Forlì. In Fiera la XV edizione di ‘Natural Expo’. Novità al padiglione ‘Il benessere vien viaggiando’.

_MG_3486

FORLI’. Inaugura sabato 15 , alle 10, nel quartiere fieristico di via Punta di Ferro a Forlì, è visitabile pagando nella giornata inaugurale un biglietto unico al costo di soli 3 euro, la 15ª edizione di Natural Expo, manifestazione organizzata da Romagna Fiere e incentrata su tutto ciò che genera armonia, equilibrio, coscienza, benessere fisico e interiore e sulle soluzioni ecosostenibili che ci permettono di vivere, anche la casa, nel rispetto della natura. Oltre 200 espositori specializzati provenienti da tutta Italia e dall’Estero, propongono un ampio ventaglio di prodotti e trattamenti.

Sono presenti Centri benessere e Scuole olistiche con consulenze e trattamenti personalizzati, si potrà acquistare prodotti biologici e naturali per la cura del proprio corpo, mangiare sano e assistere a un ricco programma di incontri, workshop e seminari tenuti dai più qualificati operatori ed esperti di discipline olistiche e naturali.

Conferenze gratuite di altissimo livello, che in ben tre sale attraversano con 40 appuntamenti, le due giornate della kermesse.

Natural Expo si propone, infatti, come un momento di approfondimento culturale su tante discipline ‘alternative‘ e su pratiche efficaci per recuperare un miglior rapporto con se stessi e con gli altri che sarà possibile conoscere e sperimentare attraverso la presenza in sala Europa e nell’Open Space di ricercatori, studiosi e divulgatori di fama. Alcuni di loro sono presenze apprezzate che la manifestazione torna ad ospitare, moltissimi altri hanno invece riconosciuto in Natural Expo la veicolo giusto per trasmettere un messaggio importante a un pubblico molto attento e interessato e saranno a Forlì per la prima volta.

Gli appuntamenti si susseguono senza soluzione di continuità in un programma che è integralmente consultabile sul sito www.naturalexpo.it.

A dare il benvenuto in musica ed armonia ai visitatori, alle 10.30 in sala Europa, il musicoterapeuta di fama internazionale, Rino Capitanata e il programma della ‘main room‘ prevede anche, alle 11.30, l’attesa conferenza sul Sintomo narrante di Gabriella Mereu, il seminario esperienziale di Dario Canil alle 14, la ‘lezione’ sul metodo BePerfect Lifestyle di Daniele Tarozzi (alle 15.45), la Musica Tantra di Luca Vignali (alle 17) e l’incontro di Loris Falconi sull’ipnosi evolutiva (alle 18.15).

La giornata vede anche la possibilità, domani e domenica, di assistere a dimostrazioni ed esibizioni di danze dal mondo, partecipare a freeclass e sedute di yoga in tutte le sue declinazioni grazie all’apporto dato in due spazi ben connotati e visibili, dai Centri e dalle Scuole del territorio tra cui: Khatawat.2, The Boys Rock Club, Body Dharma, Centro Yoga Nataraja di Forlì, Dream Dance School di Cusercoli e ancora Duo Matarko e Love Shaman Way.

Si va dall’AcroYoga allo Yoga Dolce, dallo Yoga Sivananda a quello in stile Monrtreal, dallo Yoga Jyotim all’E-Yoga, passando per altre metodologie quali Yoga Parinama, Yoga Kundalini, Yoga Anukalana Inspired e Yoga Vidya. E poi sarà possibile sperimentare il potere benefico di di Zumba, Fit Dance, Total Body, Hip-Hop, Kendo e anche danze africane, polinesiane, flamenco, danza sportiva, danza del ventre, capoeira per adulti e bambini, kung-fu, musiche sciamaniche, tamburi vibrazionali.

Nel Salotto Olistico di Natural Expo, è poi possibile adagiarsi comodamente e sottoporsi a trattamenti energizzanti e tonificanti.

L’edizione 2020 della kermesse forlivese, porta come d’abitudine il pubblico a viaggiare verso mondi e tradizioni lontane, attraverso la presenza dello spazio dedicato alla Thailandia e alla presenza dei monaci tibetani che realizzeranno grandi e colorati mandala di sabbia da dissolvere e donare nelle loro polveri ai presenti, domenica alle 18. Quest’anno, però, in fiera si può ideare e progettare una vacanza su misura, cucita sulla sensibilità, sui desideri, sulle passioni di ognuno di noi.

In questa 15ª edizione, Natural Expo ha potenziato una sezione, già presente nella propria offerta al pubblico, creando l’area ‘Il benessere vien viaggiando’. Un padiglione espositivo ad hoc capace di accogliere gli operatori del settore: tour operator specializzati, strutture ricettive, società di servizi, attività commerciali nell’ambito di abbigliamento, supporti e attrezzature per ogni tipologia di esperienza o vacanza outdoor e per chi è alla ricerca di un turismo consapevole; il tutto arricchito da mostre fotografiche e conferenze informative.

Ampi spazi sono stati dedicati alla proposta di servizi e soluzioni per soggiorni o itinerari in Italia e nel Mondo, consulenze a 360 gradi con i professionisti del settore. Chiunque voglia organizzare una breve vacanza o anche un semplice weekend per rigenerarsi e ricaricare le energie, troverà in quest’area dedicata tutto quanto serve per coniugare svago e benessere.

Assolutamente imperdibili le due conferenze legate al tema del viaggio in Open Space: alle 13, Obes Grandini parla dei suoi innumerevoli viaggi effettuati in tutti i continenti in sella alla propria bicicletta, mentre alle 17 i fotografi e documentaristi Fabio Grandi e Gian Marco Mazza porteranno i presenti ‘A spasso per la valle di Kathmandu’.

Il pubblico potrà ammirare ben 4 mostre fotografiche. Una sensoriale e tattile con gli scatti dei fotografi de ‘La compagnia del relax’ Enrico Radrizzani, Claudio Silighini e Anna Serrano; una dedicata all’ ‘Acqua forma di vita e forza della natura’ da preservare assolutamente dall’inquinamento che la minaccia, nella quale sono esposte le fotografie naturalistiche di Marina Ori, Daniele Barzanti e Loris Bianchi, appassionati facenti parte della sezione Emilia Romagna dell’AFNI (associazione Foto naturalisti italiani); una sempre dedicata alla natura, flora e fauna in primis, con le ‘Storie da raccontare’ di Cesare Moroni (anch’esso fotografo AFNI ed editore); una quarta della 31enne forlivese Gloria Teti intitolata ‘Nell’anima’ e che coglie fotograficamente gli stati d’animo. Una ricerca ispirata dalla definizione filosofica e psicologica di introspezione.

Nella giornata di domenica 16 a partire dalle 18.30, sarà allestita anche una passerella che ospiterà la sfilata ‘Pret a Voyer’ di moda e accessori etici ed etnici. Produzioni d’eccellenza realizzate nel più rigoroso rispetto dell’ambiente e ispirandosi alle tante culture che arricchiscono il pianeta, che daranno vita a un vero Galà presentato dalla promoter, regista e organizzatrice di eventi Claudia De Matteis.

Promozione soci Coop Alleanza 3.0

Natural Expo è da sempre attenta ai bisogni della persona e vicina alle famiglie. Per questo offre la possibilità di visitare la manifestazione con promozioni a vantaggio di tutti. Non solo la giornata inaugurale di sabato 15 febbraio prevede un biglietto unico d’ingresso al prezzo di appena 3 euro, ma a beneficio di tutti i soci Coop Alleanza 3.0, quest’anno è a disposizione una formula ancora più interessante.

Nella giornata di domenica 16 febbraio, i soci potranno visitare Natural Expo a prezzo ridotto: 6 euro anziché 8 euro. Basterà presentare la tessera alle casse e lo sconto di 2 euro varrà per il socio e anche per il suo accompagnatore. Presentando poi al Self-Service Ristorante della fiera la tessera sociale Carta socio Coop si ha diritto a uno sconto del 20% sulla consumazione in entrambe le giornate.

VISITARE NATURAL EXPO

DOVE E QUANDO: 15 e 16 febbraio 2020 - Fiera di Forlì, via Punta di Ferro 2

ORARI: sabato dalle 10 alle 24, domenica dalle 10 alle 20

BIGLIETTI: sabato biglietto unico € 3,00 – domenica biglietto intero € 8,00 – Ridotto € 6,00 con coupon scaricabile dal sito www.naturalexpo.it. Bambini gratis fino a 12 anni.

Articoli più letti