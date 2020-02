Faenza. Elettronica in Fiera. Appuntamento ( sabato 29 febbraio / domenica 1 marzo) con l’ Expo.

Elettronica 5

FAENZA. Sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo, la Fiera di Faenza ospita il primo dei due appuntamenti annuali con Expo Elettronica.

La tappa più longeva del circuito fieristico, organizzata da Blu Nautilus, si conferma uno degli eventi consumer più attesi della Romagna, dedicato a informatica, elettronica, telefonia, domotica e molto altro.

La varietà e la convenienza dell’offerta espositiva la rendono un appuntamento da segnare in agenda, per esperti e appassionati del settore.

Expo Elettronica è in prevalenza un evento consumer dove scovare piccole e grandi occasioni di affari: hardware e software, componentistica, strumentazioni, periferiche, videosorveglianza, telefonia, home entertainment.

Non solo utile ma anche futile, è lo shopping per tutta la famiglia: materiali di consumo, videogames, piccoli elettrodomestici e gadgets per la casa, cover customizzate e molto altro

Il cuore della manifestazione rimane Radio Expò, il mercatino dell’usato elettrico elettronico, dove gli irriducibili possono ancora scovare pezzi introvabili. Tutti i radioamatori che si presentano con il patentino, oltre a godere dell’ingresso omaggio, partecipano all’estrazione di un bellissimo premio in palio, in tutti e due i giorni della manifestazione, grazie alla collaborazione con A.R.I Faenza.

Sono previsti momenti di formazione e informazione grazie agli esperti del MakersLab di Forlì, che espongono progetti in materia di stampa 3D, robotica, Arduino.

In programma Arduino Starter Lab, un workshop rivolto ai neofiti di elettronica e a tutti coloro che vogliono avvicinarsi al mondo di Arduino (per maggiori info www.makerslab.it)

Dove, come, quando:

Date e orari: sabato 29 febbraio e domenica 1 marzo dalle 9.00 alle 18.00

Luogo: Fiera di Faenza – Viale Risorgimento, 3;

Organizzazione: Blu Nautilus Srl;

Info: 0541-439573; www.expoelettronica.it

Ingresso: intero € 7,00; ridotto € 5,00

