vero che il buon giorno si vede dal mattino, questo, quello appena iniziato, non potrà che confermare la sapienza antica.

Sfogliando gli almanacchi è raro vedere una squadra azzurra infliggere punizioni severe agli avversari. Nove gol, se non andiamo errati, mai sono entrati in una rete altrui. Anche per quell’atavica civile forma di rispetto che i nostri combattenti hanno sempre avuto verso il nemico vinto. Vinto ma non umiliato. Cosa, questa volta, resa non possibile contro i bravi ragazzi d‘Armenia, che null’altra sfortuna hanno avuto che quella d’incontrare sulla loro strada una nascente pentastella.

QUALE FUTURO MAESTRO ? Valentino Rossi ancora, nel 2020 e 2021? ” Penso che il Vale - dice sulla ‘rosea‘ Silvano Galbusera, 62 anni, meccanico, che il Maestro conosce e bene – aspetterà la moto nuova prima di decidere. Se sarà un passo avanti e diventerà competitiva, credo che farà il 2020 e il 2021, poi non so. Fisicamente non vedo problemi in lui, controindicazioni per battagliare per il podio o una vittoria. Non gli manca niente. Anche nelle gare toste non l’ho mai visto affaticato più di tanto”.

IL SALA CHE NON T’ASPETTI. Un weekend dove tutto ( o quasi) si è concentrato sulle Finals di tennis ( con il nostro Berrettini) e sul calcio ( con il dodicesimo turno di Campionato). Il nostro non ce l’ha fatta contro il grande Djoko, ha riprovato ( meglio riperdendo in due set) contro re Federer. Intanto fa esperienza, matura. Visto che a 23 anni di pagnotte per crescere ne può mangiare ancora tante e senza abbuffarsi. Semmai i fari vanno accesi questa volta su Sinner, il diciottenne altoatesino che è riuscito ad incantare Milano aggiudicandosi il Next Gen, un ’ mondialino‘ per giovani.

Anche qui, contrariamente ai soliti menagrami, qualche giovincello comincia a rispuntare sull’erba ( o sul cemento) d’un campo da tennis. Con grandi prospettive. Lasciamoli quindi crescere in pace, come conviene a quell’età.

Passando al calcio, al nostro torneo da più parti ridimensionato, abbiamo avuto modo di non condividere ( ancora una volta) il sacro parere di soloni, e urloni, che ci vorrebbero vedere sempre in minorità rispetto a questo o a quello.

A noi, francamente, pare di vedere i nostri correre all’uopo. Con partite avvincenti quanto e più della Premier. Forse è in Champions ( e Coppe) che la differenza di ‘intensità‘ diventa macroscopica anche perchè ( tuttora) non è stata fatta chiarezza su quel che mangiano da noi e nell’ Altrove, se dolce bresaola di Valtellina o salato stoccafisso dei mari del Nord, per correre ( nei 3o’ finali) come mustang indiani all’assalto di fort Apache.

E comunque, ha dovuto tribolare la Beneamata che è riuscita a strappare il bottino pieno all’Hellas Verona solo e soltanto grazie ad una prodezza del Barella. Non se la passa bene il sor Carletto, che tra presidente vulcanico e giovinastri in ammutinamento per via dei rinnovi, non è riuscito ad andare oltre ad un anonimo 0-0 contro il Genoa del buon Thiago. E’ tornato finalmente alla vittoria ( incassando gol) quel piangina dell‘ Inzaghino; non ce l’ha fatta invece la Roma del buon Fonseca, che a Parma ha dovuto lasciare l’imbattibilità esterna. Parma, sì , una di quelle ‘minori‘, tanto bistrattate dai soloni nei loro raffronti coi tornei d‘Oltralpe e che, invece, gioca bene, con ritmo, e acutezza di soluzioni.

E’ uscito ancora a capo chino dallo Stadium di Torino il Milan del buon Pioli, battuto sul finire da una prodezza del Dybala. Per lui, ora, si fa spazio nella pagina di destra, quella da non prendere alla leggera, perchè finire inghiottiti nel vortice della retrocessione ci vuol niente. Se ben rammenta, gli è già capitato, molti anni fa. Del resto poco o nulla lo rassicurano le esternazioni di quel bravo ragazzo del Maldo che se bandiera in campo era altrettanto non sa esserlo dietro una scrivania. Dire che se vede che le cose non vanno come si aspetta in tempi ( relativamente) brevi, può telar via, non è il massimo della responsabilità. O meglio della dedizione in un frangente ( davvero) difficile di una società che vanta ‘ immortali‘.

Cattive nuove a Milano arrivano anche sul tema stadio. I ‘fenomeni’ della politica, sindaco Sala in testa, hanno pensato bene di dare un sì vincolato a Milan e Inter. Lor signori vorrebbero meno edifici e salvare il vecchio San Siro. Sulla questione edifici, senza chiedere la luna nel pozzo, si può discutere, anche perchè rivitalizzare quella zona di Milano sarebbe urgente e non secondario; per quel che riguarda invece la salvezza del vetusto monumento, col cuore vorremmo tanto associarci, ma con un minimo di ragionamento appare evidente che il desiderata è di quelli ( ormai) fuori dal mondo. Infatti: come, quando e con quali costi verrebbe ‘ salvato’ ?

All’esborso, eventuale, chi provvederebbe Sala e soldi pubblici o chi altri? Inoltre a che potrebbe servire un impianto di tal dimensioni, forse ad ospitare incontri di calcio femminile e giovanile ? Signor Sala, crede davvero che ciò sia la destinazione ottimale per il (restante) futuro di tale prestigioso irripetibile manufatto sportivo? Importante, però, è non tirar ora troppo la corda, da politici o politicanti qual dir si voglia, perchè se i Club dirottassero su Sesto non avrebbero di certo danno quanto invece ne avrebbe Milano, e ( nell’ispecie) la strategica, vasta e ( abbandonata?) zona San Siro.

RISULTATI GIRONI CHAMPIONS ( GRUPPO C) Atalanta-City 1-1; Dinamo Z.-Shakhtar 3-3; ( GRUPPO D) Lokomotiv- Juve 1-2, Bayer L. -Atletico Madrid 2-1; ( GRUPPO E) Liverpool-Genk 2-1, Napoli-Salisburgo 1-1; ( GRUPPO F) Barca-Slavia 0-0, Dortmund-Inter 3-2.

CLASSIFICHE GIRONI CHAMPIONS . ( GRUPPO C) City punti 10, Dinamo Z. 5, Shakhtar 5, Atalanta 1; ( GRUPPO D) Juve 10, Atletico M 7, Lokomotiv 3, Leverkusen 3; ( GRUPPO E) Liverpool 9, Napoli 8, Salisburgo 4, Genk 1; ( GRUPPO F) Barca 8, Dortmund 7, Inter 4, Slavia Praga 2. A completare il girone mancano due incontri: Atalanta-Dinamo e Shakhtar- Atalanta; Juve-Atletico M, Leverkusen- Juve; Liverpool-Napoli, Napoli-Genk; Slavia-Inter, Inter-Barca.

ALCUNI RISULTATI XI CAMPIONATO. Roma-Napoli 2-1, Bologna-Inter 1-2, Torino-Juve 0-1, Atalanta-Cagliari 0-2, Genoa-Udinese 1-3, Milan-Lazio 1-2.

CLASSIFICA XI CAMPIONATO ( parziale) Juve punti 29, Inter 28, Roma 22, Atalanta 21, lazio 21, Cagliari 21, Napoli 18, Fiorentina 18 … Milan 13.

INCONTRI XII GIORNATA. ( sabato 23 novembre) Atalanta -Juve ( ore 15), Milan-Napoli( ore 18), Torino-Inter ( ore 20,45); ( domenica 24) Bologna-Parma ( ore 12,30); Roma-Brescia ( ore 15), Sassuolo-Lazio, Verona-Fiorentina, Sampdoria -Udinese, Lecce-Cagliari ( ore 20,45); ( lunedì 25 novembre) Spal-Genoa ( ore 20,45).

RISULTATI XII CAMPIONATO. Sassuolo-Bologna 3-1; Brescia-Torino o-4, Inter-Verona 1-2, Napoli-Genoa 0-0; Cagliari-Fiorentina 5-2, Lazio-Lecce 4-2, Sampdoria-Atalanta 0-0, Udinese-Spal 0-0, Parma-Roma 2-0, Juve-Milan 1-0.

CLASSIFICA ( PARZIALE) XII CAMPIONATO. Juventus punti 32, Inter 31, Lazio e Cagliari 24, Roma 22, Atalanta 21, Napoli 19 .. Milan 13 … Spal 8, Brescia 7.

RISULTATI XIV CAMPIONATO. Brescia-Atalanta 0-3, Genoa-Torino 0-1, Fiorentina-Lecce o-1; Juve-Sassuolo 2-2, Inter-Spal 2-1, Lazio-Udinese 3-0, Parma-Milan 0-1, Napoli-Bologna 1-2, Verona-Roma o-3.

CLASSIFICA ( PARZIALE) XIV CAMPIONATO. Inter punti 37, Juve 36, Lazio 30, Roma 28 … Napoli 20 … Milan 17 … Genoa 10, Spal 9, Brescia 7.

RISULTATI XV GIORNATA CAMPIONATO. Inter-Roma 0-0; Atalanta-Verona 3-2, Udinese-Napoli 1-1, Lazio-Juventus 3-1; Lecce-Genoa 2-2, Sassuolo-Cagliari 2-2, Spal-Brescia 0-1, Torino-Fiorentina 2-1, Samp-Parma 0-1, Bologna-Milan 2-3.

CLASSIFICA XV CAMPIONATO. ( parziale) Inter, punti 38; Juve 36, Lazio 33, Roma 29, Cagliari 29, Atalanta 28, Napoli 21 … Milan 20 … Genoa 11, Brescia 10, Spal 9,

CLASSIFICA XVI CAMPIONATO. Inter, Juve punti 42; Lazio 36 (* una partita in men); Roma 35; Atalanta 31; Cagliari 29… Genoa punti 11.

PARTITE XVIII CAMPIONATO. ( domenica 5 gennaio) Brescia-Lazio ( ore 12,30), Spal-Verona( ore 15), Genoa-Sassuolo( ore 18), Roma-Torino(ore 20,45); ( lunedì 6 gennaio) Bologna-Fiorentina (ore 12,30), Atalanta-Parma ( ore 15), Juve-Cagliari, Milan-Sampdoria, Lecce-Udinese, Napoli-Inter ( ore 20,4).

CLASSIFICA XVIII CAMPIONATO. Inter e Juve punti 45, Lazio 39, Roma 35, Atalanta 34, Cagliari 29, Parma 25, Napoli 24 … Milan 22 … Brescia 14, Genoa 14, Spal 12.

PARTITE XXIX CAMPIONATO. ( sabato 11 gennaio) Cagliari-Milan 0-2 ( ore 15), Lazio-Napoli ( ore 18), Inter-Atalanta( ore 20,45); ( domenica 12 gennaio) Udinese-Sassuolo (ore 12,30), Fiorentina-Spal (ore 15), Samp-Brescia, Torino-Bologna, Verona-Genoa ( ore 18), Roma-Juve (ore 20,45); ( lunedì 13 gennaio) Parma-Lecce( ore 20,45).

CALENDARIO CAMPIONATO SERIE A 2019/2020. E’ iniziato il 25 agosto 2019 e finirà il 24 maggio 2020 l’attuale Campionato. Il nostro Campionato, che nonostante scarsa dirigenza, insignificante attenzione politica e stadi ancora del secolo scorso, resta il più ‘ duro e bello‘ al mondo per le sue intrinseche e sorprendenti difficoltà storiche, agonistiche e caratteriali.

Attecchite e radicate all’ombra dei mille campanili. Addobbati da storie, personaggi, passioni che altrove manco si sforzano di capire. Danari a parte. E se a dominare c’è n’è una su tutte, l’augusta Signora di Torino, a rendere vivo fino all’ultimo secondo l’agone ci pensano le altre. Tutte le altre. Per un motivo o l’altro. Tutti validi. Tutti interessanti. Tutti da ascoltare.

E comunque tali da non farci dormire come invece capita in altri ( celebrati) tornei gemelli che già sotto l’albero di Natale, bene e spesso, in questi ultimi anni, depositano il pacco-dono d’uno scudetto ( risultato) anticipato. Il calendario ha tenuto conto, questa volta, di tanti distinguo. Che non stiamo a riprenderli. Ci sarebbe da perderci la testa. Ci fidiamo. Ci affidiamo.

Quel che estrapoliamo è che gli incontri tra le big five si disputeranno tutti in giornate diverse. Per la Coppa Italia, infine, finale in calendario per il 13 maggio.

ALTRO DI SPORT

* Prima del crollo, due eventi: una fantastica Olimpia Milano di coach Messina che batte il Barca e s’insedia ( con Barca e Cska) in vetta alla classifica di Eurolega ( sesta giornata).

* Vincenzo Novari, 60 anni, è stato indicato trasversalmente all’unanimità Ceo del Comitato organizzatore di Milano-Cortina. L’ufficializzazione del suo nome è arrivata dal ministro Vincenzo Spadafora. Novari sarò la guida manageriale del Comitato che sarà presieduto, senza deleghe operative, dallo stesso Malagò. A caldo, diciamo che si è trattato d’una bella pagina italiana. Dopo tanto soffrire, finalmente, tutti d’accordo per un grande obiettivo.

POCO DA DIRE. Sulle moto c’è poco da dire, se non il solito plauso al solito ‘cade non cade’ avviato a superare negli almanacchi il Maestro di Tavullia e il remoto Ago. La vera nota positiva è data dal titolo mondiale di Della Porta nella Moto3. Un altro talento che va ad aggiungersi ai numerosi altri giovani talenti azzurri già in pista e che si aspetta di vedere definitivamente sbocciare magari il prossimo anno.

Visto che al Maestro non intendono fornire una moto all’altezza, inevitabile è orientarsi verso le nuove leve. Tante. Promettenti. Nulla di nuovo anche nell’auto, dove a vincere è sempre il re nero. Favorito, anche questa volta, da una serie di circostanze, non ultimi i ‘ pastrocchi’ in casa della ‘rossa’. Così anche il fenomenale Carletto del feudo dei liguri Grimaldi non pote altro che restare al palo. Quando il Toto vorrà togliersi di dosso quella bianca camicia da corsia ospedaliera per indossare l’altra che di ’rossa’ passione colora le piste del mondo, sarà sempre tardi. Mediti. Decida. Decidano.

NOVITA’ IN ARRIVO PER LA F1. Novità in arrivo nella F1. Grosse. Speriamo solo che non siano state pensate ( come in passato) per ‘infinocchiare’ la ‘rossa’. Che anche se ‘povera’ come agli albori resterebbe comunque e sempre la ‘rossa‘. Ovvero, per chi è duro di comprendonio e di cuore: non ( più) un auto ma ( oramai) un mito. Guadagnato ( lo si chiarisca agli sprovveduti) non barando ma incantando.

Le novità. Per la parte sportiva della F1, il calendario si potrà allungare ad un massimo di 25 Gp. I weekend di gara saranno compresi in tre giorni. Il venerdì mattina ci sarà spazio per le dichiarazioni di stampa, mentre nel pomeriggio inizieranno le prove libere.Le verifiche tecniche si svolgeranno il venerdì mattina e la configurazione delle monoposto non potrà più variare per il weekend sia in qualifica che in gara.Il tutto per contenere i costi. Il nuovo regolamento finanziario limiterà a 175 mln di dollari ( 157 di euro) le spese del team calcolate su 21 Gp. Sono previste modulazioni della spesa in base a ingaggi piloti, bonus vari, costi attività extra F1 e i tre stipendi più alti del personale.

NON SOLO SPORT.

BREXIT? DETTO FATTO. Si è letto: “ E’ sempre più probabile che le elezioni del 12 dicembre diano il segnale decisivo per la Brexit, che potrebbe realizzarsi già alla fine di gennaio. A Bruxelles molti tireranno un sospiro di sollievo: il tira e molla di Londra ha sfiancato anche i più pazienti negoziatori. L’aspettativa più prevalente è che sarà il Regno Unito a rimetterci. Il progetto neoimperiale di going global, andare da soli alla conquista della globalizzazione è visto come un sogno velleitario “.

Una aspettativa, comunque, da valutare meglio. Anche perchè la Gran Bretagna possiede ‘ risorse uniche‘ da sfruttare a cominciare dalla lingua inglese. E tuttavia negli anni della crisi, il distacco dalla Ue è diventato sempre più evidente, instilliando un po’dovunque la la sensazione che l’integrazione europea sarebbe stata una minaccia per i posti di lavoro e il welfare, per le identità e le tradizioni nazionali. Sono state ( probabilmente) queste ’paure’ a spingere molti elettori ad appoggiare la Brexit. Otturando gli orecchi davanti a quanto declamato dal progetto europeo, un progetto ‘ civilizzatore’, ambizioso e senza precedenti. Forse un po’ troppo per il radicato pragmatismo anglosassone.

Che si volge al passato cercando di scongiurare un futuro denso di enigmi. E ripensa ad una Gran Bretagna ’ corsara’ e con le mani libere per negli saccheggiare quella che è oggi la più preziosa delle risorse: il capitale umano. I laureati tra i 25 e i 64 anni nati nel Regno Unito che vivono negli altri 27 paesi membri sono meno di 300 mila. Quelli nati negli altri 27 Paesi che vivono nel Regno Unito sono più di tre volte tanto. Un saldo netto che si vorrebbe espandere.

Infatti il primo ministro Johnson ha chiesto alle sue ambasciate di annunciare che il Regno Unito avrebbe cambiato la propria normativa sull’immigrazione per attrarre le migliori menti da tutto il Mondo e che, a tal fine. il suo governo avrebbe abolito il tetto del programma Exceptional Talent Visas, rivolto agli specialisti in scienza, ingegneria e tecnologia.

Su questo fronte la Gran Bretagna può giocare molte carte: le Università, alcune elle quali tra le migliori al Mondo, la dimensione globalizzata di Londra e la diffusione della lingua inglese. Carte da non sottovalutare e che la Ue dovrà, per tempo, contrastare. Adeguatamente. Intanto raggiungendo un accordo sulle relazioni future con il Regno Unito. Per impedire che neo avventurismo corsaro britannico possa distruggere il progetto di civilizzazzione dell’Europa attraverso la concorrenza fiscale, l’immigrazione selettiva ( all’ Ue, infatti, resterebbe il lavoro ingrato di accogliere e integrare i rifugiati e i migranti economici che giungono in massa dal Medio Oriente e dall’Africa) e il free riding rispetto ai beni pubblici globali prodotti dall’Europa.

Qualunque nuovo vincolo che l’Ue impone ora e imporrà in futuro ai suoi Stati membri – suggerisce Philippe Van Parijs - dovrà applicarsi anche al Regno Unito. Come avviene oggi per la Svizzera e ancor più per la Norvegia. Sempre Philippe Van Parijs auspica che “ più che ad un Regno Unito vassallo Ue, penso ad un partner esterno, capace di capire e obbligato a rispettare norme di equità e reciprocità. E’ peraltro probabile che nel lungo periodo i britannici si renderanno conto di quanto vacua sia oggi l’idea di sovranità nazionale e capiranno che, invece di agire da pirati, è molto più sensato far parte del ‘grande animale annaspante‘ europeo, ovvero della nostra grande, ma difficile impresa civilizzatrice”.

* I laburisti hanno detto sì, e sarà dunque l’esito del voto a metà dicembre ( il 9 o il 12) a decidere ( finalmente) sulla Brexit e sul futuro del Regno Unito. E, aggiungiamo, dell’Europa.

* La notizia è rimbalzata dagli Stati Uniti, anche se da tempo svolazzava nell’aria: Fiat Chrysler Automobiles si fonde dunque con i francesi di Psa( il gruppo di Peugeot).

Al momento è stato pubblicato il testo dell’accordo che speriamo, come soffia qualcuno, non sia una ( velata) resa ai cugini ma la fondamenta di un vero nuovo grande gruppo europeo del valore di 50 mld di dollari ( quarto al Mondo) in grado di garantire alla nostra gente senza le solite ambasce futuro e lavoro. L’intesa sulla manovra è tutta da leggere.

Dopo Al Baghdadi (dovrebbe) avere terminato la sua carriera da terrorista anche l’erede indicato,Abdullah Qardash, 42 anni, irakeno turkmeno, ucciso ( si dice) nel corso della stessa azione condotta dagli americani con il concorso ( decisivo ) dei Curdi.

DISASTRO CONTINUO VENEZIA. Sgarbi, critico d’arte, dice che non bisogna farne ogni volta una tragedia. Venezia, con l’acqua alta, convive da sempre. Un volta è un metro, un’altra due. Dipende. Il problema semmai è che, nel terzo millennio, non si sia ancora trovato un rimedio per salvaguardare quel che si può salvaguardare di quello scrigno d’inimitabile bellezza. Ci hanno provato col famigerato Mose, che a dipartire l’acque come il suo antico omonimo manco ci prova. Molti, infatti, van chiedendosi dove sia finita quel’ambiziosa opera umana costata miliardi e tuttora latitante.

Si dice che la grande opera per tutelare Venezia dall’alta marea fino a tre metri non è ancora terminata. I lavori per la sua realizzazione sono iniziati nel 2003, quand’era premier Silvio Berlusconi. La struttura progettata nel 1984, consiste in 78 paratie ( suddivise per chiudere le bocche di porto di Lido, Malamocco e Chioggia) che si dovranno alzare con una previsione di marea superiore ai 110 cm e dovrebbe essere definitivamente consegnata il 31 dicembre 2o21 ( costo 5 miliardi). Con l’acqua alata degli ultimi giorni , il Mose si sarebbe messo in funzione grazie a un meccanismo fatto di cassoni di alloggiamento in cemento armato, cerniere e, appunto, paratie. Ma ritardi e inchieste giudiziarie ne hanno condizionato il cronoprogramma.

Quando venne arrestato per frode fiscale Piergiorgio Baita, ad della mantovani, impresa del Consorzio di costruzioni, il manager raccontò agli inquirenti delle mazzette distribuite per oliare il meccanismo dei finanziamenti. Arrestati l’ingegner Giovanni Mazzacurati ( ai domiciliari) con l’accusa di turbativa d’asta, il sindaco Giorgio Orsoni ( poi assolto), l’ex governatore Giancarlo Galan, Renato Chisso, Lia Sartori, ex magistrati alle Acque e generali della finanza, e sott’accusa anche l’allora ministroAltero Matteoli. In seguito Raffaele Cantone, presidente dell’Autorità anticorruzione, proporrà il commissariamento del Mose. Con brusca frenata ai lavori del 28 febbraio 2013.

LE FRASI.

Domanda. Se proprio si dovesse costruire un nuovo stadio, che fare di San Siro ? ” Certo, non va buttato giù – risponde il Gianni Rivera, mitica e inimitabile bandiera rossonera-. Farlo rimanere come monumento? Solo come seconda ipotesi, perchè San Siro è un valore dove ci si gioca dentro. Ed è anche memoria, non è vero che la gente non ha memoria. A parte quelli che abitano nella zona, che sono contrari, credo che la maggior parte della gente voglia che San Siro non sia cancellato”.

Risposta. Per quel che ci riguarda, abbiamo ‘ ascoltato’ il Gianni fin da imberbi. Incantati. Convinti.

Il personaggio grandissimo in campo ha sempre mostrato acume e lungimiranza. Gran parte del calcio odierno ha radici tra le sue iniziative.

E tuttavia, questa volta, non concordiamo. Sbaglia. Troppo amore porta all’errore. Infatti che il San Siro, che per anni abbiamo visto dalla finestra ogni giorno, sia uno dei due o tre campi più vetusti e prestigiosi al mondo non ci piove. A contare allori e campioni colà levati ed allevati non basterebbe un giorno.

In ogni caso, il tempo passa e ( dicasi quel che si vuole) un impianto come quello non risponde più alle aspettative attuali. Non buttarlo giù vorrebbe dire ( perlomeno) ristrutturarlo, per tre o quattro o cinque anni. Nel frattempo dove andrebbero a giocare le milanesi? Inoltre, è fuori di dubbio, che un complesso ( stadio più altro) appositamente progettato con criteri, funzionalità e materiali aggiornati darebbe ben altre rese. Per altre prospettive. Per ulteriori ambizioni. Mentre chi provvederebbe a rabberciare ( costosamente e forse inutilmente ) il glorioso San Siro ( eventualmente) sottratto alle ruspe?

Eppoi, diciamo la verità più bella, quando mai Milano, la grande Milano, nei suoi momenti cruciali ha rinunciato ( nel rispetto della memoria, che è questa e non altra) a guardarsi avanti piuttosto che indietro?

Per l’eventuale mancata grande occasione, chi paga ( o pagherà) ? Con rispetto: il sindaco Sala, i romantici o i residenti?

QUESTIONI APERTE

ALTRO SULLA TELENOVELA STADI. Sul tema stadio si stanno dando da fare qua e là. Ad Empoli, ad esempio, donde con una trentina di milioni sperano di realizzare un impianto tutto da godere per gli anni a venire; o anche a Firenze dove il Rocco di Calabria diventato ricco in America non ha ripassato l’Atlantico per venire a menare il can per l’aia ma per fare quel che si ha da fare. Ovvero un nuovo Franchi degno di ridare il giusto spolvero ad una delle città più importanti ( e belle) del genere umano. Avanti, avanti così. Che poi, una volta terminato il (sofferto) processo vedremo chi potrà vendere di più o meno agli appassionati del pallone che popolano l’orbe terraqueo.

L’OSCAR DELLE INTERVISTE 2019. Fosse per noi, gli daremmo l‘Oscar dell’ intervista dell’anno. Diretta. Efficace. L’ha rilasciata alla ‘rosea‘ ( venerdì 18), con tanto di nomi e di cognomi. L’eroe mediatico questa volta è senza dubbio alcuno il sor ADiElle ( al secolo Aurelio De Laurentis, patron del Napoli). Che, a volerlo punzecchiare, quando è in vena, non le manda a dire a nessuno, proprio a nessuno.

A cominciare dal capo Uefa, Ceferin, per allargarsi su alcuni dei suoi rampolli: Insigne, Mertens, Collejion e così via. “ Insigne? Non lo capisco. Non capisco infatti – chiede ADiElle - perchè a Napoli, a casa sua, non debba essere felice? E’ un gran giocatore, glielo riconosco, ma se ritiene che la sua avventura col Napoli sia finita qua, allora s’impegni per non restare un incompreso…”. Come dire: se credi resti,se non credi buon viaggio. Verso altre mete.

“ Mertens e Collejon hanno i contratti in scadenza? Nulla di speciale. Entrambi infatti – attacca ancora – sono legati al Napoli. Che è un club da amare, come una bellissima donna. A loro due ho presentato una offerta otto mesi fa e di certo non posso andare oltre quanto proposto. Se poi vogliono andare a fare una vita di m… o le marchette in Cina, vadano pure”. Fossero tutti così spicci e chiari, forse, il calcio nostro ( e non solo) sarebbe diverso.

Comunicazioni come quelle del sor ADiElle sono rare. Di qua e di là d‘Oltralpe. Le avessero usate a tempo giusto quelli della Beneamata con il Maurito della Wanda o il Perisic infatuato di Premier ma finito in Bundes , chissà che ora non fosse più agevole la sua risalita? Verso l’Europa. Verso lo scudetto. Che per la Beneamata restano ancora un palmo sotto a quanto richiesto da quegli agoni, già prenotati da squadre da ben altro tempo strutturate e predisposte.

GLI DEI DELLE FORESTE. Per lui, per loro, in questa stagione, devono essersi scomodati anche gli antichi dei delle foreste d’Oltralpe e d‘Albione, visto che tutto è filato liscio, perfino nei minimi particolari, da un bullone all’altro, da una pista all’altra, mentre per la ‘rossa’ non s’è mai persa l’occasione di ricacciarla indietro, giusto o no che fosse, probabilmente, per provare a demolire un mito che fa ingelosire alcuni fin al delirio.

Fatto è che la ‘stella’ alla fin dell’ultima tenzone s’è portata a casa il suo record di sei mondiali costruttori di seguito, eguagliando ( finalmente) la ‘ rossa’. Verso la quale da un lustro si sta facendo di tutto per tenerla ai tubi di scarico. Istituzioni, giurie, safety car e perfino volenterosi solidali raccolti all’uopo di volta in volta che come quel ’fanfan la tulipe’ ( il Tulipano) specializzato in ‘sfascia rosse‘, che basta dargli voce per fargliene buttare fuori una o due, magari anche con un sol magico colpo.

In Giappone, forse, qualche colpa l’ha avuta anche il nostro Carletto, e infatti ( figuriamoci) se non lo sanzionavano. Verrebbe da dire: non aspettavano altro. E comunque tra l’altrui ‘ malvagità‘ ( non solo) sportiva e la ‘ leggerezza’ propria , sta di fatto, che la ‘rossa‘ è costretta ad archiviare un altro anno non proprio da galleria degli Immortali. Si potrà rifare, certo, però altrui permettendo. La macchina c’è, come c’era anche in Giappone, basterebbe non distrarsi e neppure ‘ stare l’un contro l’altro armato’ per raffermare il giusto ordine delle cose. Intanto, nel nuovo massimo sistema che riguarda la F1 del futuro, alla ‘rossa’ verrà concesso il 15% in meno di rimborsi. A lei, e alle prime tre del ranking.

Certo che, ben diverse visioni si hanno distesi su un divano rispetto a quelli che dovrebbero ‘ essere calati’ fino al collo dentro gli eventi.

Forse è riduttiva la visione dei primi; forse non è ( sempre ) credibile la visione dei secondi. Che da quel che si legge ( giornali) e si vede ( tivù) sempre più divergono.

Ad esempio, sul fuoriclasse cataluno della moto si largheggia in encomi, quasi non s’aspettasse altro che di vederlo spazzar via i record dei nostri maestri, dal più antico ( Ago) al più recente ( Vale). Impressioni che speriam non siano verosimili.

E comunque ‘ gatte da pelare’ le abbiamo anche per l’auto. Dove da un lustro brilla la ‘ stella d’argento’ delle vetture di Stoccarda. Qui, ad essere in difficoltà, è la ‘ rossa’, nell’ispecie, la mitica ‘ rossa‘. Un ippogrifo alato che fa sognare. Basti infatti sbirciare sul colore prevalente in ogni pista del mondo . In maniera trasversale. Dai bimbi ai nonni. E forse proprio per questo che la visita ai luoghi santi della ‘rossa‘ ( Maranello e Modena) è sempre pieno di voci straniere. Incantati da tanta calorosa, originale bellezza

RAZZISMI O SOLO ESTORSIONI? C’è in giro un gran dibattere sul razzismo che, a star a sentire questo o quello, sembra più un ’ caso’ italiano che altro. Perpetrando, come al solito, la solita omelia. Che ha un fondamento, certo, visto che non possiamo pensare di essere stati esentati da una quota di trogloditi, ma che non corrisponde assolutamente alla realtà generale. Intanto, chissà perchè quando questo o quello attacca il Belpaese dimentica che del Belpaese fanno parte ( in particolare) quegli isolani che da anni si svenano per ospitare senza compenso ( e Nobel ) alcuno i derelitti che arrivano da ogni anfratto mediterraneo, africano e non soltanto? Chissà perchè?

A costoro infatti interessano i razzisti o la polemica sui razzisti? Come capita da anni di verificare nelle illuminati salotti d’Europa, donde ( alla prova dei fatti) è gesto spontaneo girarsi i pollici

