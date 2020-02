Forlì. Orti urbani. Assegnazioni, per gli over 60 ma anche per famiglie, amici, associazioni e singoli ortisti.

Orti ( immagine di repertorio)

FORLI’. Avete sempre desiderato coltivare un piccolo orto? Da martedì 18 febbraio è possibile presentare domanda per le assegnazioni di un centinaio di orti urbani – il 50% dei quali per cittadini over 60 anni, componenti di famiglie vulnerabili o persone inserite in percorsi di inserimento o reinserimento lavorativo e il restante 50% a disposizione di famiglie, gruppi di amici, associazioni e singoli ortisti. Nelle Zone ortive si ritroveranno dunque persone con esperienze, storie ed età diverse, decisione che agevolerà lo scambio di saperi, tradizioni e passioni.

Per fare domanda occorre essere residenti nel comune di Forlì, non avere il godimento di altro terreno coltivabile ed essere in grado di provvedere direttamente alla coltivazione dell’orto assegnato. Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line sul sito del Comune dalle ore 9.00 di martedì 18 febbraio alle ore 13.00 di lunedì 9 marzo. La graduatoria sarà predisposta seguendo l’ordine di arrivo.

Le nuove assegnazioni sono gratuite e avranno validità di cinque anni (rinnovabili per ulteriori tre); sarà necessaria solo la sottoscrizione della tessera associativa a un Centro sociale anziani che garantirà le necessarie coperture assicurative.

Le recenti modifiche apportate al ‘Regolamento per l’assegnazione e la gestione di Aree ortive e Orti urbani‘ hanno infatti inteso agevolare al massimo l’accesso a tale opportunità, incrementando il numero di orti assegnati, perché coltivare l’orto rappresenta un’opportunità per migliorare la qualità della vita di chi vi si dedica, per contribuire al profilo ecologico e ambientale del territorio e per sviluppare relazioni solidali, favorendo l’incontro fra generazioni, culture, competenze diverse. Non fatevi sfuggire questa occasione!

Sul sito del Comune, oltre al Bando con tutte le informazioni, si trova la mappa con gli orti disponibili, il nuovo Regolamento e le Linee guida per la gestione e la cura delle Zone ortive, contenenti diritti e doveri degli ortisti, organizzazione delle Zone ortive, ecc.

Per informazioni e supporto alla presentazione on line della domanda: Unità partecipazione – Piazza Saffi – 0543 712299 – 2256, Lunedì, mercoledì, venerdì ore 9.00/13.00 – Martedì e giovedì ore 9.00/13.00 e ore 15.30/17.00.

Email: unita.partecipazione@comune.forli.fc.it

Ti potrebbe interessare anche...