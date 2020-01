Savignano s/R. Arrivate 300 nuove essenze arboree. In partenza la piantumazione nelle aree pubbliche.

verde 300 piante

Savignano sul Rubicone (FC), 29 gennaio 2020 – Sono arrivate a Savignano sul Rubicone, fresche fresche dal vivaio forestale regionale Castellaro di Galeata, 300 tra essenze arboree ed arbustive donate al Comune dalla regione Emilia Romagna su richiesta dell’assessore al Verde pubblico e Decoro urbano Sefora Fabbri.

Si tratta di 30 carpini bianchi, 30 farnie, 65 frassini, 45 lecci, 10 tigli, 10 pini domestici. Alle essenze arboree si aggiungono le arbustive, 40 alaterni, 30 crispini e 30 sanguinelli.

Piante e arbusti sono destinati in parte alle scuole cittadine e ad associazioni locali che ne hanno fatto richiesta per attività didattiche e divulgative legate al tema del verde, in parte per la piantumazione di un albero per ogni nuovo nato secondo le indicazioni della legge 113/92 che prevede per i comuni l’obbligo di porre a dimora un albero per ogni neonato e in parte per la piantumazione in aree pubbliche, distribuite nei quartieri cittadini.

Le piante sono accompagnate dal Passaporto delle piante che attesta l’origine dei vegetali e l’assenza di organismi nocivi, una certificazione valida all’interno della UE che ne garantisce la salubrità oltre che la tracciabilità.

Le essenze saranno messe a dimora entro l’inverno. Quelle dedicate ai nuovi nati avranno uno spazio ad hoc nel quartiere Valle Ferrovia.

COMMENTI. “Abbiamo ritirato oggi gli alberi – dichiara l’assessore Sefora Fabbri – e siamo pronti per avviare un progetto per il quale sono possibili e programmabili molti sviluppi. Penso ad attività laboratoriali in collaborazione con le scuole, ad iniziative legate alla Giornata dell’albero che si celebra il prossimo 21 novembre e soprattutto all’equilibrio e all’innalzamento del bilancio arboreo comunale. Procederemo ogni anno con la richiesta delle essenze alla Regione, siamo solo all’inizio di un bellissimo percorso”.

“Occuparsi del verde e del decoro urbano è uno degli impegni prioritari di questa Amministrazione – aggiunge il sindaco Filippo Giovannini -. La tutela dell’ambiente e della salubrità pubblica sono azioni che rinforzano il senso di identità di una città, che si identifica anche nel bello e nel benessere ambientale in cui vive”.

